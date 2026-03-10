Les États-Unis et la Belgique remportent l'or à l'issue du FIVB Beach Pro Tour Challenge 2026 à l'université KIIT

Le tournoi international de beach-volley réunit 83 équipes de 52 pays à Bhubaneswar, Inde

BHUBANESWAR, Inde, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le FIVB Volleyball World Beach Pro Tour Challenge 2026 s'est achevé le 8 mars 2026 au stade Dutee Chand Athletic Stadium de la KIIT Deemed to be University (https://kiit.ac.in/), à Bhubaneswar, après cinq jours de compétition internationale de beach-volley réunissant les meilleures équipes du monde.

Les gagnants du FIVB Beach Pro Tour Challenge 2026 posent avec le fondateur du KIIT et du KISS, le Dr. Achyuta Samanta (cinquième à partir de la gauche, au premier rang).

Le tournoi, organisé par KIIT Deemed to be University, a rassemblé 83 équipes de 52 pays, avec plus de 300 joueurs et officiels participant au championnat. L'événement a créé une atmosphère sportive dynamique sur le campus du KIIT et a attiré un grand nombre de spectateurs qui ont assisté à une compétition internationale de haut niveau.

Dans le match pour la médaille d'or, la paire japonaise Shiba/Reika a affronté le duo américain Durish/Koenig. L'équipe américaine a fait preuve d'une grande coordination et d'un jeu offensif pour s'assurer une victoire en set direct, gagnant 2-0 (21-18, 21-16) et s'emparant de la médaille d'or. La paire japonaise a terminé avec la médaille d'argent à l'issue d'une compétition très disputée.

Le très attendu match pour la médaille d'or masculine opposait Sepka/Dzavoronok de la République tchèque à Vercauteren/Van Langendonck de la Belgique. Dans un match très disputé, l'équipe belge a fait preuve de calme et d'habileté pour s'imposer 2-0 (21-10, 22-20) et s'assurer le titre de championne. L'équipe tchèque a terminé deuxième avec la médaille d'argent.

La cérémonie de clôture a été marquée par le discours de bienvenue et de félicitations du Prof. (Dr.) Achyuta Samanta, fondateur de KIIT, KISS et KIMS, (https://achyutasamanta.com/) Membre du Conseil stratégique de la Fondation de volley-ball (FIVB), président d'honneur de la Fédération indienne de volley-ball et président de l'Association de volley-ball de l'Odisha. Il a félicité les équipes gagnantes et a apprécié le haut niveau de compétition affiché tout au long du tournoi.

« Les 300 joueurs et officiels ont été hébergés sur le campus KIIT. Nous avons pris d'excellentes dispositions pour leur séjour sur le campus. Tous ont été ravis de l'hospitalité du KIIT », a déclaré le Dr Samanta.

Un message de Son Excellence le Dr. Hari Babu Kambhampati, Honorable Gouverneur d'Odisha, a été partagé lors de la cérémonie. Un message vidéo de Shri Mansukh Laxmanbhai Mandaviya, ministre du travail et de l'emploi et ministre de la jeunesse et des sports du gouvernement indien, a également été diffusé, félicitant les organisateurs et les participants pour le bon déroulement de ce prestigieux événement international.

Les arbitres et les officiels associés au tournoi ont été félicités en reconnaissance de leur contribution à l'organisation réussie du championnat.

La cérémonie s'est terminée par un vote de remerciement du professeur (Dr.) Saranjit Singh, vice-chancelier de la KIIT Deemed to be University, qui a exprimé sa gratitude envers les équipes internationales, les officiels, les organisateurs, les bénévoles et les supporters qui ont contribué au succès de l'événement.

L'université KIIT a également franchi une étape importante en devenant la première université indienne à accueillir un événement de la série FIVB Beach Pro Tour Challenge. Le tournoi a été officiellement inauguré le 4 mars par Shri Prithiviraj Harichandan, Hon'ble Minister for Law, Works and Excise, Govt. of Odisha, en présence de délégués internationaux et de responsables sportifs.

Les joueurs et les officiels ont fait l'éloge de l'infrastructure sportive de classe mondiale, de l'organisation professionnelle et de l'hospitalité offerte par l'Université KIIT. De nombreux participants ont souligné l'excellence de l'hébergement, de la restauration et de l'environnement favorable créé pour les athlètes et les officiels.

Le tournoi s'est terminé sous les applaudissements enthousiastes des spectateurs, marquant ainsi une célébration mémorable du beach-volley international à l'université KIIT de Bhubaneswar.

