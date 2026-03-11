미국과 벨기에 금메달 획득… KIIT 대학교에서 열린 FIVB 비치 투어 챌린지 2026 성료

인도 부바네스와르에서 개최된 국제 비치발리볼 대회에 52개국 83개 팀 참가

부바네스와르, 인도, 2026년 3월 11일 /PRNewswire/ -- FIVB 발리볼 월드 비치 프로 투어 챌린지2026(FIVB Volleyball World Beach Pro Tour Challenge 2026)이 2026년 3월 8일 인도 부바네스와르에 위치한 KIIT 인정 대학(https://kiit.ac.in/)의 듀티 찬드 육상 경기장(Dutee Chand Athletic Stadium)에서 막을 내렸다. 이번 대회는 세계 각국의 정상급 팀들이 참가해 5일간 펼쳐진 국제 비치발리볼 경쟁을 마무리했다.

KIIT 인정 대학이 주최한 이번 대회에는 52개국에서 83개 팀이 참가했으며, 300명 이상의 선수와 관계자들이 챔피언십에 참여했다. 대회 기간 동안 KIIT 캠퍼스에는 활기찬 스포츠 분위기가 조성됐으며, 많은 관중이 경기장을 찾아 세계 최고 수준의 국제 경기를 관람했다.

Jubilant winners of the FIVB Beach Pro Tour Challenge 2026 pose with KIIT and KISS Founder Dr. Achyuta Samanta (fifth from left, front row).

여자부 금메달 결정전에서는 일본의 시바/레이카(Shiba/Reika) 조가 미국의 두리시/코닉(Durish/Koenig) 조와 맞붙었다. 미국 팀은 뛰어난 호흡과 공격력을 앞세워 2–0(21–18, 21–16) 스트레이트 세트 승리를 거두며 금메달을 차지했다. 일본 조는 치열한 접전 끝에 은메달을 획득했다.

많은 기대를 모은 남자부 금메달 결정전에서는 체코의 셉카/드자보로녹(Sepka/Dzavoronok) 조와 벨기에의 베르카우터런/반 랑헨동크(Vercauteren/Van Langendonck) 조가 맞붙었다. 치열한 승부 끝에 벨기에 팀이 침착하고 노련한 경기력을 선보이며 2–0(21–10, 22–20)으로 승리해 챔피언 타이틀을 차지했다. 체코 팀은 준우승으로 은메달을 획득했다.

폐막식에서는 KIIT, KISS, KIMS(https://achyutasamanta.com/) 설립자이자 FIVB 전략위원회 이사, 인도 배구연맹(Volleyball Federation of India) 최고 후원자, 오디샤 배구 협회(Odisha Volleyball Association)의 회장인 아츄타 사만타(Achyuta Samanta) 박사가 환영 및 축하 연설을 진행했다. 그는 우승 팀을 축하하며 대회 전반에 걸쳐 펼쳐진 높은 수준의 경기력에 대해 찬사를 보냈다.

사만타 박사는 "300명의 선수와 관계자 전원이 KIIT 캠퍼스 내에서 숙박했다. 캠퍼스 내에서 편안하게 머무를 수 있도록 매우 훌륭한 숙박 환경을 제공했다. 모두가 KIIT의 환대에 만족했다"고 말했다.

행사에서는 오디샤 주지사 하리 바부 캄밤파티(Hari Babu Kambhampati) 박사의 축하 메시지도 전달됐다. 또한 인도 노동 고용부(Union Minister of Labour & Employment)와 청소년 스포츠부(Minister of Youth Affairs & Sports)의 만수크 락스만바이 만다비야(Mansukh Laxmanbhai Mandaviya) 장관으로부터 보낸 영상 메시지가 상영되며, 이번 권위 있는 국제 대회를 성공적으로 개최한 조직위원회와 참가자들을 축하했다.

토너먼트와 관련된 심판과 관계자들은 챔피언십의 성공적인 개최에 대한 공로를 인정받아 표창을 받았다.

기념식은 KIIT 인정 대학의 부총장 사란지트 싱(Saranjit Singh) 박사가 국제 팀, 관계자, 조직위원회, 자원봉사자 및 후원자들에게 감사의 뜻을 전하는 인사로 마무리됐다.

KIIT 대학은 이번 대회를 통해 인도 최초로 FIVB 비치 프로 투어 챌린지 시리즈 대회를 개최한 대학이라는 의미 있는 이정표를 세웠다. 이번 대회는 3월 4일 국제 대표단과 스포츠 관계자들이 참석한 가운데 오디샤주 정부 법률, 공공사업, 소비세부의 프리티비라지 하리찬단(Prithiviraj Harichandan) 장관이 공식 개막했다.

참가 선수들과 관계자들은 KIIT 대학이 제공한 세계적 수준의 스포츠 인프라와 전문적인 대회 운영, 환대에 대해 높은 평가를 내렸다. 많은 참가자들이 선수와 관계자들을 위해 마련된 우수한 숙박 시설과 식사 제공, 지원 환경에 대해 긍정적으로 언급했다.

이번 대회는 관중들의 뜨거운 박수 속에 마무리되며, 부바네스와르 KIIT 대학에서 열린 국제 비치발리볼 축제의 기억에 남는 순간을 남겼다.

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2930261/Jubilant_winners_KIIT.jpg

로고: https://mma.prnewswire.com/media/2851905/KIIT_Logo.jpg

SOURCE KIIT