EE.UU. y Bélgica ganan el oro en FIVB Beach Pro Tour Challenge 2026 en KIIT University

El torneo internacional de voleibol de playa reúne a 83 equipos de 52 países en Bhubaneswar (India)

BHUBANESWAR, India, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El FIVB Volleyball World Beach Pro Tour Challenge 2026 concluyó el 8 de marzo de 2026 en el Estadio Dutee Chand Athletic de KIIT Deemed to be University ((https://kiit.ac.in/), Bhubaneswar, culminando cinco días de acción internacional de voleibol de playa con los mejores equipos de todo el mundo.

Jubilant winners of the FIVB Beach Pro Tour Challenge 2026 pose with KIIT and KISS Founder Dr. Achyuta Samanta (fifth from left, front row).

El torneo, organizado por KIIT Deemed to be University, reunió a 83 equipos de 52 países, con más de 300 jugadores y árbitros participantes en el campeonato. El evento creó un vibrante ambiente deportivo en el campus de KIIT y atrajo a un gran número de espectadores que presenciaron una competición internacional de alto nivel.

En el partido por la medalla de oro femenina, la pareja japonesa Shiba/Reika se enfrentó a la estadounidense Durish/Koenig. El equipo estadounidense demostró una sólida coordinación y un juego ofensivo para asegurar una victoria en sets seguidos, ganando 2-0 (21-18, 21-16) y alzándose con la medalla de oro. La pareja japonesa se alzó con la medalla de plata tras un competitivo encuentro.

El esperado partido por la medalla de oro masculina enfrentó a Sepka/Dzavoronok de la República Checa contra Vercauteren/Van Langendonck de Bélgica. En un encuentro reñido, el equipo belga ofreció una actuación serena y hábil para ganar 2-0 (21-10, 22-20) y asegurar el título. El equipo checo terminó subcampeón con la medalla de plata.

La ceremonia de clausura contó con un discurso de bienvenida y felicitación del Prof. (Dr.) Achyuta Samanta, fundador de KIIT, KISS y KIMS, (https://achyutasamanta.com/) Miembro de la Junta Directiva del Consejo Estratégico de la Fundación de Voleibol (FIVB), Patrono Principal de la Federación de Voleibol de la India y Presidente de la Asociación de Voleibol de Odisha, felicitó a los equipos ganadores y valoró el alto nivel de competencia demostrado durante todo el torneo.

"Los 300 jugadores y árbitros se alojaron en el campus de KIIT. Hicimos una excelente gestión de su estancia. Todos quedaron satisfechos con la hospitalidad de KIIT", declaró el Dr. Samanta.

Durante la ceremonia se compartió un mensaje de Su Excelencia el Dr. Hari Babu Kambhampati, Honorable Gobernador de Odisha. También se emitió un mensaje en video de Shri Mansukh Laxmanbhai Mandaviya, Honorable Ministro de Trabajo y Empleo de la Unión y Ministro de Asuntos de la Juventud y Deportes del Gobierno de la India, en el que felicitaba a los organizadores y participantes por la exitosa realización de este prestigioso evento internacional.

Los árbitros y oficiales asociados con el torneo fueron felicitados en reconocimiento a su contribución a la exitosa organización del campeonato.

La ceremonia concluyó con un voto de agradecimiento del Prof. (Dr.) Saranjit Singh, Vicerrector de KIIT Deemed to be University, quien expresó su gratitud a los equipos internacionales, oficiales, organizadores, voluntarios y simpatizantes que contribuyeron al éxito del evento.

KIIT University también alcanzó un hito significativo al convertirse en la primera universidad de la India en albergar un evento de la serie FIVB Beach Pro Tour Challenge. El torneo fue inaugurado oficialmente el 4 de marzo por Shri Prithiviraj Harichandan, Honorable Ministro de Derecho, Obras e Impuestos Especiales del Gobierno de Odisha, en presencia de delegados internacionales y autoridades deportivas.

Jugadores y autoridades elogiaron la infraestructura deportiva de clase mundial, la organización profesional y la hospitalidad brindada por KIIT University. Muchos participantes destacaron el excelente alojamiento, la alimentación y el ambiente acogedor creado para atletas y autoridades.

El torneo concluyó con un entusiasta aplauso del público, marcando una memorable celebración del voleibol de playa internacional en KIIT University de Bhubaneswar.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2930261/Jubilant_winners_KIIT.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2851905/KIIT_Logo.jpg