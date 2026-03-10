FIVBビーチプロツアーチャレンジ2026がKIIT Universityで開催され、米国とベルギーが金メダルを獲得

国際ビーチバレー大会が インドのブバネーシュワルで開催され、52カ国から83チームが参加

ブバネーシュワル、 インド, 2026年3月11日 /PRNewswire/ -- FIVBバレーボール・ワールドビーチ・プロツアーチャレンジ2026は2026年3月8日、インドのブバネーシュワルにあるKIIT Deemed to be University (https://kiit.ac.in/)のDutee Chand Athletic Stadiumで閉幕し、世界のトップチームが参加した5日間の国際ビーチバレーボールアクションの幕を閉じました。

この大会は、 KIIT Deemed to be Universityの主催で、52カ国から83チームが参加し、300人以上の選手と大会関係者が選手権に参加しました。このイベントは、KIITキャンパスに活気あるスポーツの雰囲気を作り出し、ハイレベルな国際試合を目の当たりにした多くの観客を魅了しました。

女子金メダル決定戦では、日本ペア（ Shiba/Reika）が米国ぺア（Durish/Koenig）と対戦しました。米国チームは強力な連携と攻撃プレーを見せ、2-0（21-18、21-16）のストレート勝ちを収め、金メダルを獲得しました。日本ペアは競り合いの末、銀メダルに終わっています。

待望の男子金メダル決定戦は、 チェコ共和国のSepka/DzavoronokとベルギーのVercauteren/Van Langendonckの対戦となりました。接戦の末、ベルギー・チームは落ち着いて巧みなプレーを見せ、2-0（21-10、22-20）で勝利し、優勝を決めています。チェコチームは準優勝で銀メダルに終わりました。

閉会式では、KIIT、KISS、 KIMShttps://achyutasamanta.com/の創設者であり、Volleyball Foundation（FIVB）の戦略評議会理事、インドのVolleyball Federationのチーフパトロン、Odisha Volleyball Association会長を務める Achyuta Samanta教授（博士）によるウェルカムスピーチと祝辞が行われました。彼は、優勝チームを祝福し、大会を通して見せた高い水準の競技を高く評価しました。

「300人の選手と関係者は全員、 KIITキャンパスに宿泊しました。キャンパス内での滞在のために、私たちはとても良い手配をしました。全員がKIITのホスピタリティに満足していました」とSamanta博士は述べています。

式典では、オリッサ州知事のHari Babu Kambhampati閣下からのメッセージが紹介されました。また、インド政府の労働雇用大臣兼青年スポーツ大臣であるMansukh Laxmanbhai Mandaviya閣下からのビデオメッセージも流され、主催者と参加者に対し、名誉ある国際イベントの成功を祝福しました。

審判員や大会関係者は、選手権の成功 への貢献が認められ、表彰されました。

式典は、KIIT Deemed to be Universityの副学長であるSaranjit Singh教授（博士） による謝辞で締めくくられ、イベントの成功に貢献した国際チーム、関係者、主催者、ボランティア、サポーターに感謝の意を表しました。

KIIT Universityはまた、FIVBビーチプロツアー・チャレンジシリーズのイベントを主催するインド初の大学となることで、重要なマイルストーンを達成しました。大会は3月4日、国際的な代表団やスポーツ関係者の出席のもと、オリッサ州政府の法・事業・物品税大臣であるPrithiviraj Harichandan閣下によって正式に開会を迎えました。

選手や関係者は、世界クラスのスポーツ・インフラ、プロフェッショナルな 組織、そしてKIIT Universityが提供したホスピタリティを賞賛しました。多くの参加者が、素晴らしい宿泊施設、食事の手配、選手や関係者をサポートする環境づくりを評価しています。

大会は観客の熱狂的な拍手で幕を閉じ、ブバネーシュワルの KIIT Universityで開催された国際ビーチバレーの記念すべき祭典となりました。

