PREMIO INTERNACIONAL FAIR PLAY MENARINI: COMIENZA LA 30ª EDICIÓN

FLORENCIA, Italia, 1. ° de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Florencia abre sus puertas al 30. ° Premio Internacional Fair Play Menarini. Hoy se inaugura el evento celebrando a los campeones que se han distinguido no solo por sus logros deportivos, sino también por el respeto, la ética y la lealtad. La tradicional cena de gala en el Piazzale Michelangelo abre dos días dedicados a los valores fundamentales del deporte, que culminarán mañana con la ceremonia de entrega de premios en el Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

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Entre los ganadores de 2026 se encuentran: Achille Polonara, un símbolo de fuerza y resistencia en el baloncesto italiano; Antonella Palmisano, una de las estrellas más brillantes del automovilismo; y Armand Duplantis, el atleta que ha redefinido los límites del salto con pértiga. Sus nombres se suman a los de Bebe Vio y Chiara Mazzel, verdaderos ejemplos de determinación e inclusión en el deporte paralímpico. También subirán al escenario en el Maggio Musicale Fiorentino Daniele Garozzo, una estrella de la esgrima internacional; Gregorio Paltrinieri, un verdadero ícono de la natación mundial; y Simone Anzani, un pilar del voleibol. Además, el trío formado por Davide Ghiotto, Michele Malfatti y Andrea Giovannini, que devolvió a Italia la medalla de oro olímpica en patinaje de velocidad de persecución por equipos después de 20 años, estará acompañado por el reconocido periodista deportivo Fabio Caressa. El fútbol también ocupará un lugar destacado, con leyendas que han emocionado a los fanáticos de toda Europa: Diego Milito, Emilio Butragueño y Gianfranco Zola.

Junto a ellos, la velada traerá de vuelta bajo el Fair Play Menarini a varios ganadores de ediciones anteriores, entre ellos Antonio Rossi, Giancarlo Antognoni, Ian Thorpe, Sasha Vujačić, Giacomo Perini y Andrea Zorzi.

"Hace treinta años nació un proyecto con la ambición de poner en el centro los valores del deporte. Hoy en día, podemos decir que esas mismas ideas son más relevantes que nunca ", afirmaron Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi y Filippo Paganelli, miembros de la Junta de la Fundación Fair Play Menarini. "A lo largo de los años, nos hemos encontrado con campeones extraordinarios pero, sobre todo, con seres humanos excepcionales que nos han demostrado que respetar las reglas, a los oponentes y a uno mismo representa el mayor éxito de todos".

La velada será organizada por Rachele Sangiuliano,Michele Cagiano y Omar Schillaci, a quienes se unirá Federico Buffa para llevar al público a un viaje a través de algunas de las mejores historias del deporte. La ceremonia del Premio Fair Play Menarini 2026 se transmitirá en vivoporSky, canales 501 y 257.

Para seguir a los ganadores del premio y mantenerse al día, visite el sitio web oficialwww.fairplaymenarini.com y siga los canales de redes sociales oficiales del premio en Instagram, Facebook y YouTube.

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FUENTE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite