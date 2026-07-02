フェア・プレイ・メナリーニ国際賞：第30回大会が開幕

フィレンツェ、イタリア, 2026年7月2日 /PRNewswire/ -- フィレンツェで、「第30回フェア・プレイ・メナリーニ国際賞」 の授賞式が開催されます。本日、スポーツでの功績だけでなく、敬意、倫理、および忠誠心においても際立った活躍を見せたチャンピオンたちを称えるイベントが開幕しました。ミケランジェロ広場での恒例のガラディナーを皮切りに、スポーツの核心的価値に捧げられる2日間のイベントが始まり、明日のテアトロ・デル・マッジョ・ムジカーレ・フィオレンティーノでの授賞式で最高潮を迎えます。

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2026年の受賞者には以下が含まれます：イタリアのバスケットボール界における強さと不屈の精神の象徴であるAchille Polonara氏、競歩界で最も輝かしいスターの一人であるAntonella Palmisano氏、そして棒高跳びの限界を再定義したアスリートであるArmand Duplantis氏です。彼らの名前は、パラリンピックスポーツにおける不屈の精神とインクルージョンの真の模範であるBebe Vio氏やChiara Mazzel氏の名前と並んでいます。また、マッジョ・ムジカーレ・フィオレンティーノのステージには、国際的なフェンシング界のスターであるDaniele Garozzo氏、世界水泳界の真のアイコンであるGregorio Paltrinieri氏、およびバレーボール界の支柱であるSimone Anzani氏も登場します。さらに、20年ぶりにスピードスケートのチームパシュートでオリンピックの金メダルをイタリアにもたらしたDavide Ghiotto氏、Michele Malfatti氏、およびAndrea Giovannini氏の3人に加え、著名なスポーツジャーナリストであるFabio Caressa氏も参加します。サッカーも中心的な役割を果たし、ヨーロッパ中のファンを熱狂させてきたレジェンドたちが登場します：Diego Milito氏、Emilio Butragueño氏、およびGianfranco Zola氏です。

彼らに加え、この夜は「フェア・プレイ・メナリーニ」のスポットライトの下に、Antonio Rossi氏、Giancarlo Antognoni氏、Ian Thorpe氏、Sasha Vujačić氏、Giacomo Perini氏、およびAndrea Zorzi氏を含む過去の大会の受賞者数名が再び登場します。

「30年前、スポーツの価値を中心に据えるという志のもとに、一つのプロジェクトが誕生しました。今日、まさにそれらの考え方はかつてないほど重要になっていると言えます」と、Fair Play Menarini Foundationの理事会メンバーであるLuca Lastrucci氏、Valeria Speroni Cardi氏、およびFilippo Paganelli氏は述べました。「長年にわたり、私たちは素晴らしいチャンピオンたちと出会ってきましたが、何よりも、ルール、対戦相手、そして自分自身を尊重することが最大の成功であることを示してくれた、並外れた人間性を持つ人々と出会ってきました。」

このイベントの司会はRachele Sangiuliano氏、 Michele Cagiano氏、およびOmar Schillaci氏が務め、Federico Buffa氏も加わり、スポーツにおける最高のストーリーの数々を巡る旅へと観客を誘います。2026年の「フェア・プレー・メナリーニ賞」の授賞式は、Sky のチャンネル501および 257でライブ配信されます。

受賞者の動向や最新情報を確認するには、公式ウェブサイトwww.fairplaymenarini.comにアクセスし、Instagram、Facebook、およびYouTubeの当アワード公式ソーシャルメディアチャンネルをフォローしてください。

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SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite