PRIX INTERNATIONAL « FAIR PLAY » DE MENARINI : COUP D'ENVOI DE LA 30e ÉDITION

FLORENCE, Italie, 1er juillet 2026 /PRNewswire/ -- Florence accueille la 30e édition du Prix international « Fair Play Menarini » de l' . C'est aujourd'hui que s'ouvre l'événement rendant hommage aux champions qui se sont distingués non seulement par leurs exploits sportifs, mais aussi par leur respect, leur éthique et leur loyauté. Le traditionnel dîner de gala organisé à la Piazzale Michelangelo marque le coup d'envoi de deux journées consacrées aux valeurs fondamentales du sport, qui s'achèveront demain par la cérémonie de remise des prix à l', au Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Fair Play Menarini International Award Fair Play Menarini International Award

Parmi les lauréats de 2026, on trouve : Achille Polonara, symbole de force et de résilience dans le basket-ball italien ; Antonella Palmisano, l'une des plus brillantes stars de la marche athlétique ; et Armand Duplantis, l'athlète qui a repoussé les limites du saut à la perche. Leurs noms figurent aux côtés de ceux d' , Bebe Vio et , Chiara Mazzel, véritables exemples de détermination et d'inclusion dans le sport paralympique. Seront également présents sur la scène du Maggio Musicale Fiorentino : Daniele Garozzo, une star internationale de l'escrime ; Gregorio Paltrinieri, véritable icône de la natation mondiale ; et Simone Anzani, pilier du volley-ball. Par ailleurs, le trio composé d' , Davide Ghiotto, , Michele Malfatti et , Andrea Giovannini, qui a ramené en Italie la médaille d'or olympique en poursuite par équipe de patinage de vitesse après 20 ans d'absence, sera rejoint par le célèbre journaliste sportif , Fabio Caressa. Le football sera également à l'honneur, avec la participation de légendes qui ont fait vibrer les supporters dans toute l'Europe : Diego Milito, Emilio Butragueño, et Gianfranco Zola.

À leurs côtés, la soirée mettra à nouveau à l'honneur, dans le cadre du Fair Play Menarini, plusieurs lauréats des éditions précédentes, parmi lesquels Antonio Rossi, Giancarlo Antognoni, Ian Thorpe, Sasha Vujačić, Giacomo Perini, et Andrea Zorzi.

«Il y a trente ans, un projet a vu le jour avec pour ambition de placer les valeurs du sport au cœur de ses préoccupations. » « Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que ces mêmes idées sont plus que jamais d'actualité, », ont déclaré Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi et Filippo Paganelli, membres du conseil d'administration de la Fondation Fair Play Menarini . «Au fil des ans, nous avons rencontré des champions extraordinaires, mais surtout des êtres humains exceptionnels qui nous ont montré que le respect des règles, des adversaires et de soi-même représente la plus grande réussite qui soit. »

La soirée sera animée par Rachele Sangiuliano, Michele Cagiano, et Omar Schillaci, qui seront rejoints par Federico Buffa pour emmener le public à la découverte de certaines des plus belles histoires du sport. La cérémonie de remise du Prix Fair Play Menarini 2026 sera diffusée en direct sur sur , sur Sky, sur les chaînes 501 et 257.

Pour suivre les lauréats et rester informé, rendez-vous sur les sites officiels , www.fairplaymenarini.com et , et suivez les comptes officiels du prix sur les réseaux sociaux : Instagram, Facebook et YouTube.

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