페어플레이 메나리니 국제상: 30주년 에디션 개막

피렌체, 이탈리아, 2026년 7월 2일 /PRNewswire/ -- 피렌체가 제30회 페어플레이 메나리니 국제상(Fair Play Menarini International Award)의 문을 열었다. 7월 1일은 스포츠 성취뿐만 아니라 존중, 윤리, 충성심으로 두각을 나타낸 챔피언들을 기리는 행사의 개막일이다. 미켈란젤로 광장(Piazzale Michelangelo)에서의 전통적인 갈라 디너가 스포츠의 핵심 가치에 전념하는 이틀간의 행사를 시작하며, 7월 2일에는 테아트로 델 마조 무지칼레 피오렌티노(Teatro del Maggio Musicale Fiorentino)에서 열리는 시상식으로 정점에 달할 예정이다.

Fair Play Menarini International Award Fair Play Menarini International Award

2026년 수상자 중에는 이탈리아 농구에서 힘과 회복력의 상징 아킬레 폴로나라(Achille Polonara), 경보에서 가장 빛나는 스타 중 한 명인 안토넬라 팔미사노(Antonella Palmisano), 장대높이뛰기의 경계를 재정의한 아르망 뒤플랑티스(Armand Duplantis)가 있다. 이들의 이름은 패럴림픽 스포츠에서 결단력과 포용성의 진정한 본보기인 베베 비오(Bebe Vio)와 키아라 마첼(Chiara Mazzel)과 나란히 선다. 마조 무지칼레 피오렌티노 무대에는 국제 펜싱의 스타 다니엘레 가로초(Daniele Garozzo), 세계 수영의 진정한 아이콘 그레고리오 팔트리니에리(Gregorio Paltrinieri), 배구의 기둥 시모네 안자니(Simone Anzani)도 오를 예정이다. 또한 20년 만에 팀 추월 스피드 스케이팅 올림픽 금메달을 이탈리아에 되찾아준 다비데 기오토(Davide Ghiotto), 미켈레 말파티(Michele Malfatti), 안드레아 조반니니(Andrea Giovannini) 트리오가 저명한 스포츠 저널리스트 파비오 카레사(Fabio Caressa)와 함께한다. 축구도 중심 무대를 차지하며 유럽 전역의 팬들을 열광시킨 레전드들인 디에고 밀리토(Diego Milito), 에밀리오 부트라게뇨(Emilio Butragueño), 잔프랑코 졸라(Gianfranco Zola)가 등장한다.

이들과 함께 저녁 행사에서는 안토니오 로시(Antonio Rossi), 잔카를로 안토뇨니(Giancarlo Antognoni), 이안 소프(Ian Thorpe), 사샤 부야치치(Sasha Vujačić), 자코모 페리니(Giacomo Perini), 안드레아 조르치(Andrea Zorzi)를 포함한 이전 에디션의 여러 수상자가 페어플레이 메나리니의 스포트라이트 아래 다시 한번 등장한다.

페어플레이 메나리니 재단(Fair Play Menarini Foundation) 이사회 회원인 루카 라스트루치(Luca Lastrucci), 발레리아 스페로니 카르디(Valeria Speroni Cardi), 필리포 파가넬리(Filippo Paganelli)는 "30년 전 스포츠의 가치를 중심에 두겠다는 야망으로 하나의 프로젝트가 탄생했다. 오늘 우리는 바로 그 아이디어들이 그 어느 때보다 더 적절하다고 말할 수 있다"고 밝혔다. 이어 "수년에 걸쳐 우리는 탁월한 챔피언들을 만났지만, 무엇보다도 규칙, 상대방, 그리고 자신을 존중하는 것이 모든 것 중 가장 큰 성공임을 보여준 뛰어난 인간들을 만났다"고 덧붙였다.

저녁 행사는 라켈레 산줄리아노(Rachele Sangiuliano), 미켈레 카지아노(Michele Cagiano), 오마르 스킬라치(Omar Schillaci)가 진행하며, 페데리코 부파(Federico Buffa)가 함께 관객들을 스포츠 최고의 이야기들을 통한 여정으로 안내할 것이다. 2026 페어플레이 메나리니 어워드 시상식은 스카이(Sky) 채널 501번과 257번에서 생중계된다.

공식 웹사이트 www.fairplaymenarini.com을 방문하고 인스타그램, 페이스북, 유튜브의 공식 소셜 미디어 채널을 팔로우하여 수상자들을 팔로우하고 최신 소식을 받아볼 수 있다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/3002993/FAIR_PLAY_MENARINI_INTERNATIONAL_AWARD_1.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/3002994/FAIR_PLAY_MENARINI_INTERNATIONAL_AWARD_2.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2973834/6019905/Fair_Play_Menarini_International_Award_Logo.jpg

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite