Les qualifications finales pour les Games of the Future 2026 auront lieu à Astana en juin

Phygital Contenders 2026 Astana réunira des équipes d'élite du monde entier, qui se disputeront les dernières places pour le rendez-vous sportif le plus innovant au monde, où le sport physique rencontre le gaming compétitif.

DUBAÏ, ÉAU, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- La course aux Games of the Future 2026 entre dans sa phase finale, alors que Phygital International a dévoilé la liste complète des équipes et athlètes qui participeront à Phygital Contenders 2026 Astana.La compétition rassemblera certains des meilleurs talents phygitaux issus d'Europe, d'Afrique, d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Asie.

Les athlètes de football phygital en compétition aux GOTF 2025 Les athlètes du basketball phygital en compétition aux GOTF 2025

Prevú du 10 au 15 juin 2026, le tournoi réunira les meilleures équipes de Phygital Football, de Phygital Basketball et de Phygital Dancing, toutes désireuses de se qualifier pour les Games of the Future 2026 (GOTF 2026), où elles s'affronteront pour la gloire mondiale et une part de la dotation de plus de quatre millions USD.

Avec la qualification en jeu et un nombre limité de places disponibles, Astana accueillera certaines des rencontres les plus intenses et les plus compétitives du calendrier phygital à ce jour. Les équipes présentes ont déjà fait leurs preuves sur les circuits régionaux Phygital Origins et Phygital Rivals, mais seules quelques unes d'entre elles se qualifieront pour concourir sur la scène mondiale lors des Games of the Future 2026 cet été, ce qui augmentera les enjeux de chaque match et de chaque performance.

Dans les trois disciplines, les équipes s'affronteront dans le format phygital exclusif des Games of the Future, qui combine du gameplay numérique et des performances physiques en direct au sein d'une structure de compétition unique.

Dans le domaine du Phygital Football, l'une des disciplines les plus populaires, un grand nombre d'équipes internationales entreront en scène, avec des équipes telles que KMF Titograd du Monténégro, qui revient avec une revanche à prendre après avoir manqué de peu une place aux GOTF 2025 l'année dernière, ainsi que des équipes comme Lahore Athletics, qui vient du Pakistan pour la première fois, et l'une des équipes les plus performantes de la Liga Fut7 au Brésil, OEASTE SP, toutes prêtes à se battre pour la qualification dans ce qui s'annonce comme un affrontement de haut niveau.

Dans le Phygital Basketball, Valencia Basket 3x3, vainqueur du Phygital Rivals Spain, arrive comme l'une des nouvelles équipes phygitales à suivre. Représentant l'équipe professionnelle de 3x3 de la ville, ils affronteront des adversaires de taille, notamment Boca, l'équipe officielle de 3x3 de Boca Juniors d'Argentine, et les champions serbes de 3x3 de 2025, Vozdovac, alors qu'ils tenteront d'assurer leur place aux GOTF.

Mêlant rythme, précision et endurance physique, la Phygital Dancing réunira une sélection véritablement internationale d'artistes du monde entier, avec des noms tels que le Brésilien Tiago Silva et le Néerlandais Dion Visser, , ainsi que des talents émergents tels que l'Arménienne Lala Geborgyan et le Péruvien Jose Campos, tous en compétition pour les places finales sur la scène mondiale plus tard cet été.

« Cette deuxième édition de Phygital Contenders reflète la force du chemin que nous avons construit », déclare John Hewitt, directeur international du marketing et de la communication de Phygital International. « Le fait de voir une équipe aussi compétitive et diversifiée, avec à la fois des équipes qui reviennent et de nouveaux challengers, indique clairement que nous sommes dans la bonne direction. Alors que les équipes se disputent leur place pour les Games of the Future à Astana cet été, il est clair que l'écosystème ne se contente pas de se développer, mais qu'il devient aussi plus compétitif à chaque saison. »

Alors qu'Astana se prépare à accueillir les Games of the Future 2026, les qualifications sont l'occasion de mettre en avant le rôle de la ville au centre du calendrier phygital mondial.

Alibek Khassenov, chef de la direction des Games of the Future 2026, déclare : « L'événement Phygital Contenders 2026 Astana représente une étape clé vers les Games of the Future de cet été, et une opportunité de montrer l'ambition du Kazakhstan d'être à la pointe de l'innovation dans le sport. Avec nos partenaires, nous sommes fiers d'accueillir les meilleurs athlètes du monde dans le domaine du phygital et de soutenir la croissance continue de ce format dynamique. »

Parallèlement à l'annonce de la composition de Phygital Contenders 2026 Astana, les premières équipes des Games of the Future 2026 pour le Phygital Shooting ont également été dévoilées. Parmi elles figurent de nouveaux challengers tels que les Sud-Africains Hybrids et les Espagnols Klan Pedrajas, qui rejoindront les champions en titre xGoat dans un groupe de huit équipes à Astana.

Les Games of the Future 2026 (du 29 juillet au 9 août) rassembleront de multiples disciplines phygitales et esports, dont le football phygital, le basketball phygital, la danse phygitale, le tir phygital et le combat phygital, ainsi que des compétitions esports palpitantes, dont MOBA sur PC et mobile, ainsi que Battle Royale.

En tant qu'événement phare du calendrier phygital mondial, les GOTF 2026 devraient rassembler plus de 900 participants de plus de 50 pays, continuant à définir l'avenir du sport en intégrant la compétition numérique à la performance physique dans un cadre compétitif unique.

La liste complète des participants au Phygital Contenders 2026 Astana, ainsi que l'aperçu des classements dans toutes les disciplines phygitales, sont disponibles ici.

Pour suivre l'actualité de l'événement Phygital Contenders 2026 Astana et des Games of the Future 2026, visitez le site officiel. Les fans peuvent suivre toute l'action de Phygital Contenders 2026 Astana en direct (et revivre l'action des GOTF 2025) via la plateforme OTT officielle : tv.gofuture.games.

Notes aux rédacteurs :

Vous souhaitez couvrir nos prochains événements de sports phygitaux ?

Les médias qui souhaitent couvrir les Phygital Contenders 2026 Astana et/ou les Games of the Future 2026 pourront bientôt demander une accréditation. Veuillez consulter le centre des médias sur le site GOTF2026 pour obtenir les dernières mises à jour.

À propos des Games of the Future (GOTF) :

Summum du sport « phygital », les Games of the Future sont un événement international annuel qui fusionne les mondes physique et numérique. Cette compétition rassemble la nouvelle génération de héros du sport « phygital » du monde entier pour concourir dans un large éventail de disciplines et défis « phygital ». Les Games of the Future 2025 se sont déroulés à Abou Dabi, et les Games of the Future 2026 se tiendront à Astana.

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://gofuture.games/

À propos de Phygital International (PI) :

Phygital International est le promoteur des sports phygitaux dans le monde entier et se concentre sur l'innovation et la redéfinition des sports. Gardienne et détentrice des droits sur les Games of the Future, l'organisation supervise la procédure de candidature pour chaque ville hôte potentielle.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://Phygitalinternational.com ou nous contacter à l'adresse suivante : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2955080/Phygital_Football_athletes.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2955079/Phygital_Basketball_athletes.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2745156/5913075/PhygitalInternational_GOTF_Logo.jpg