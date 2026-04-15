Games of the Future 2026の最終予選が今年6月にアスタナで開催

Phygital Contenders 2026 Astanaには、世界中からエリートチームが集まり、フィジカル・スポーツと競技ゲーミングが融合した世界で最も革新的なスポーツ・イベントの最終枠を目指して競い合います。

アラブ首長国連邦ドバイ, 2026年4月14日 /PRNewswire/ -- Games of the Future 2026に向けたレースが最終段階に入り、Phygital Internationalは、Phygital Contenders 2026 Astanaに出場するチームとアスリートの全ラインアップを発表しました。本大会には、ヨーロッパ、アフリカ、ラテンアメリカ、中東、アジアから最高のPhygitalタレントが集結します。

2026年6月10日から15日にかけて開催されるこの大会には、Phygitalフットボール、Phygitalバスケットボール、Phygitalダンシングの有力チームが参加し、世界的な栄光と400万米ドルを超える賞金プールを求めて、Games of the Future 2026 (GOTF 2026)への出場権獲得を目指します。

GOTF2025に出場するPhygitalフットボールの選手たち Phygital Basketball athletes competing at GOTF 2025

出場枠が限られているため、Astanaはこれまでのphygitalカレンダーの中でも最も激しく、熾烈な戦いが繰り広げられることになるでしょう。出場するチームはすでにPhygital OriginsおよびPhygital Rivalsの各地域大会で実力を証明していますが、この夏開催されるGames of the Future 2026のグローバルステージに進出できるのは選ばれたごく一部のチームのみであり、各試合やパフォーマンスへの期待はさらに高まっています。

3つの競技すべてにおいて、各チームはGames of the Futureの特徴であるphysical形式で競い合います。これは、デジタルゲームプレイとライブのフィジカルパフォーマンスを融合させた独自の競技形式です。

最も人気のある競技の一つであるphysicalフットボールでは、国際的で強力な顔ぶれが舞台に登場します。昨年惜しくもGOTF2025への出場を逃したモンテネグロのKMF Titogradが、雪辱を果たすべく戻ってきます。その他、パキスタンから初参戦するLahore Athletics、ブラジルで最も成功を収めているLiga Fut7のチームの一つであるOEASTE SPなどが、スリリングな対決で出場権を争います。

Phygitalバスケットボールでは、Phygital Rivalsスペインの勝者であるValencia Basket 3x3が、注目すべき新しいPhygitalチームの1つとして登場します。市のプロ3x3チームを代表する彼らは、アルゼンチンのBoca Juniorsの公式3x3チームであるBocaや、セルビアの2025年3x3チャンピオンであるVozdovacなどの強敵と対戦し、大会への出場権確保を目指します。

一方、リズム、正確さ、そして身体的な持久力を融合させたPhygitalダンシングには、世界中から真に国際的なパフォーマーが集結します。ブラジルを拠点とするGOTF2025の準優勝者、Tiago Silva選手、オランダを拠点とするDion Visser選手、アルメニアを拠点とするLala Geborgyan選手、ペルーを拠点とするJose Campos選手、といった新進気鋭の才能も登場し、今夏後半に開催される世界的な舞台への出場権を懸けて競い合います。

「この第2回目のPhygital Contendersは、私たちがこれまでに築いてきた力強い道筋を反映しています」と、Phygital Internaのインターナショナル・マーケティング＆コミュニケーション・ディレクターであるJohn Hewittは述べています。「過去の出場経験のあるチームと初参戦のチームが混在する、これほど競争が激しく多様な顔ぶれを見られることは、私たちが正しい方向に進んでいることを強く示唆しています。この夏、 Astanaで開催されるGames of the Futureへの出場を目指して各チームがしのぎを削る中、このエコシステムが成長しているだけでなく、シーズンを重ねるごとに競争力を増していることは明らかです。」

AstanaはGames of the Future 2026の開催に向けて準備を進めており、この予選は、世界のphygitalカレンダーの中心でこの都市が果たす役割をいち早くアピールする機会となります。

Games of the Future 2026の大会事務局長であるAlibek Khassenov氏は、次のように述べています。「Phygital Contenders 2026 Astanaは、今年の夏のGames of the Futureに向けた重要なマイルストーンであり、スポーツにおけるイノベーションの最前線に立つというカザフスタンの野心を示す機会でもあります。私たちはパートナーとともに、世界トップクラスのphygitalのアスリートを迎え、このダイナミックなフォーマットの継続的な成長をサポートできることを誇りに思います。」

Phygital Contenders 2026 Astanaの出場チームの発表と並行して、Games of the Future 2026のPhygitalシューター部門における最初の出場チームも明らかになりました。その中には、南アフリカのHybridsや、スペインを拠点とするKlan Pedrajasといった新たな挑戦者も含まれており、彼らはアスタナで開催される大会の8チームによる出場枠に、前回優勝チームのxGoatと共に名を連ねることになります。

Games of the Future 2026（7月29日～8月9日）では、PCとモバイルの両方で行われるMOBAやバトルロワイヤルなどのスリリングなeスポーツ競技に加え、Phygitalフットボール、Phygitalバスケットボール、Phygitalダンシング、Phygitalシューター、Phygitalファイティングなど、複数のPhygital競技とeスポーツ競技が一堂に会します。

世界的なPhygitalカレンダーの最高峰のイベントとして、GOTF2026は50カ国以上から900人以上の参加者を集め、デジタル競技とPhygitalパフォーマンスを単一の競技枠組みの下で統合することで、スポーツの未来を定義し続けることが期待されています。

Phygital Contenders 2026の全参加者リストと、Phygitalの全種目のランキング概要は、こちらをご覧ください。

Phygital Contenders 2026 AstanaおよびGames of the Future 2026に関する最新ニュース は、 公式ウェブサイトをご覧ください。 ファンは、公式OTTプラットフォーム tv.gofuture.gamesを通じて、Phygital Contenders 2026 Astanaの全試合をライブで見ることができます（また、 GOTF 2025の試合を再視聴することもできます）。

編集者への注記

今後開催されるphygitalのスポーツイベントの取材を楽しみにしていますか？

Phygital Contenders 2026 Astanaおよび／またはGames of the Future 2026の取材に関心のあるメディアは、まもなく認定申請を行うことができるようになります。最新の情報は、メディアセンター（GOTF2026ウェブサイト）をご覧ください。

Games of the Future (GOTF)について

Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）は、フィジカルとデジタルの世界を融合させた、phygitalスポーツの最高峰を目指す、年に一度の国際イベントです。大会には、世界各地から次世代のphygitalスポーツのスター選手たちが集まり、多様で幅広いphygital種別やチャレンジで競い合います。Games of the Future 2025（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2025）はアブダビで開催されました。Games of the Future 2026（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2026）はアスタナで開催予定です。

詳細はこちらをご覧ください：https://gofuture.games/

Phygital International (PI)について

Phygital Internationalは、 phygital スポーツを世界的に推進し、スポーツのイノベーションと再定義に力を注いでいます。Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）の運営母体および権利保有者であり、各開催都市の入札プロセスの監督も行っています。

詳細は https://Phygitalinternational.com をご覧いただくか、[email protected]までお問い合わせください。

写真 -https://mma.prnewswire.com/media/2955080/Phygital_Football_athletes.jpg

写真 -https://mma.prnewswire.com/media/2955079/Phygital_Basketball_athletes.jpg

ロゴ -https://mma.prnewswire.com/media/2745156/5913075/PhygitalInternational_GOTF_Logo.jpg

SOURCE Phygital International