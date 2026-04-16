Las eliminatorias finales de Games of the Future 2026 se celebrarán en Astana este mes de junio con gran presencia latinoamericana

Phygital Contenders 2026 Astana reunirá a equipos de élite de más de 20 países que competirán por las últimas plazas rumbo al evento deportivo más innovador, donde el deporte físico se fusiona con el mundo digital de los esports.

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La carrera por los Games of the Future 2026 entra en su fase decisiva, pues Phygital International anunció la lista completa de equipos y deportistas que competirán en Phygital Contenders 2026 Astana reuniendo a algunos de los mejores talentos del ecosistema phygital de todo el mundo y América Latina cuenta con gran representación en todas sus disciplinas.

Phygital Football athletes competing at GOTF 2025 Phygital Basketball athletes competing at GOTF 2025

El torneo, que se celebrará del 10 al 15 de junio de 2026, contará con la participación de los mejores equipos de Phygital Football, Phygital Basketball y Phygital Dancing, quienes se esforzarán por clasificar para los Games of the Future 2026 (GOTF 2026), donde competirán por la gloria mundial y una parte de la bolsa de premios de más de 4 millones de dólares.

Con la clasificación en juego y solo una cantidad limitada de plazas disponibles, Astana será sede de algunos de los encuentros más intensos y reñidos de la historia en el calendario phygital. Los equipos participantes ya han demostrado su valía en los circuitos regionales Phygital Origins y Phygital Rivals, pero solo unos pocos clasificarán para competir en el escenario mundial de los Games of the Future 2026 este verano, lo que aumenta la tensión en cada partido y cada actuación.

En las tres disciplinas, los equipos competirán en el formato phygital característico de Games of the Future, que combina el juego digital (esports) con el desempeño físico en cuerpo a cuerpo bajo un mismo marcador.

En Phygital Football, una de las disciplinas más populares, un sólido grupo de participantes internacionales se tomará la cancha real y virtual. Entre ellos, equipos de América Latina como NSTEAM (Argentina), Los Fieles (Perú) y OEASTE SP, uno de los más destacados de la Liga Fut7 de Brasil quienes deberán medirse ante rivales como KMF Titograd (Montenegro), que regresa con cuentas pendientes tras quedarse a las puertas de los GOTF 2025, elevando al máximo la intensidad de esta fase clasificatoria.

En Phygital Basketball, el equipo argentino juniot de 3x3, Boca, se enfrentarán contra rivales de peso como el Valencia Basket 3x3, representantes del equipo profesional de 3x3 de la ciudad, así como a Vozdovac, campeón de Serbia de 3x3 en 2025, en su intento por adjudicarse una plaza en los Games.

Por su parte, Phygital Dancing, que combina ritmo, precisión y resistencia física, reunirá a un elenco verdaderamente internacional de bailarines de todo el mundo, con una destacada representación de América Latina, incluyendo a Andrés Guardo (Colombia), Jose Campos (Perú) y Alejandra Isabel Huertas Gramajo "Sualy.gamer" (Guatemala). Todos ellos competirán en el escenario de Astana contra competidores consagrados, como el subcampeón de GOTF 2025, el brasileño Tiago Silva y el bailarín Dion Visser, con base en Países Bajos.

"Esta segunda edición de Phygital Contenders refleja la solidez del camino que hemos trazado", afirmó John Hewitt, director internacional de Marketing y comunicaciones de Phygital International. "Ver participantes tan competitivos y diferentes, con equipos que regresan y nuevos rivales, es un claro indicio de que vamos por buen camino. Mientras los equipos compiten por una plaza en los Games of the Future que se celebrarán este verano en Astana, queda claro que el ecosistema no solo está creciendo, sino que también se vuelve más competitivo cada temporada".

Ahora que Astana se prepara para celebrar los Games of the Future 2026, las eliminatorias ofrecen una oportunidad anticipada de destacar el rol de la ciudad como eje central del calendario phygital mundial.

Alibek Khassenov, director de la Junta directiva de los Games of the Future 2026 señaló: "Phygital Contenders 2026 Astana supone un hito clave en el camino hacia los Games of the Future de este verano y una oportunidad para poner de manifiesto la ambición de Kazajistán de situarse a la vanguardia de la innovación en el deporte. Junto con nuestros socios, nos enorgullece recibir a los principales atletas phygital del mundo y apoyar el crecimiento continuo de este formato tan dinámico".

Además del anuncio de los participantes de Phygital Contenders 2026 Astana, también se dieron a conocer los primeros equipos que participarán en los Games of the Future 2026 en la categoría de shooter phygital. Entre ellos se encuentran nuevos rivales, como el equipo sudafricano Hybrids y el español Klan Pedrajas, que se unirán al campeón actual, xGoat, en una alineación de ocho equipos en Astana.

Los Games of the Future 2026 (del 29 de julio al 9 de agosto) reunirán múltiples disciplinas phygital y de deportes electrónicos, entre las que se incluyen Phygital Football, Phygital Basketball, Phygital Dancing, Phygital Shooter y Phygital Fighting, junto con emocionantes competiciones de deportes electrónicos, como MOBA tanto para PC como para dispositivos móviles, así como Battle Royale.

Como el evento más destacado del calendario phygital mundial, se espera que GOTF 2026 reúna a más de 900 participantes de más de 50 países y que siga señalando el rumbo del futuro del deporte al integrar la competición digital con el desempeño físico en un solo marco competitivo.

Para revisar la lista completa de participantes en Phygital Contenders 2026 Astana, junto con un resumen de las clasificaciones en todas las disciplinas phygital, haga clic aquí.

Para permanecer al corriente de las últimas novedades sobre Phygital Contenders 2026 Astana y los Games of the Future 2026, visite el sitio web oficial. Los fanáticos podrán seguir toda la acción de Phygital Contenders 2026 Astana en vivo (y revivir los mejores momentos de GOTF 2025) en la plataforma OTT oficial: tv.gofuture.games.

Notas para los editores:

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Los medios interesados en cubrir Phygital Contenders 2026 Astana y/o los Games of the Future 2026 podrán solicitar próximamente su acreditación; visite la página web del Centro de prensa en GOTF2026 para enterarse de las últimas novedades.

Acerca de Games of the Future (GOTF):

Games of the Future (Games of the Future) es un evento internacional anual que fusiona los ámbitos físico y digital; asimismo, representa el pináculo del deporte phygital. El torneo reúne a la próxima generación de héroes deportivos phygital de todo el mundo para competir en una amplia variedad de disciplinas y desafíos phygital. Los Games of the Future 2025 se celebraron en Abu Dabi, en tanto que los Games of the Future 2026 se celebrarán en Astana.

Para conocer más detalles, visite: https://gofuture.games/

Acerca de Phygital International (PI):

Phygital International es el promotor de deportes phygital a nivel mundial y se centra en innovar y redefinir el deporte. Por otra parte, es el responsable y titular de los derechos de Games of the Future (Juegos del Futuro) y supervisa el proceso de licitación de cada ciudad anfitriona.

Para obtener más información, visite https://Phygitalinternational.com o comuníquese con nosotros a: [email protected]

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FUENTE Phygital International