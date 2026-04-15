Games of the Future 2026 최종 예선전, 오는 6월 아스타나에서 개최

Phygital Contenders 2026 Astana, 전 세계 최정상 팀들이 피지컬 스포츠와 경쟁적 게이밍이 만나는 세계 최고의 혁신 스포츠 이벤트 최종 진출권을 놓고 격돌

두바이, 아랍에미리트, 2026년 4월 14일 /PRNewswire/ -- Games of the Future 2026을 향한 레이스가 마지막 단계에 접어들었다. Phygital International이 유럽, 아프리카, 라틴아메리카, 중동, 아시아 전역의 최고 phygital 인재들이 한자리에 모이는 Phygital Contenders 2026 Astana의 전체 팀 및 선수 라인업을 발표했다.

2026년 6월 10일부터 15일까지 개최되는 이 토너먼트에는 Phygital Football, Phygital Basketball, Phygital Dancing의 주요 팀들이 참가해 Games of the Future 2026(GOTF 2026) 출전권을 놓고 경쟁하며, 미화 400만 달러 이상의 상금 풀을 두고 글로벌 영예를 다툰다.

Phygital Football athletes competing at GOTF 2025 Phygital Basketball athletes competing at GOTF 2025

본선 진출권이 걸려 있고 진출 슬롯이 제한된 가운데, 아스타나(Astana)는 phygital 캘린더 역사상 가장 치열하고 경쟁적인 대결을 개최하게 된다. 참가 팀들은 이미 Phygital Origins와 Phygital Rivals 지역 서킷에서 실력을 입증했지만, Games of the Future 2026의 글로벌 무대에서 경쟁할 수 있는 팀은 소수에 불과해 모든 경기와 퍼포먼스의 긴장감이 한층 높아진다.

세 가지 종목 전반에 걸쳐 팀들은 Games of the Future의 시그니처 phygital 포맷으로 경쟁하며, 디지털 게임 플레이와 라이브 피지컬 퍼포먼스를 단일 경쟁 구조로 결합한다.

가장 인기 있는 종목 중 하나인 Phygital Football에서는 강력한 국제 팀들이 무대에 오른다. 몬테네그로의 KMF 티토그라드(KMF Titograd)는 지난해 GOTF 2025 진출을 아쉽게 놓친 후 설욕을 위해 돌아오며, 처음으로 파키스탄에서 참가하는 라호르 애슬레틱스(Lahore Athletics), 브라질의 가장 성공적인 7인제 축구팀(Liga Fut7) 중 하나인 웨스트 SP(OEASTE SP)도 스릴 넘치는 대결이 예상되는 출전권 경쟁에 합류한다.

Phygital Basketball에서는 Phygital Rivals 스페인 우승 팀인 발렌시아 바스켓 3x3(Valencia Basket 3x3)이 주목할 만한 신규 phygital 팀으로 등장한다. 도시의 프로 3x3 팀을 대표하는 이들은 아르헨티나 보카 주니어스(Boca Juniors)의 공식 3x3 팀인 보카(Boca), 세르비아의 2025년 3x3 챔피언 보즈도바츠(Vozdovac) 등 강력한 상대와 맞붙어 대회 진출권을 노린다.

한편 리듬, 정밀성, 신체적 지구력을 결합한 Phygital Dancing에는 진정한 국제적 라인업의 퍼포머들이 집결한다. 브라질 기반의 GOTF 2025 준우승자 티아고 실바(Tiago Silva)와 네덜란드 기반의 디온 비서(Dion Visser) 등 베테랑 선수들과 함께, 아르메니아 기반의 라라 게보르기얀(Lala Geborgyan)과 페루의 호세 캄포스(Jose Campos) 등 신흥 재능들이 올여름 글로벌 무대의 마지막 자리를 놓고 경쟁한다.

Phygital International 국제 마케팅 및 커뮤니케이션 부문의 존 휴잇(John Hewitt) 디렉터는 "Phygital Contenders의 두 번째 에디션은 우리가 구축한 경로의 강점을 반영한다"고 말했다. 이어 "복귀 팀과 새로운 도전자 모두를 포함한 이렇게 경쟁적이고 다양한 라인업을 보는 것은 우리가 올바른 방향으로 나아가고 있다는 강력한 신호다. 팀들이 올여름 아스타나에서 열리는 Games of the Future 진출권을 놓고 경쟁하는 가운데, 생태계가 성장할 뿐만 아니라 매 시즌 더욱 경쟁적으로 발전하고 있음이 분명하다"고 덧붙였다.

아스타나가 Games of the Future 2026 개최를 준비하는 가운데, 예선전은 글로벌 phygital 캘린더의 중심에서 이 도시의 역할을 일찍이 선보일 기회를 제공한다.

Games of the Future 2026의 알리벡 하세노프(Alibek Khassenov) 국장은 "Phygital Contenders 2026 Astana는 올여름 Games of the Future로 가는 길의 핵심 이정표이자 카자흐스탄이 스포츠 혁신의 최전선에 서겠다는 야망을 선보일 기회다. 파트너들과 함께 세계 최정상 phygital 선수들을 환영하고 이 역동적인 포맷의 지속적인 성장을 지원하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다"고 말했다.

Phygital Contenders 2026 Astana 라인업 발표와 동시에, Games of the Future 2026의 Phygital Shooter 첫 번째 팀들도 공개되었다. 남아프리카의 하이브리즈(Hybrids)와 스페인 기반의 클란 페드라하스(Klan Pedrajas) 등 새로운 도전자들이 아스타나에서 8개 팀 라인업의 일원으로 디펜딩 챔피언 엑스고트(xGoat)와 합류한다.

Games of the Future 2026(7월 29일~8월 9일)은 Phygital Football, Phygital Basketball, Phygital Dancing, Phygital Shooter, Phygital Fighting을 포함한 다양한 phygital 및 e스포츠 종목과 함께 PC 및 모바일 MOBA, 배틀 로얄(Battle Royale) 등 스릴 넘치는 e스포츠 경기를 아우른다.

글로벌 phygital 캘린더의 최정상 이벤트인 GOTF 2026은 50개국 이상에서 900명 이상의 참가자를 한자리에 모아 디지털 경쟁과 피지컬 퍼포먼스를 단일 경쟁 프레임워크 아래 통합함으로써 스포츠의 미래를 계속해서 정의할 것으로 기대된다.

Phygital Contenders 2026 Astana의 전체 참가자 목록과 모든 phygital 종목의 랭킹 현황은 여기에서 확인할 수 있다.

Phygital Contenders 2026 Astana와 Games of the Future 2026의 최신 소식은 공식 웹사이트를 방문해 확인할 수 있다. 팬들은 공식 OTT 플랫폼 tv.gofuture.games를 통해 Phygital Contenders 2026 Astana의 모든 경기를 생중계로 시청하고 GOTF 2025의 경기를 다시 볼 수 있다.

편집자 참고

다가오는 phygital 스포츠 이벤트 취재를 원할 경우, Phygital Contenders 2026 Astana 및/또는 Games of the Future 2026 취재를 희망하는 미디어는 곧 취재 인증 신청을 할 수 있으며 GOTF2026 웹사이트의 미디어 센터에서 최신 업데이트를 확인할 수 있다.

Games of the Future(GOTF) 소개

Games of the Future는 피지컬과 디지털의 세계를 융합한 연례 국제 이벤트로, phygital 스포츠의 정점이다. 이 대회는 전 세계의 차세대 phygital 스포츠 영웅들을 한자리에 모아 다양한 phygital 종목과 챌린지에서 경쟁하게 한다. Games of the Future 2025는 아부다비에서 개최되었으며, Games of the Future 2026은 아스타나에서 열릴 예정이다.

자세한 내용은 https://gofuture.games/를 방문해 확인할 수 있다.

Phygital International(PI) 소개

Phygital International은 전 세계 phygital 스포츠의 프로모터로, 스포츠의 혁신과 재정의에 집중하고 있다. Games of the Future의 관리자이자 권리 보유자로서 각 개최 도시의 유치 신청 절차를 감독한다.

자세한 내용은 https://Phygitalinternational.com을 방문하거나 [email protected]으로 문의해 확인할 수 있다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2955080/Phygital_Football_athletes.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2955079/Phygital_Basketball_athletes.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2745156/5913075/PhygitalInternational_GOTF_Logo.jpg

SOURCE Phygital International