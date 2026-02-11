FORBES TRAVEL GUIDE REVELA O STAR AWARDS 2026

Ritz-Carlton Yacht Collection conquista o primeiro lugar como navio de cruzeiro cinco estrelas; Celebrity conquista seu primeiro restaurante cinco estrelas no mar

ATLANTA, 11 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Forbes Travel Guide ("FTG") — o único sistema independente e global de classificação para hotéis de luxo, restaurantes, spas e cruzeiros oceânicos — revelou hoje seu Star Awards 2026. Veja a lista completa dos premiados em ForbesTravelGuide.com.

A 68ª lista anual atinge um marco importante: abrange mais de 100 países, incluindo novos destinos como Butão, Croácia, Geórgia, Granada, Laos, Polônia, Sri Lanka, Tanzânia e Uzbequistão.

A lista também traz mais novos premiados do que nunca e muitas distinções inaugurais, sinalizando que viagens de luxo estão entrando em uma nova era:

Os primeiros prêmios de cruzeiro cinco estrelas do mundo. À medida que a popularidade dos cruzeiros dispara, o Ilma da Ritz-Carlton Yacht Collection se torna o primeiro cruzeiro cinco estrelas na história da FTG. E Le Voyage, do Celebrity Xcel, do mestre chef Daniel Boulud, é o primeiro restaurante de cruzeiro cinco estrelas.





Outros destaques:

Somando 2.422 propriedades, os vencedores incluem 343 hotéis Cinco estrelas, 708 Quatro estrelas e 679 Recomendados; 82 restaurantes Cinco estrelas, 138 Quatro estrelas e 80 Recomendados; 118 spas Cinco estrelas e 241 Quatro estrelas; um navio de cruzeiro Cinco estrelas, nove Quatro estrelas e nove Recomendados; e um restaurante de cruzeiro Cinco estrelas, oito Quatro estrelas e cinco Recomendados.





Novos hotéis Cinco estrelas também chegam ao Caribe (Wymara Villas, Turks e Caicos) e ao México (Grand Velas Los Cabos).

"Os mais novos vencedores do Star Award do Forbes Travel Guide mostram uma evolução empolgante do luxo", afirma Amanda Frasier, presidente de Padrões e Classificações do FTG. "À medida que os hóspedes navegam por um cenário de viagens cada vez mais complexo em busca dos melhores lugares para se hospedar, navegar, jantar e relaxar em spas, temos orgulho de oferecer a eles a orientação confiável, baseada em integridade, de que precisam. A lista de 2026 destaca propriedades profundamente comprometidas em oferecer experiências de classe mundial consistentes e confiáveis."

Para imagens, clique aqui.

Saiba como o FTG compila suas Classificações de estrelas aqui.

Veja a lista completa de vencedores de 2026 aqui.

FONTE Forbes Travel Guide