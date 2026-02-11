FORBES TRAVEL GUIDE ENTHÜLLT DIE STAR AWARDS 2026

Ritz-Carlton Yacht Collection erhält das erste Fünf-Sterne-Kreuzfahrtschiff; Celebrity erhält das erste Fünf-Sterne-Restaurant auf See

ATLANTA, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Forbes Travel Guide („FTG") - das einzige unabhängige, globale Bewertungssystem für Luxushotels, Restaurants, Spas und Hochseekreuzfahrten - hat heute seine Star Awards 2026 bekannt gegeben. Die vollständige Liste der Preisträger finden Sie unter ForbesTravelGuide.com.

Die 68. jährliche Liste ist ein wichtiger Meilenstein: Es umfasst mehr als 100 Länder, darunter neue Ziele wie Bhutan, Kroatien, Georgien, Grenada, Laos, Polen, Sri Lanka, Tansania und Usbekistan.

Die Liste enthält auch mehr neue Preisträger als je zuvor und viele erstmalige Auszeichnungen, was darauf hindeutet, dass die Luxusreisebranche in eine neue Ära eintritt:

Die weltweit erste Fünf-Sterne-Auszeichnung für Kreuzfahrten. Da Kreuzfahrten immer beliebter werden, ist die Ilma von The Ritz-Carlton Yacht Collection die erste Fünf-Sterne-Kreuzfahrt in der Geschichte von FTG. Und das Le Voyage von Meisterkoch Daniel Boulud auf der Celebrity Xcel ist das erste Fünf-Sterne-Restaurant auf einem Kreuzfahrtschiff.





Da Kreuzfahrten immer beliebter werden, ist die Ilma von The Ritz-Carlton Yacht Collection die erste Fünf-Sterne-Kreuzfahrt in der Geschichte von FTG. Und das Le Voyage von Meisterkoch Daniel Boulud auf der Celebrity Xcel ist das erste Fünf-Sterne-Restaurant auf einem Kreuzfahrtschiff. Kleinere Reiseziele machen große Fortschritte. Da Luxusreisende die großen Hauptstädte hinter sich lassen und kleinere Städte bevorzugen, die ein anspruchsvolles Angebot ohne Menschenmassen bieten, werden die Hotels dieser Gelegenheit gerecht. Die ersten Fünf-Sterne-Hotels kommen auf den Turks- und Caicosinseln (Wymara Villas), in Nikko, Japan (The Ritz-Carlton, Nikko), und in Montenegro (One&Only Portonovi) an. Das Charleston Place in Charleston und das 100 Princes Street in Edinburgh wurden mit vier Sternen ausgezeichnet und heben damit das Gastgewerbeangebot ihrer Städte und den anhaltenden touristischen Aufschwung einiger weniger erforschter Märkte hervor.





Da Luxusreisende die großen Hauptstädte hinter sich lassen und kleinere Städte bevorzugen, die ein anspruchsvolles Angebot ohne Menschenmassen bieten, werden die Hotels dieser Gelegenheit gerecht. Die ersten Fünf-Sterne-Hotels kommen auf den Turks- und Caicosinseln (Wymara Villas), in Nikko, Japan (The Ritz-Carlton, Nikko), und in Montenegro (One&Only Portonovi) an. Das Charleston Place in Charleston und das 100 Princes Street in Edinburgh wurden mit vier Sternen ausgezeichnet und heben damit das Gastgewerbeangebot ihrer Städte und den anhaltenden touristischen Aufschwung einiger weniger erforschter Märkte hervor. Marriott International Luxushotels glänzen. Atlanta erhält seinen ersten doppelten Fünf-Sterne-Stern: Das St. Regis Atlanta und sein Restaurant Atlas Buckhead. Das Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes erhält die erste Top-Hotel-Auszeichnung der Stadt. Und Nujuma, ein Ritz-Carlton-Reservat, ist das erste Fünf-Sterne-Hotel des saudi-arabischen Giga-Projekts am Roten Meer.





Atlanta erhält seinen ersten doppelten Fünf-Sterne-Stern: Das St. Regis Atlanta und sein Restaurant Atlas Buckhead. Das Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes erhält die erste Top-Hotel-Auszeichnung der Stadt. Und Nujuma, ein Ritz-Carlton-Reservat, ist das erste Fünf-Sterne-Hotel des saudi-arabischen Giga-Projekts am Roten Meer. Der Luxus schwenkt vom Verordneten zum Persönlichen. Indem sie sich auf individuelle, lokale Angebote stützen, bewegen sich die Hotels weg von der Einheitsgröße hin zu einem maßgeschneiderten Modell, das tief mit dem Zielort verwurzelt ist. Sedonas erstes Fünf-Sterne-Hotel, Mii amo, bietet maßgeschneiderte Wellness-Reisen in der Umgebung der roten Felsen. Und das Ritz-Carlton Reserve-Portfolio legt den Schwerpunkt auf lokale Erlebnisse, die es den Gästen ermöglichen, das Land in ihrem eigenen Tempo zu erkunden.





Indem sie sich auf individuelle, lokale Angebote stützen, bewegen sich die Hotels weg von der Einheitsgröße hin zu einem maßgeschneiderten Modell, das tief mit dem Zielort verwurzelt ist. Sedonas erstes Fünf-Sterne-Hotel, Mii amo, bietet maßgeschneiderte Wellness-Reisen in der Umgebung der roten Felsen. Und das Ritz-Carlton Reserve-Portfolio legt den Schwerpunkt auf lokale Erlebnisse, die es den Gästen ermöglichen, das Land in ihrem eigenen Tempo zu erkunden. Gastfreundschaft ist mit Intimität und Privatsphäre verbunden. Zum vierten Mal in Folge übertrifft Macau die Top-Destinationen der Welt bei den Fünf-Sterne-Hotels (28). Die neuesten Gewinner der Stadt zeigen eine Verlagerung hin zu einer intimeren Luxusklasse: Capella at Galaxy Macau, Paiza Grand und Palazzo Versace Macau bieten Hotel-im-Hotel-Erlebnisse, die Privatsphäre vor Größe stellen.

Weitere Highlights:

Zu den insgesamt 2.422 ausgezeichneten Häusern gehören 343 Fünf-Sterne-, 708 Vier-Sterne- und 679 Empfohlene Hotels; 82 Fünf-Sterne-, 138 Vier-Sterne- und 80 Empfohlene Restaurants; 118 Fünf-Sterne- und 241 Vier-Sterne-Spas; ein Fünf-Sterne-, neun Vier-Sterne- und neun Empfohlene Kreuzfahrtschiffe; und ein Fünf-Sterne-, acht Vier-Sterne- und fünf Empfohlene Kreuzfahrtschiff-Restaurants.





Die Website U.S. erhielt fünf neue Fünf-Sterne-Hotels (The Chateau at Nemacolin, Farmington, Pennsylvania; Mii amo, Sedona; The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes; The St. Regis Atlanta; und Yacht Club at The Boca Raton) und drei neue Fünf-Sterne-Restaurants (Atlas Buckhead, Atlanta; Aurelia at Castle Hill, Newport, Rhode Island; Flybridge, Boca Raton).





erhielt fünf neue Fünf-Sterne-Hotels (The Chateau at Nemacolin, Farmington, Pennsylvania; Mii amo, Sedona; The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes; The St. Regis Atlanta; und Yacht Club at The Boca Raton) und drei neue Fünf-Sterne-Restaurants (Atlas Buckhead, Atlanta; Aurelia at Castle Hill, Newport, Rhode Island; Flybridge, Boca Raton). In Europa gibt es neue Fünf-Sterne-Hotels in Frankreich (The Maybourne Riviera), Montenegro (One&Only Portonovi), Spanien (Mandarin Oriental, Barcelona) und Schweiz (Mandarin Oriental Savoy, Zürich).





(The Maybourne Riviera), (One&Only Portonovi), (Mandarin Oriental, Barcelona) und (Mandarin Oriental Savoy, Zürich). Der asiatisch-pazifische Raum entwickelt sich zum nächsten Luxus-Epizentrum, auf das 40 % aller neuen Fünf-Sterne-Hotels entfallen: Bvlgari Hotel Tokio; Capella at Galaxy Macau; Capella Shanghai, Jian Ye Li; Mandarin Oriental Qianmen, Peking; Paiza Grand, Macau; Palazzo Versace Macau; Regent Hongkong; ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts; The Ritz-Carlton, Nikko, Japan; und The St. Regis Macao.





entwickelt sich zum nächsten Luxus-Epizentrum, auf das 40 % aller neuen Fünf-Sterne-Hotels entfallen: Bvlgari Hotel Tokio; Capella at Galaxy Macau; Capella Shanghai, Jian Ye Li; Mandarin Oriental Qianmen, Peking; Paiza Grand, Macau; Palazzo Versace Macau; Regent Hongkong; ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts; The Ritz-Carlton, Nikko, Japan; und The St. Regis Macao. Die Website Middle East begrüßt vier neue Fünf-Sterne-Hotels: Emirates Palace Mandarin Oriental, Abu Dhabi; Grosvenor House, A Luxury Collection Hotel, Dubai; Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, Saudi-Arabien; und Rosewood Doha.





begrüßt vier neue Fünf-Sterne-Hotels: Emirates Palace Mandarin Oriental, Abu Dhabi; Grosvenor House, A Luxury Collection Hotel, Dubai; Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, Saudi-Arabien; und Rosewood Doha. Neue Fünf-Sterne-Hotels gibt es auch auf Karibik (Wymara Villas, Turks und Caicos) und Mexiko (Grand Velas Los Cabos).

„Die neuesten Star-Award-Gewinner des Forbes Travel Guide zeigen eine aufregende Entwicklung im Bereich Luxus", sagt Amanda Frasier, FTG's President of Standards & Ratings. „Wir sind stolz darauf, unseren Gästen, die sich in der immer komplexer werdenden Reiselandschaft auf der Suche nach den besten Plätzen zum Übernachten, Segeln, Essen und Spazierengehen zurechtfinden, die vertrauenswürdige, auf Integrität basierende Beratung zu bieten, die sie benötigen. Die Liste für das Jahr 2026 zeigt Häuser, die sich stark dafür engagieren, konsistente und verlässliche Erlebnisse von Weltklasse zu bieten".

Bilder finden Sie unter hier.

Wie die FTG ihre Star Ratings zusammenstellt, erfahren Sie hier.

Die vollständige Liste der Gewinner 2026 finden Sie hier.

Verbinden Sie sich mit FTG:

Instagram: www.instagram.com/ForbesTravelGuide

X: www.twitter.com/ForbesInspector

Facebook: www.facebook.com/ForbesTravelGuide

Informationen zum FTG:

Der Forbes Travel Guide ist das einzige globale Bewertungssystem für Luxushotels, Restaurants, Spas und Hochseekreuzfahrten sowie deren Restaurants. Unsere anonymen Prüfer bewerten Hunderte anspruchsvoller Standards, wobei der Schwerpunkt auf außergewöhnlichem Service liegt, um anspruchsvollen Reisenden bei der Auswahl der besten Erlebnisse der Welt zu helfen. Eine Fünf-Sterne-, Vier-Sterne- oder Empfohlen-Bewertung kann man nur erhalten, wenn man sie sich durch unser Inspektionsverfahren verdient hat. Besuchen Sie uns unter ForbesTravelGuide.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2616872/5778859/Forbes_Travel_Guide_v1_Logo.jpg