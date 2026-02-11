LE GUIDE DE VOYAGE FORBES DÉVOILE LE PALMARÈS 2026

Le Ritz-Carlton Yacht Collection est le premier navire de croisière cinq étoiles ; Celebrity est le premier restaurant cinq étoiles en mer.

ATLANTA, 11 février 2026 /PRNewswire/ -- Forbes Travel Guide (« FTG ») - le seul système indépendant et mondial d'évaluation des hôtels, restaurants, spas et croisières de luxe - a dévoilé aujourd'hui ses 2026 Star Awards. Voir la liste complète des lauréats sur ForbesTravelGuide.com.

La 68e liste annuelle franchit une étape importante : il couvre plus de 100 pays, y compris de nouvelles destinations comme le Bhoutan, la Croatie, la Géorgie, la Grenade, le Laos, la Pologne, le Sri Lanka, la Tanzanie et l'Ouzbékistan.

La liste comprend également plus de nouveaux lauréats que jamais et de nombreuses distinctions inaugurales, ce qui montre que les voyages de luxe entrent dans une nouvelle ère :

La première croisière cinq étoiles au monde. Alors que la popularité des croisières monte en flèche, l'Ilma de The Ritz-Carlton Yacht Collection devient la première croisière cinq étoiles de l'histoire de FTG. Le restaurant Le Voyage du Celebrity Xcel, dirigé par le chef Daniel Boulud, est le premier restaurant cinq étoiles d'un navire de croisière.





Les petites destinations font de grands progrès. Les voyageurs de luxe ne se contentent pas des grandes capitales, ils préfèrent des villes plus petites qui proposent des offres sophistiquées sans la foule, et les hôtels se montrent à la hauteur de la situation. Les premiers Five-Stars arrivent aux Turks et Caicos (Wymara Villas), à Nikko, au Japon (The Ritz-Carlton, Nikko) et au Monténégro (One&Only Portonovi). Le Charleston Place à Charleston et le 100 Princes Street à Édimbourg obtiennent quatre étoiles, ce qui témoigne de l'offre d'accueil de leur ville et de l'essor touristique continu de certains marchés moins explorés.





Marriott International Les hôtels de luxe brillent. Atlanta reçoit son premier double cinq étoiles : Regis Atlanta et son restaurant Atlas Buckhead. Le Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes obtient la première distinction hôtelière de la ville. Nujuma, une réserve Ritz-Carlton, est le premier hôtel cinq étoiles du gigantesque projet de la mer Rouge en Arabie saoudite.





Le luxe passe du prescrit au personnel. En s'appuyant sur une immersion locale et personnalisée, les hôtels s'éloignent de l'hospitalité à taille unique pour adopter un modèle sur mesure, profondément enraciné dans sa destination. Le premier établissement cinq étoiles de Sedona, Mii amo, adapte les voyages de bien-être au cadre des roches rouges. Le portefeuille Ritz-Carlton Reserve donne la priorité aux expériences locales qui permettent aux clients d'explorer à leur propre rythme.





En s'appuyant sur une immersion locale et personnalisée, les hôtels s'éloignent de l'hospitalité à taille unique pour adopter un modèle sur mesure, profondément enraciné dans sa destination. Le premier établissement cinq étoiles de Sedona, Mii amo, adapte les voyages de bien-être au cadre des roches rouges. Le portefeuille Ritz-Carlton Reserve donne la priorité aux expériences locales qui permettent aux clients d'explorer à leur propre rythme. L'hospitalité s'appuie sur l'intimité et la vie privée. Pour la quatrième année, Macao continue de devancer les principales destinations mondiales en matière d'hôtels cinq étoiles (28). Les nouveaux lauréats de la ville montrent une évolution vers un niveau de luxe plus intime : Capella at Galaxy Macau, Paiza Grand et Palazzo Versace Macau offrent des expériences d'hôtel dans l'hôtel qui privilégient l'intimité à l'échelle.

Autres points forts :

Avec un total de 2 422 établissements, les lauréats comprennent 343 hôtels cinq étoiles, 708 hôtels quatre étoiles et 679 hôtels recommandés ; 82 restaurants cinq étoiles, 138 restaurants quatre étoiles et 80 restaurants recommandés ; 118 spas cinq étoiles et 241 spas quatre étoiles ; un navire de croisière cinq étoiles, neuf navires quatre étoiles et neuf navires recommandés ; et un restaurant de navire de croisière cinq étoiles, huit restaurants quatre étoiles et cinq restaurants recommandés.





Le site U.S. a gagné cinq nouveaux hôtels cinq étoiles (The Chateau at Nemacolin, Farmington, Pennsylvanie ; Mii amo, Sedona ; The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes ; The St. Regis Atlanta ; et Yacht Club at The Boca Raton) et trois nouveaux restaurants cinq étoiles (Atlas Buckhead, Atlanta ; Aurelia at Castle Hill, Newport, Rhode Island ; Flybridge, Boca Raton).





a gagné cinq nouveaux hôtels cinq étoiles (The Chateau at Nemacolin, Farmington, Pennsylvanie ; Mii amo, Sedona ; The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes ; The St. Regis Atlanta ; et Yacht Club at The Boca Raton) et trois nouveaux restaurants cinq étoiles (Atlas Buckhead, Atlanta ; Aurelia at Castle Hill, Newport, Rhode Island ; Flybridge, Boca Raton). L'Europe compte de nouveaux cinq étoiles : France (The Maybourne Riviera), Monténégro (One&Only Portonovi), Espagne (Mandarin Oriental, Barcelone) et Suisse (Mandarin Oriental Savoy, Zurich).





(The Maybourne Riviera), (One&Only Portonovi), (Mandarin Oriental, Barcelone) et (Mandarin Oriental Savoy, Zurich). Asie-Pacifique est en train de devenir le prochain épicentre du luxe, avec 40 % de tous les nouveaux hôtels cinq étoiles : Bvlgari Hotel Tokyo ; Capella at Galaxy Macau ; Capella Shanghai, Jian Ye Li ; Mandarin Oriental Qianmen, Beijing ; Paiza Grand, Macau ; Palazzo Versace Macau ; Regent Hong Kong ; ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts ; The Ritz-Carlton, Nikko, Japon ; et The St. Regis Macao.





est en train de devenir le prochain épicentre du luxe, avec 40 % de tous les nouveaux hôtels cinq étoiles : Bvlgari Hotel Tokyo ; Capella at Galaxy Macau ; Capella Shanghai, Jian Ye Li ; Mandarin Oriental Qianmen, Beijing ; Paiza Grand, Macau ; Palazzo Versace Macau ; Regent Hong Kong ; ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts ; The Ritz-Carlton, Nikko, Japon ; et The St. Regis Macao. Le site Middle East accueille quatre nouveaux hôtels cinq étoiles : Emirates Palace Mandarin Oriental, Abu Dhabi ; Grosvenor House, A Luxury Collection Hotel, Dubaï ; Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, Arabie Saoudite ; et Rosewood Doha.





accueille quatre nouveaux hôtels cinq étoiles : Emirates Palace Mandarin Oriental, Abu Dhabi ; Grosvenor House, A Luxury Collection Hotel, Dubaï ; Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, Arabie Saoudite ; et Rosewood Doha. De nouveaux hôtels cinq étoiles font également leur apparition sur les sites Caribbean (Wymara Villas, Turks and Caicos) et Mexico (Grand Velas Los Cabos).

« Les nouveaux lauréats des Star Awards du Forbes Travel Guide témoignent d'une évolution passionnante dans le domaine du luxe », déclare Amanda Frasier, présidente des normes et des évaluations du FTG. « Alors que les clients naviguent dans le paysage de plus en plus complexe des voyages pour trouver les meilleurs endroits pour séjourner, naviguer, dîner et faire du spa, nous sommes fiers de leur fournir les conseils fiables et intègres dont ils ont besoin. La liste de 2026 présente des établissements profondément engagés à offrir des expériences cohérentes et fiables de classe mondiale. »

Pour les images, cliquez sur ici.

Découvrez comment le FTG établit son classement par étoiles ici.

Consultez la liste complète des gagnants de 2026 ici.

À propos de FTG :

Le guide de voyage Forbes est le seul système mondial d'évaluation des hôtels, restaurants et spas de luxe, ainsi que des croisières océaniques et de leurs restaurants. Nos inspecteurs anonymes évaluent des centaines de critères rigoureux, en mettant l'accent sur un service exceptionnel, afin d'aider les voyageurs exigeants à sélectionner les meilleures expériences du monde. Le seul moyen d'obtenir une note de cinq étoiles, quatre étoiles ou recommandée est de la mériter à l'issue de notre processus d'inspection. Visitez-nous à l'adresse ForbesTravelGuide.com .

