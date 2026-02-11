Forbes Travel Guide presenta los Star Awards 2026

Ritz-Carlton Yacht Collection obtiene su primer crucero de cinco estrellas; Celebrity consigue su primer restaurante de cinco estrellas en alta mar

ATLANTA, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Forbes Travel Guide ("FTG"), el único sistema de clasificación global independiente para hoteles, restaurantes, spas y cruceros oceánicos de lujo, presentó hoy sus Star Awards 2026. Vea la lista completa de galardonados en ForbesTravelGuide.com.

La 68ª lista anual alcanza un hito importante: abarca más de 100 países, incluyendo nuevos destinos como Bután, Croacia, Georgia, Granada, Laos, Polonia, Sri Lanka, Tanzania y Uzbekistán.

La lista también incluye más ganadores de premios que nunca y numerosas distinciones inaugurales, lo que indica que los viajes de lujo están entrando en una nueva era:

Los primeros cruceros de cinco estrellas del mundo. Con el auge de los cruceros, el Ilma de The Ritz-Carlton Yacht Collection se convierte en el primer crucero de cinco estrellas en la historia de FTG. Y Le Voyage de Celebrity Xcel, del chef Daniel Boulud, es el primer restaurante de crucero de cinco estrellas.





Los destinos más pequeños dan grandes pasos. A medida que los viajeros de lujo buscan más allá de las grandes capitales en favor de ciudades más pequeñas con ofertas sofisticadas y sin aglomeraciones, los hoteles están a la altura. Los primeros hoteles de cinco estrellas llegan a Turks y Caicos (Wymara Villas); Nikko, Japón (The Ritz-Carlton, Nikko); y Montenegro (One&Only Portonovi). The Charleston Place en Charleston y 100 Princes Street en Edimburgo obtienen cuatro estrellas, lo que eleva la oferta hotelera de sus ciudades y el continuo auge turístico de algunos mercados menos explorados.





Los hoteles de lujo de Marriott International brillan. Atlanta recibe su primer doble Cinco Estrellas: The St. Regis Atlanta y su restaurante Atlas Buckhead. The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes, obtiene el primer galardón a un hotel de primer nivel de la ciudad. Y Nujuma, un Ritz-Carlton Reserve, es el primer Cinco Estrellas del megaproyecto del Mar Rojo de Arabia Saudita.





El lujo evoluciona de lo prescrito a lo personal. Al apostar por una inmersión local personalizada, los hoteles se alejan de la hospitalidad universal hacia un modelo a medida, profundamente arraigado en su destino. El primer hotel de cinco estrellas de Sedona, Mii amo, adapta viajes de bienestar al entorno de roca roja. Y la cartera de Ritz-Carlton Reserve prioriza las experiencias locales que permiten a los huéspedes explorar a su propio ritmo.





La hospitalidad prioriza la intimidad y la privacidad. Por cuarto año consecutivo, Macao sigue superando a los mejores destinos del mundo en hoteles de cinco estrellas (28). Los nuevos ganadores de la ciudad muestran una transición hacia un nivel de lujo más íntimo: Capella at Galaxy Macau, Paiza Grand y Palazzo Versace Macau ofrecen experiencias de hotel dentro de un hotel que priorizan la privacidad sobre la escala.

Otros datos importantes:

Con un total de 2.422 propiedades, los ganadores incluyen 343 hoteles de cinco estrellas, 708 de cuatro estrellas y 679 recomendados; 82 restaurantes de cinco estrellas, 138 de cuatro estrellas y 80 recomendados; 118 spas de cinco estrellas y 241 de cuatro estrellas; un crucero de cinco estrellas, nueve de cuatro estrellas y nueve recomendados; y un restaurante de crucero de cinco estrellas, ocho de cuatro estrellas y cinco recomendados.





Estados Unidos ganó cinco nuevos hoteles de cinco estrellas (The Chateau en Nemacolin, Farmington, Pensilvania; Miami, Sedona; The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes; The St. Regis Atlanta; y Yacht Club en Boca Raton) y tres nuevos restaurantes de cinco estrellas (Atlas Buckhead, Atlanta; Aurelia en Castle Hill, Newport, Rhode Island; Flybridge, Boca Raton).





Europa ve nuevos hoteles de cinco estrellas en Francia (The Maybourne Riviera), Montenegro (One&Only Portonovi), España (Mandarin Oriental, Barcelona) y Suiza (Mandarin Oriental Savoy, Zúrich).





Asia Pacífico se perfila como el próximo epicentro del lujo, con el 40 % de los nuevos hoteles de cinco estrellas: Bvlgari Hotel Tokyo; Capella at Galaxy Macau; Capella Shanghai, Jian Ye Li; Mandarin Oriental Qianmen, Beijing; Paiza Grand, Macau; Palazzo Versace Macau; Regent Hong Kong; ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts; The Ritz-Carlton, Nikko, Japón; y The St. Regis Macao.





Oriente Medio da la bienvenida a cuatro nuevos hoteles de cinco estrellas: Emirates Palace Mandarin Oriental, Abu Dhabi; Grosvenor House, A Luxury Collection Hotel, Dubái; Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, Arabia Saudí; y Rosewood Doha.





Nuevos hoteles de cinco estrellas también llegan al Caribe (Wymara Villas, Islas Turcas y Caicos) y México (Grand Velas Los Cabos).

"Los nuevos ganadores del Star Award de Forbes Travel Guide demuestran una emocionante evolución en el lujo", afirmó Amanda Frasier, presidenta de Estándares y Calificaciones de FTG. "A medida que los huéspedes exploran el complejo panorama turístico en busca de los mejores lugares para alojarse, navegar, cenar y disfrutar de un spa, nos enorgullece ofrecerles la orientación confiable e íntegra que necesitan. La lista de 2026 presenta propiedades profundamente comprometidas con brindar experiencias de clase mundial consistentes y confiables".

