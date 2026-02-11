FORBES TRAVEL GUIDE DA A CONOCER LOS PREMIOS STAR 2026

La colección de yates crucero de Ritz-Carlton gana las primeras cinco estrellas; Celebrity consigue el primer restaurante de cinco estrellas en el mar

ATLANTA, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Forbes Travel Guide ("FTG"), el único sistema de clasificación mundial independiente para hoteles, restaurantes, spas y cruceros oceánicos de lujo, dio a conocer sus premios Star 2026. Consulte la lista completa de homenajeados en ForbesTravelGuide.com.

La 68.ª lista anual alcanza un hito importante: abarca más de 100 países, incluidos nuevos destinos como Bután, Croacia, Georgia, Granada, Laos, Polonia, Sri Lanka, Tanzania y Uzbekistán.

Además, la lista presenta más nuevos ganadores de premios que nunca y muchas distinciones inaugurales, lo que indica que los viajes de lujo están entrando en una nueva era:

Los primeros cruceros de cinco estrellas del mundo. A medida que la popularidad de los cruceros se dispara, Ilma la colección de yates de The Ritz-Carlton se convierte en el primer crucero de cinco estrellas en la historia de FTG. Y el Celebrity Xcel's Le Voyage del maestro chef Daniel Boulud es el primer restaurante de cruceros de cinco estrellas.





A medida que la popularidad de los cruceros se dispara, Ilma la colección de yates de The Ritz-Carlton se convierte en el primer crucero de cinco estrellas en la historia de FTG. Y el Celebrity Xcel's Le Voyage del maestro chef Daniel Boulud es el primer restaurante de cruceros de cinco estrellas. Los destinos más pequeños hacen grandes avances. A medida que los viajeros de lujo van más allá de las grandes capitales a favor de ciudades más pequeñas que tienen ofertas sofisticadas sin multitudes, los hoteles están a la altura de la ocasión. Las cinco estrellas inaugurales llegan a las Islas Turcas y Caicos (Wymara Villas); Nikko, Japón (The Ritz-Carlton, Nikko); y Montenegro (One&Only Portonovi). The Charleston Place de Charleston y 100 Princes Street de Edimburgo ganan cuatro estrellas, lo que eleva la oferta de hospitalidad de sus ciudades y el continuo aumento del turismo de algunos mercados menos explorados.





A medida que los viajeros de lujo van más allá de las grandes capitales a favor de ciudades más pequeñas que tienen ofertas sofisticadas sin multitudes, los hoteles están a la altura de la ocasión. Las cinco estrellas inaugurales llegan a las Islas Turcas y Caicos (Wymara Villas); Nikko, Japón (The Ritz-Carlton, Nikko); y Montenegro (One&Only Portonovi). The Charleston Place de Charleston y 100 Princes Street de Edimburgo ganan cuatro estrellas, lo que eleva la oferta de hospitalidad de sus ciudades y el continuo aumento del turismo de algunos mercados menos explorados. Los hoteles de lujo Marriott International brillan. Atlanta recibe su primer cinco estrellas por duplicado: The St. Regis Atlanta y su restaurante Atlas Buckhead. The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes obtiene el primer galardón de hotel superior de la ciudad. Y Nujuma, una reserva de Ritz-Carlton, es el primer proyecto de cinco estrellas del gigante del Mar Rojo de Arabia Saudita.





Atlanta recibe su primer cinco estrellas por duplicado: The St. Regis Atlanta y su restaurante Atlas Buckhead. The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes obtiene el primer galardón de hotel superior de la ciudad. Y Nujuma, una reserva de Ritz-Carlton, es el primer proyecto de cinco estrellas del gigante del Mar Rojo de Arabia Saudita. El lujo evoluciona de lo establecido a lo personal. Al apostar por una inmersión local personalizada, los hoteles se están alejando de la hospitalidad única hacia un modelo a medida que está profundamente arraigado en su destino. El primer cinco estrellas de Sedona, Mii amo, adapta los viajes de bienestar al entorno de Red Rock. Y el portafolio de Ritz-Carlton Reserve prioriza las experiencias locales que permiten a los huéspedes explorar a su propio ritmo.





Al apostar por una inmersión local personalizada, los hoteles se están alejando de la hospitalidad única hacia un modelo a medida que está profundamente arraigado en su destino. El primer cinco estrellas de Sedona, Mii amo, adapta los viajes de bienestar al entorno de Red Rock. Y el portafolio de Ritz-Carlton Reserve prioriza las experiencias locales que permiten a los huéspedes explorar a su propio ritmo. La hospitalidad se apoya en la intimidad y la privacidad. Por cuarto año, Macao continúa superando a los principales destinos del mundo en hoteles de cinco estrellas (28). Los ganadores más recientes de la ciudad muestran un cambio hacia un nivel de lujo más íntimo: Capella en Galaxy Macau, Paiza Grand y Palazzo Versace Macau ofrecen experiencias de hotelería dentro de un hotel que favorecen la privacidad sobre la escala.

Otros aspectos destacados:

Con un total de 2.422 propiedades, los ganadores incluyen 343 hoteles de cinco estrellas, 708 de cuatro estrellas y 679 recomendados; 82 restaurantes de cinco estrellas, 138 de cuatro estrellas y 80 recomendados; 118 spas de cinco estrellas y 241 de cuatro estrellas; un crucero de cinco estrellas, nueve de cuatro estrellas y nueve recomendados; y un restaurante de cruceros de cinco estrellas, ocho de cuatro estrellas y cinco recomendados.





Estados Unidos obtuvo cinco nuevos hoteles de cinco estrellas (The Chateau en Nemacolin, Farmington, Pensilvania; Mii amo, Sedona; The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes; The St. Regis Atlanta; y Yacht Club en The Boca Raton) y tres nuevos restaurantes de cinco estrellas (Atlas Buckhead, Atlanta; Aurelia en Castle Hill, Newport, Rhode Island; Flybridge, Boca Raton).





obtuvo cinco nuevos hoteles de cinco estrellas (The Chateau en Nemacolin, Farmington, Pensilvania; Mii amo, Sedona; The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes; The St. Regis Atlanta; y Yacht Club en The Boca Raton) y tres nuevos restaurantes de cinco estrellas (Atlas Buckhead, Atlanta; Aurelia en Castle Hill, Newport, Rhode Island; Flybridge, Boca Raton). Europa obtuvo nuevos premios cinco estrellas en Francia (The Maybourne Riviera), Montenegro (One&Only Portonovi), España (Mandarin Oriental, Barcelona) y Suiza (Mandarin Oriental Savoy, Zurich).





(The Maybourne Riviera), (One&Only Portonovi), (Mandarin Oriental, Barcelona) y (Mandarin Oriental Savoy, Zurich). Asia Pacífico se está convirtiendo en el próximo epicentro de lujo, con el 40 % de todos los nuevos hoteles de cinco estrellas: Bvlgari Hotel Tokyo; Capella at Galaxy Macau; Capella Shanghai, Jian Ye Li; Mandarin Oriental Qianmen, Beijing; Paiza Grand, Macau; Palazzo Versace Macau; Regent Hong Kong; ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts; The Ritz-Carlton, Nikko, Japón; y The St. Regis Macao.





se está convirtiendo en el próximo epicentro de lujo, con el 40 % de todos los nuevos hoteles de cinco estrellas: Bvlgari Hotel Tokyo; Capella at Galaxy Macau; Capella Shanghai, Jian Ye Li; Mandarin Oriental Qianmen, Beijing; Paiza Grand, Macau; Palazzo Versace Macau; Regent Hong Kong; ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts; The Ritz-Carlton, Nikko, Japón; y The St. Regis Macao. Medio Oriente da la bienvenida a cuatro nuevos hoteles de cinco estrellas: Emirates Palace Mandarin Oriental, Abu Dabi; Grosvenor House, A Luxury Collection Hotel, Dubái; Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, Arabia Saudita; y Rosewood Doha.





da la bienvenida a cuatro nuevos hoteles de cinco estrellas: Emirates Palace Mandarin Oriental, Abu Dabi; Grosvenor House, A Luxury Collection Hotel, Dubái; Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, Arabia Saudita; y Rosewood Doha. Los hoteles nuevos de cinco estrellas también llegan al Caribe (Wymara Villas, Turks and Caicos) y México (Grand Velas Los Cabos).

"Los nuevos ganadores del premio Star de Forbes Travel Guide muestran una evolución emocionante en el lujo", afirmó Amanda Frasier, presidenta de Estándares y Calificaciones de FTG. "A medida que los clientes experimentan el panorama cada vez más complejo de los viajes en busca de los mejores lugares para alojarse, navegar, cenar e ir al spa, nos enorgullece brindarles la orientación confiable y basada en la integridad que necesitan. La lista de 2026 muestra propiedades profundamente comprometidas a ofrecer experiencias coherentes y confiables de primer nivel".

Acerca de FTG:

Forbes Travel Guide es el único sistema de clasificación mundial para hoteles de lujo, restaurantes, spas y cruceros oceánicos y sus restaurantes. Los inspectores anónimos evalúan cientos de estándares rigurosos, con énfasis en un servicio excepcional, para ayudar a los viajeros más exigentes a elegir las mejores experiencias del mundo. La única forma de obtener una calificación de cinco estrellas, cuatro estrellas o recomendada es a través de nuestro proceso de inspección. Visítenos en ForbesTravelGuide.com.

