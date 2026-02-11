포브스 트래블 가이드, 2026 스타 어워즈 발표

리츠칼튼 요트 컬렉션, 최초의 파이브 스타 크루즈선 영예… 셀러브리티, 해상 최초 파이브 스타 레스토랑 수상

애틀랜타, 2026년 2월 11일 /PRNewswire/ -- 럭셔리 호텔·레스토랑·스파·오션 크루즈를 평가하는 유일한 독립 글로벌 등급 시스템인 포브스 트래블 가이드(Forbes Travel Guide, 'FTG')가 2026 스타 어워즈를 발표했다. 전체 수상자 명단은 ForbesTravelGuide.com에서 확인할 수 있다.

올해로 68회를 맞은 이번 리스트는 부탄, 크로아티아, 조지아, 그레나다, 라오스, 폴란드, 스리랑카, 탄자니아, 우즈베키스탄 등 신규 목적지를 포함해 100개국 이상을 아우르며 중요한 이정표를 세웠다.

또한 역대 최다의 신규 수상작과 다수의 첫 수상 사례를 포함해, 럭셔리 여행이 새로운 시대로 진입하고 있음을 보여준다.

세계 최초의 파이브 스타 크루즈가 탄생한다. 크루즈 여행의 인기가 높아지는 가운데, 리츠칼튼 요트 컬렉션(The Ritz-Carlton Yacht Collection)의 일마(Ilma)가 FTG 역사상 최초의 파이브 스타 크루즈로 선정됐다. 아울러 마스터 셰프 다니엘 불뤼(Daniel Boulud)가 이끄는 셀러브리티 엑셀(Celebrity Xcel)의 르 보야주(Le Voyage)는 해상 최초의 파이브 스타 크루즈선 레스토랑으로 이름을 올렸다.





소규모 목적지들의 약진이 이어진다. 대도시 대신 혼잡하지 않으면서도 세련된 경험을 제공하는 소도시를 찾는 럭셔리 여행객이 늘면서, 호텔들도 이에 부응하고 있다. 터크스 케이커스 제도의 위마라 빌라스(Wymara Villas), 일본 닛코의 리츠칼튼 닛코(The Ritz-Carlton, Nikko), 몬테네그로의 원앤온리 포르토노비(One&Only Portonovi)에 첫 파이브 스타가 등장했다. 찰스턴의 더 찰스턴 플레이스(The Charleston Place)와 에든버러의 100 프린스 스트리트(100 Princes Street)는 포 스타를 수상하며, 상대적으로 덜 알려진 시장의 관광 성장과 도시 경쟁력 강화를 이끌었다.





메리어트 인터내셔널(Marriott International)의 럭셔리 호텔이 두각을 드러낸다. 애틀랜타는 더 세인트 레지스 애틀랜타(The St. Regis Atlanta)와 그 내 레스토랑인 아틀라스 벅헤드(Atlas Buckhead)가 동시에 파이브 스타를 수상하며 도시 최초의 더블 파이브 스타를 기록했다. 리츠 칼튼 올랜도 그랜드 레이크스(Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes)는 올랜도 최초의 최고 등급 호텔로 선정됐다. 또한 누주마 리츠칼튼 리저브(Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve)는 사우디아라비아 홍해 기가 프로젝트에서 처음으로 파이브 스타를 받은 호텔이다.





획일적 서비스에서 개인 맞춤형 럭셔리로의 전환이 일어난다. 호텔들은 맞춤형·지역 밀착형 경험을 강화하며 획일적인 호스피탈리티에서 벗어나 목적지에 깊이 뿌리내린 맞춤형 모델로 이동하고 있다. 세도나 최초의 파이브 스타 호텔 미이 아모(Mii amo)는 붉은 바위 지형을 반영한 웰니스 여정을 제공한다. 또한 리츠칼튼 리저브 포트폴리오는 고객이 각자의 속도로 지역을 탐험할 수 있는 현지 경험을 우선시한다.





호스피탈리티가 친밀함과 프라이버시에 집중한다. 마카오는 4년 연속으로 전 세계 최고 목적지 가운데 파이브 스타 호텔 수(28개)에서 선두를 유지했다. 최근 수상 호텔들은 규모보다 프라이버시를 중시하는 호텔 인 호텔 형태의 보다 친밀한 럭셔리로의 전환을 보여준다. 갤럭시 마카오의 카펠라(Capella at Galaxy Macau), 파이자 그랜드(Paiza Grand), 팔라초 베르사체 마카오(Palazzo Versace Macau)가 이러한 흐름을 대표한다.

기타 주요 내용

총 2422개 수상 시설에는 파이브 스타 343곳, 포 스타 708곳, 추천 679곳의 호텔이 포함됐다. 레스토랑은 파이브 스타 82곳, 포 스타 138곳, 추천 80곳이며, 스파는 파이브 스타 118곳과 포 스타 241곳이다. 크루즈선은 파이브 스타 1척, 포 스타 9척, 추천 9척이며, 크루즈선 레스토랑은 파이브 스타 1곳, 포 스타 8곳, 추천 5곳이다.





미국에서는 펜실베이니아 파밍턴의 더 샤토 앳 네마콜린(The Chateau at Nemacoli), 세도나의 미이 아모(Mii amo), 더 리츠칼튼 올랜도 그랜드 레이크스(The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes), 더 세인트 레지스 애틀랜타(The St. Regis Atlanta), 보카 라톤의 요트 클럽 앳 더 보카 라톤(Yacht Club at The Boca Raton) 등 파이브 스타 호텔 5곳과 애틀랜타의 아틀라스 벅헤드(Atlas Buckhead), 로드아일랜드 뉴포트의 아우렐리아 앳 캐슬 힐(Aurelia at Castle Hill), 보카 라톤의 플라이브리지(Flybridge) 등 파이스 스타 레스토랑 3곳이 새롭게 추가됐다.





유럽에서는 프랑스의 더 메이본 리비에라(The Maybourne Riviera), 몬테네그로의 원앤온리 포르토노비(One&Only Portonovi), 스페인의 만다린 오리엔탈 바르셀로나(Mandarin Oriental, Barcelona), 스위스의 만다린 오리엔탈 사보이 취리히(Mandarin Oriental Savoy, Zurich)에 새로운 파이브 스타가 등장했다.





아시아·태평양 지역은 신규 파이브 스타 호텔의 40%를 차지하며 차세대 럭셔리 중심지로 부상했다. 주요 수상작에는 불가리 호텔 도쿄(Bvlgari Hotel Tokyo), 갤럭시 마카오의 카펠라(Capella at Galaxy Macau), 카펠라 상하이 지안예리(Capella Shanghai, Jian Ye Li), 베이징의 만다린 오리엔탈 첸먼(Mandarin Oriental Qianmen), 마카오의 파이자 그랜드(Paiza Grand)와 팔라초 베르사체(Palazzo Versace), 리젠트 홍콩(Regent Hong Kong), 일본의 로쿠 교토 LXR 호텔 & 리조트(ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts), 더 리츠칼튼 닛코(The Ritz-Carlton, Nikko), 더 세인트 레지스 마카오(The St. Regis Macao)가 포함된다.





중동에서는 아부다비의 에미리트 팰리스 만다린 오리엔탈(Emirates Palace Mandarin Oriental), 두바이의 그로브너 하우스 럭셔리 컬렉션 호텔(Grosvenor House, A Luxury Collection Hotel, Dubai), 사우디아라비아의 누주마 리츠칼튼 리저브(Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve), 로즈이듯 도하(Rosewood Doha) 등 4곳이 새롭게 파이브 스타를 받았다.





카리브해 지역 터크스 케이커스의 위마라 빌라스(Wymara Villas)과 멕시코의 그랜드 벨라스 로스카보스(Grand Velas Los Cabos)에도 신규 파이브 스타 호텔이 추가됐다.

FTG 기준 및 레이팅 부문의 아만다 프레이저(Amanda Frasier) 사장은 "포브스 트래블 가이드의 최신 스타 어워즈 수상작은 럭셔리의 진화가 얼마나 흥미로운 단계에 접어들었는지를 보여준다"고 말했다. 이어 "점점 복잡해지는 여행 환경 속에서 숙박, 항해, 미식, 스파에 있어 최상의 선택을 원하는 고객들에게 신뢰할 수 있는 가이드를 제공하게 되어 자랑스럽다. 2026년 리스트는 일관되고 신뢰할 수 있는 세계적 수준의 경험 제공에 깊이 헌신한 시설들을 조명한다"고 밝혔다.

