国際フォーラム「課題解決都市：紛争解決者としての香港（Problem-Solving City: Hong Kong as a Disputes Resolver）」

香港、2025年12月24日 /PRNewswire/ -- 2025年12月19日、「課題解決都市：紛争解決者としての香港（Problem-Solving City: Hong Kong as a Disputes Resolver）」と題するフォーラムが香港で開催されました。このフォーラムは、Friday Culture Limited、Hong Kong Coalition、AALCO Hong Kong Regional Arbitration Centreの共催によるものです。本イベントは、政府高官、法曹関係者、各業界のリーダーを一堂に集め、従来の分野と新興分野の双方において、香港が紛争解決の世界的な拠点になるというビジョンを打ち出しました。

本フォーラムでは、LEAPフレームワークおよび包括的な法規制措置を背景に、香港政府が同市を世界的な紛争解決拠点、さらにはデジタル金融ハブとして推進していることが紹介されました。

Friday Culture Limited - International Forum "Problem-Solving City: Hong Kong as a Disputes Resolver (PRNewsfoto/Friday Culture Limited)

AALCO Hong Kong Regional Arbitration Centreは、スポーツ/デジタル金融分野の専門的な知見を有し、そのための訓練を受けた調停人、仲裁人、裁定人を提供します。同センターのディレクター、Nick Chan氏は、「法務テクノロジー（LawTech）の機能強化や分野横断的な専門家の育成を進め、世界的な紛争解決の取り組みを主導していく方針である」と述べました。

Friday Culture LimitedのHerman Hu会長は、International Organization for Mediationの本拠地に香港が選ばれたことに触れ、「一国二制度」のもとで平和的な紛争解決を重視する香港の姿勢が一層明確になったと述べました。

スポーツ調停に関するパネル・ディスカッションでは、コモンロー制度や法的な二言語体制、中国と国際市場の間に位置する戦略的な立地といった香港の強みが強調されました。専門家らは、約13億人の消費者市場へのアクセスに加え、中国中央政府、香港、マカオの連携による取り組みが、香港をスポーツ紛争解決の主要拠点として押し上げる要因になっていると述べました。

テクノロジーに関するパネル・ディスカッションでは、Witman Hung氏がモデレーターを務め、デジタル金融に関する香港の包括的な規制枠組みについて議論しました。専門家は、分散型プラットフォーム全体の相互運用性、セキュリティ、ならびに利用者保護の重要性を強調しました。業界のリーダーたちは、改訂されたISOプロトコルを活用したデジタル債券分野における香港の先進的な取り組みや、約150億米ドルの規模を有するデジタル金融産業の紛争解決で同市が果たす役割を強調しました。

Johnny Ng博士は、デジタル金融を段階的に導入することが国民の信頼確保につながると指摘しました。また、Au King Lun博士は、規制、技術インフラ、市場資本の各層にまたがる越境的な連携構築における香港の役割について述べました。

Hong Kong Coalitionの代表は、「国際基準の策定を推進する30の加盟団体の強みを生かし、香港はルールを基に取り締まる側からルールを作る側になりつつある」と総括しました。本フォーラムでは、香港の法的インフラ、戦略的な立地、ならびに政府の連携体制に後押しされ、同市が世界有数の影響力を持つ紛争解決拠点という地位を確立していることが示されました。

オンラインで確認：https://www.youtube.com/watch?v=7ZIgriESgkU

