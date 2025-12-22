Forum international « Problem-Solving City: Hong Kong as a Disputes Resolver » (La ville qui résout les problèmes : Hong Kong en tant que lieu de règlement des litiges)

HONG KONG, 23 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 19 décembre 2025, Hong Kong a accueilli le forum « Problem-Solving City: Hong Kong as a Disputes Resolver », organisé conjointement par Friday Culture Limited, Hong Kong Coalition et le Centre d'arbitrage régional de Hong Kong de l'AALCO. L'événement a réuni des hauts fonctionnaires, des experts juridiques et des chefs d'entreprise afin de positionner Hong Kong comme un centre mondial pour la résolution des litiges dans les secteurs traditionnels et émergents.

Le forum a signalé que le gouvernement de Hong Kong veut se positionner la ville comme un centre mondial de résolution des litiges et de finance numérique grâce à son initiative LEAP et à des mesures réglementaires complètes.

Le centre d'arbitrage régional de l'AALCO à Hong Kong dispose de médiateurs, d'arbitres et de juges formés et spécialisés dans les domaines du sport et de la finance numérique. Le directeur Nick Chan a souligné le développement par le Centre de capacités en technologies juridiques et de spécialistes interdisciplinaires pour diriger les efforts de résolution des litiges au niveau mondial.

Herman Hu, président de Friday Culture Limited, a souligné que Hong Kong avait été choisie pour accueillir l'Organisation internationale de médiation, renforçant ainsi l'engagement de la ville en faveur de la résolution pacifique des conflits dans le cadre de l'initiative « Un pays, deux systèmes ».

Le groupe de médiation sportive a mis l'accent sur le système de common law de Hong Kong, son statut juridique bilingue et sa position intermédiaire stratégique entre la Chine et les marchés internationaux. Les experts ont examiné comment l'accès de Hong Kong à 1,3 milliard de consommateurs et les initiatives de collaboration entre le gouvernement central, Hong Kong et Macau procurent des avantages uniques pour faire de la ville un centre de règlement des litiges sportifs de premier plan.

La table ronde sur la technologie a donné lieu à des discussions, animées par Witman Hung, sur le cadre réglementaire complet de Hong Kong pour la finance numérique. Les experts ont mis l'accent sur l'interopérabilité, la sécurité et la protection des utilisateurs sur les plateformes décentralisées. Les dirigeants du secteur ont mis en avant le travail précurseur de Hong Kong en matière d'obligations numériques utilisant des protocoles ISO actualisés et son rôle dans la résolution des litiges dans le secteur de la finance numérique, d'une valeur de 15 milliards de dollars.

Johnny Ng a souligné l'importance d'une approche incrémentielle de la finance numérique pour renforcer la confiance du public, tandis qu'Au King Lun a abordé le rôle de Hong Kong dans l'établissement de connexions transfrontalières entre les couches de réglementation, d'infrastructure technique et de capital de marché.

Le représentant de la Coalition de Hong Kong a conclu que Hong Kong était en train de passer du statut de régulateur à celui de créateur de règles, en s'appuyant sur 30 organisations membres qui font progresser les normes internationales. Le forum a démontré comment l'infrastructure juridique de Hong Kong, son positionnement stratégique et le soutien de son gouvernement en font le lieu de résolution des litiges le plus influent au monde.

