국제 포럼: '문제 해결의 도시: 분쟁 해결사 홍콩'

홍콩 2025년 12월 23일 /PRNewswire/ -- 홍콩이 전통적 산업은 물론 신흥 기술 분야를 아우르는 글로벌 분쟁 해결 중심지로서의 입지를 공고히 하고 있다. 지난 19일 홍콩에서는 프라이데이 컬처(Friday Culture Limited), 홍콩 연합(Hong Kong Coalition), AALCO 홍콩 역내 중재 센터가 공동 주최한 '문제 해결의 도시: 분쟁 해결사 홍콩(Problem-Solving City: Hong Kong as a Disputes Resolver)' 포럼이 성황리에 개최됐다. 이번 포럼에는 정부 고위 관계자, 법률 전문가, 기업계 리더들이 대거 참석해 홍콩의 국제적 위상을 확인했다.

홍콩 정부는 자체적인 'LEAP' 프레임워크와 선제적인 규제 조치를 통해 홍콩을 글로벌 분쟁 해결 및 디지털 금융의 핵심 기지로 육성하고 있다.

AALCO 홍콩 역내 중재 센터는 스포츠와 디지털 금융 분야에 특화된 전문 중재자 및 조정자 그룹을 운영 중이다. 닉 찬(Nick Chan) 센터장은 센터가 리걸테크(LawTech) 역량을 강화하고 학제간 융합 전문가를 양성해 글로벌 분쟁 해결을 주도하고 있다고 밝혔다.

허먼 후(Herman Hu) 프라이데이 컬처 회장은 홍콩의 '국제조정기구(International Organization for Mediation)' 유치를 언급하며, "이는 일국양제(One Country, Two Systems) 체제 아래 평화적 분쟁 해결을 지향하는 홍콩의 의지를 보여주는 성과"라고 강조했다.

스포츠 조정 위원회는 보통법 체계와 국어•영어 이중 언어 사용이라는 홍콩의 법적 강점과 더불어, 중국 본토와 세계 시장을 잇는 전략적 요충지로서 홍콩의 역할을 역설했다. 전문가들은 13억 명에 달하는 소비자에 대한 접근성과 중국 중앙 정부, 홍콩, 마카오가 함께 추진하는 협력 사업이 홍콩을 이상적인 스포츠 국제 분쟁 해결의 중심지로 확립하는 데 독보적인 이점으로 작용하는 이유를 고찰했다.

위트먼 헝(Witman Hung)의 사회로 진행된 기술 위원회 세션에서는 디지털 금융 분야에서 홍콩이 갖춘 포괄적인 규제 체계를 주요 의제로 다뤘다. 전문가들은 여러 분산형 플랫폼을 아우르는 상호 운용성 체계와 보안 시스템, 그리고 사용자 권익 보호 조치를 강화해야 한다고 입을 모았다. 기업계 수장들은 홍콩이 갱신된 ISO 규약을 활용하여 디지털 채권 시장을 개척하고, 150억 달러 규모의 디지털 금융 시장에서 발생한 국제 분쟁을 해결하는 데 크게 공헌하고 있다고 평가했다.

조니 응(Johnny Ng) 박사는 대중의 신뢰를 얻으려면 디지털 금융을 점진적으로 도입하는 전략을 펼쳐야 한다고 피력했다. 한편, 아우 킹 룬(Au King Lun) 박사는 홍콩이 국경을 초월해 규제, 기술 인프라, 시장 자본 계층을 아우르는 가교 구실에 힘써야 한다고 제안했다.

홍콩 연합 대표는 홍콩이 국제 표준화를 추진하는 30개의 회원 단체의 역량을 결집하여 규제자에서 국제 시장의 질서를 바로 세우는 규칙 제정자로 변모하고 있다는 말로 발표를 마무리했다. 이번 국제 포럼을 통해 홍콩은 탄탄한 법률 체계와 지리적 요충지로서의 이점, 정부 간 협력을 통해 세계에서 가장 영향력 있는 국제 분쟁 해결 국가로 자리매김했음을 여실히 입증했다.

