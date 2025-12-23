國際論壇「迎刃而解：香港作為爭議解決中心邁向共贏」在香港舉辦

亞非法協香港區域仲裁中心提供在體育及數字金融領域具備專業經驗且經過專業培訓的仲裁員、調解員和裁判員。中心主任陳曉峰(Nick Chan)表示，該中心正積極發展法律科技(LawTech)能力，並培育跨學科專業人才，以引領全球爭議解決工作。

Friday Culture Limited主席胡曉明(Herman Hu)強調，香港獲選為國際調解院總部所在地，進一步彰顯了香港在「一國兩制」框架下致力推動和平解決爭議的承諾。

體育調解專題討論指出，香港具備普通法制度、雙語法律地位，以及連接中國與國際市場的戰略區位優勢。與會專家表示，香港可連接13億人口市場，並受益於中央政府、香港與澳門之間的協作機制，為打造頂尖體育爭議解決中心提供了獨特優勢。

科技專題討論圍繞香港在數字金融領域的全面監管框架展開，由洪為民(Witman Hung)主持。專家強調，在去中心化平台中實現互操作性、安全性及用戶保障的重要性。業界代表分享了香港在採用最新ISO協議發行數字債券方面的領先實踐，以及其在規模達150億美元的數字金融產業中處理爭議的關鍵角色。

吳傑莊博士(Dr. Johnny Ng)指出，數字金融發展需循序漸進，以建立公眾信心；區景麟博士(Dr. Au King Lun)則分享了香港在監管制度、技術基礎設施及市場資本層面，推動跨境連接的重要作用。

香港再出發大聯盟代表在總結中表示，香港正從「監管者」轉型為「規則制定者」，並依托30個成員機構推動國際標準的制定與實施。本次論壇充分展示了香港憑借其完善的法律基礎設施、獨特的戰略定位及政府與業界的緊密協作，正逐步確立其作為全球最具影響力爭議解決中心的地位。

線上回看： https://www.youtube.com/watch?v=7ZIgriESgkU

SOURCE Friday Culture Limited