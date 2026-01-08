Foro Internacional "Ciudad Resolutiva: Hong Kong como Resolutor de Disputas"

HONG KONG, 9 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El 19 de diciembre de 2025, Hong Kong albergó el foro "Ciudad Resolutiva: Hong Kong como Resolutor de Disputas", coorganizado por Friday Culture Limited, la Coalición de Hong Kong y el Centro Regional de Arbitraje de Hong Kong de la AALCO. El evento reunió a altos funcionarios gubernamentales, expertos legales y líderes del sector para posicionar a Hong Kong como un centro global para la resolución de disputas en sectores tradicionales y emergentes.

El foro destacó que el gobierno de Hong Kong está posicionando a la ciudad como un centro global de resolución de disputas y finanzas digitales a través de su marco LEAP y medidas regulatorias integrales.

El Centro de Arbitraje Regional de Hong Kong de la AALCO ofrece mediadores, árbitros y adjudicadores capacitados con experiencia especializada en deportes y finanzas digitales. El director Nick Chan destacó el desarrollo de capacidades de LawTech y especialistas interdisciplinarios del Centro para liderar los esfuerzos globales de resolución de disputas.

El presidente de Friday Culture Limited, Herman Hu, destacó la elección de Hong Kong como sede de la Organización Internacional de Mediación, lo que refuerza el compromiso de la ciudad con la resolución pacífica de disputas bajo el marco de "Un País, Dos Sistemas".

El panel de mediación deportiva destacó el sistema de derecho consuetudinario de Hong Kong, su estatus legal bilingüe y su posición estratégica entre China y los mercados internacionales. Los expertos analizaron cómo el acceso de Hong Kong a 1.300 millones de consumidores y las iniciativas de colaboración entre el gobierno central, Hong Kong y Macao crean ventajas únicas para consolidar la ciudad como un centro líder de resolución de disputas deportivas.

El panel de tecnología incluyó debates sobre el marco regulatorio integral de Hong Kong para las finanzas digitales, moderado por Witman Hung. Los expertos hicieron hincapié en la interoperabilidad, la seguridad y la protección del usuario en las plataformas descentralizadas. Los líderes del sector destacaron la labor pionera de Hong Kong en el ámbito de los bonos digitales, utilizando protocolos ISO actualizados, y su papel en la resolución de disputas en el sector de las finanzas digitales, que mueve 15.000 millones de dólares.

El doctor Johnny Ng destacó la importancia de un enfoque gradual hacia las finanzas digitales para generar confianza pública, mientras que el doctor Au King Lun analizó el papel de Hong Kong en el desarrollo de conexiones transfronterizas entre los niveles regulatorio, de infraestructura técnica y de capital de mercado.

El representante de la Coalición de Hong Kong concluyó que Hong Kong está pasando de ser un regulador a un creador de normas, aprovechando el apoyo de 30 organizaciones miembros que promueven estándares internacionales. El foro demostró cómo la infraestructura legal, el posicionamiento estratégico y la colaboración gubernamental de Hong Kong lo posicionan como el organismo de resolución de disputas más influyente del mundo.

