HONG KONG, 24 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 19 de diciembre de 2025, Hong Kong fue sede del foro "Ciudad de resolución de problemas: Hong Kong como resolutor de disputas", coorganizado por Friday Culture Limited, Hong Kong Coalition y el Centro de Arbitraje Regional de Hong Kong de la AALCO. El evento reunió a altos funcionarios gubernamentales, expertos legales y líderes de la industria para posicionar a Hong Kong como un centro global para la resolución de disputas tanto en sectores tradicionales como emergentes.

Friday Culture Limited - Foro internacional "Ciudad de resolución de problemas: Hong Kong como resolutor de disputas" (PRNewsfoto/Friday Culture Limited)

El foro informó que el Gobierno de Hong Kong está posicionando a la ciudad como centro mundial de resolución de disputas y finanzas digitales a través de su marco LEAP y de medidas reguladoras integrales.

El Centro de Arbitraje Regional de Hong Kong de la AALCO ofrece mediadores, árbitros y jueces capacitados con experiencia especializada en deportes y finanzas digitales. El director, Nick Chan, destacó el desarrollo por parte del Centro de capacidades en tecnología jurídica y especialistas interdisciplinarios para liderar los esfuerzos globales en materia de resolución de disputas.

El presidente de Friday Culture Limited, Herman Hu, destacó la selección de Hong Kong como sede de la Organización Internacional para la Mediación, reforzando el compromiso de la ciudad con la resolución pacífica de disputas en el marco de "Un país, dos sistemas".

El panel de mediación deportiva destacó el sistema de derecho consuetudinario de Hong Kong, su estatus jurídico bilingüe y su posición estratégica entre China y los mercados internacionales. Los expertos analizaron cómo el acceso de Hong Kong a 1,3 mil millones de consumidores e iniciativas de colaboración entre el gobierno central, Hong Kong y Macao crean ventajas únicas para posicionar a la ciudad como un importante centro de resolución de disputas deportivas.

El panel de tecnología presentó debates sobre el marco regulatorio integral de Hong Kong para las finanzas digitales, moderados por Witman Hung. El experto enfatizó la interoperabilidad, la seguridad y la protección del usuario en todas las plataformas descentralizadas. Líderes de la industria destacaron el trabajo pionero de Hong Kong en bonos digitales con el uso de protocolos ISO actualizados y su papel en la resolución de disputas en la industria de finanzas digitales valuada en 15 mil millones de dólares.

El Dr. Johnny Ng destacó la importancia de adoptar un enfoque gradual hacia las finanzas digitales para generar confianza en el público, mientras que el Dr. Au King Lun analizó el papel de Hong Kong en la creación de conexiones transfronterizas entre los ámbitos normativo, de infraestructura técnica y de capital de mercado.

El representante de la Coalición de Hong Kong concluyó que Hong Kong se encuentra en una fase de transición para pasar de ser un regulador a establecer normas, aprovechando las 30 organizaciones miembros que promueven los estándares internacionales. El foro demostró cómo la infraestructura legal, el posicionamiento estratégico y la colaboración gubernamental de Hong Kong lo sitúan como el mediador de disputas más influyente del mundo.

Ver de nuevo en línea: https://www.youtube.com/watch?v=7ZIgriESgkU

