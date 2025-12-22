HONGKONG, 23. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Am 19. Dezember 2025 war Hongkong Gastgeber des Forums „Problem-Solving City: Hong Kong as a Disputes Resolver" (Hongkong als Streitschlichter), das von Friday Culture Limited, Hong Kong Coalition und dem AALCO Hong Kong Regional Arbitration Centre mitorganisiert wurde. Die Veranstaltung brachte hochrangige Regierungsvertreter, Rechtsexperten und Branchenführer zusammen, um Hongkong als globalen Knotenpunkt für die Streitbeilegung sowohl in traditionellen als auch in neuen Sektoren zu positionieren.

Friday Culture Limited - International Forum "Problem-Solving City: Hong Kong as a Disputes Resolver

Das Forum berichtete, dass die Regierung von Hongkong die Stadt durch ihr LEAP-Rahmenwerk und umfassende Regulierungsmaßnahmen als globalen Streitbeilegungsort und Zentrum für digitale Finanzen positioniert.

Das AALCO Hong Kong Regional Arbitration Centre stellt ausgebildete Mediatoren, Schiedsrichter und Richter mit Fachkenntnissen in den Bereichen Sport und digitale Finanzen zur Verfügung. Direktor Nick Chan hob die Entwicklung der LawTech-Kompetenzen und interdisziplinären Fachkräfte des Zentrums hervor, die bei der globalen Streitbeilegung eine führende Rolle einnehmen.

Der Chairman von Friday Culture Limited, Herman Hu, hob die Wahl Hongkongs als Sitz der Internationalen Organisation für Mediation hervor und bekräftigte das Engagement der Stadt für eine friedliche Streitbeilegung im Rahmen des Prinzips „Ein Land, zwei Systeme".

Das Sportschlichtungsgremium hob das Common-Law-System Hongkongs, seinen zweisprachigen Rechtsstatus und seine strategische Lage zwischen China und den internationalen Märkten hervor. Experten diskutierten, wie Hongkongs Zugang zu 1,3 Milliarden Verbrauchern und Kooperationsinitiativen zwischen der Zentralregierung, Hongkong und Macau einzigartige Vorteile für die Etablierung der Stadt als führendes Zentrum für die Beilegung von Sportstreitigkeiten schaffen.

Das Technologie-Panel befasste sich mit Diskussionen über Hongkongs umfassendes Regulierungsrahmenwerk für digitale Finanzen und wurde von Witman Hung moderiert. Der Experte betonte die Interoperabilität, die Sicherheit und den Schutz der Nutzer auf dezentralen Plattformen. Branchenführer hoben Hongkongs Pionierarbeit im Bereich digitaler Anleihen unter Verwendung aktualisierter ISO-Protokolle sowie seine Rolle bei der Beilegung von Streitigkeiten in der 15 Milliarden Dollar schweren digitalen Finanzbranche hervor.

Dr. Johnny Ng betonte die Bedeutung eines schrittweisen Ansatzes für die digitale Finanzwirtschaft, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu stärken, während Dr. Au King Lun die Rolle Hongkongs beim Aufbau grenzüberschreitender Verbindungen in den Bereichen Regulierung, technische Infrastruktur und Marktkapitalisierung erörterte.

Der Vertreter der Hong Kong Coalition kam zu dem Schluss, dass Hongkong sich vom Regulierer zum Regelgeber wandelt und dabei 30 Mitgliedsorganisationen nutzt, um internationale Standards voranzutreiben. Das Forum verdeutlichte, wie Hongkongs rechtliche Infrastruktur, strategische Positionierung und Zusammenarbeit mit der Regierung es zum weltweit einflussreichsten Ort für die Beilegung von Streitigkeiten machen.

Online wieder besuchen: https://www.youtube.com/watch?v=7ZIgriESgkU

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2850123/Panel_1_______From_Left____Herman_Hu____Franklin_Koo____Mike_Yang___Christopher_To____Patrick_Lau.jpg