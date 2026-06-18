FP Markets gana el premio al corredor de bolsa más fiable en los Global UF Awards 2026

LIMASSOL, Chipre, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- FP Markets, bróker global de Forex y CFD multi-activos, ha sido reconocido con el prestigioso premio "Bróker de mayor confianza" en los Global UF Awards 2026, lo que refuerza aún más su reputación como bróker transparente y centrado en el cliente que presta servicios a operadores de todo el mundo.

UF Awards FP Markets

Los Global UF Awards, que se celebrarán el 17 de junio de 2026 en el complejo turístico City of Dreams Mediterranean de Limassol, Chipre, son un evento muy esperado de la iFX EXPO International 2026, que reúne a marcas líderes y profesionales de los sectores fintech y de trading online. Considerados uno de los galardones más prestigiosos del sector, premian la excelencia en innovación, rendimiento y atención al cliente.

La distinción de "Bróker de mayor confianza" destaca el compromiso constante de FP Markets de mantener altos estándares de fiabilidad, transparencia y atención al cliente en todas sus operaciones globales, reforzando así la trayectoria del corredor, que cuenta con más de 80 premios del sector obtenidos a lo largo de los años.

Al comentar sobre este logro, John Lewis, director de marketing de FP Markets, declaró: "Ser nombrados el bróker de mayor confianza en los Global UF Awards representa un hito importante para FP Markets. La confianza es la base de todo lo que hacemos, desde la tecnología y las condiciones de trading que ofrecemos hasta el soporte y la formación que brindamos a nuestros clientes. Este reconocimiento refleja la dedicación de nuestro equipo global y nos motiva a seguir ofreciendo una experiencia de trading excepcional a los operadores de todo el mundo".

FP Markets, con sede en Limassol, continúa expandiendo su presencia global, invirtiendo en tecnologías innovadoras y adaptando aún más su oferta de productos para satisfacer las necesidades cambiantes de los operadores. Si bien busca nuevas oportunidades de crecimiento, la compañía sigue centrada en mantener los altos estándares de transparencia, fiabilidad y atención al cliente que le han valido la confianza de sus clientes en todo el mundo, respaldados por más de 20 años de presencia en el mercado.

Acerca de FP Markets:

FP Markets es un bróker global, multirregulado y galardonado, fundado en Sídney, Australia, en 2005 y con sede en Limassol, Chipre. Ofrece más de 10.000 instrumentos CFD en siete clases de activos, disponibles en plataformas líderes del sector como MetaTrader 4/5, TradingView y cTrader.

La presencia regulatoria de FP Markets incluye la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC), la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica y la Autoridad de Mercados de Capitales (CMA) de Kenia.

Para más información, visite www.fpmarkets.com

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