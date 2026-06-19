FP Markets、グローバルUFアワード2026で「最も信頼されるブローカー賞」を受賞

ニュース提供

FP Markets

19 6月, 2026, 15:12 JST

キプロス、リマソール, 2026年6月19日 /PRNewswire/ -- グローバルなマルチアセット対応の外国為替（FX）およびCFDブローカーであるFP Marketsは、「グローバルUFアワード2026（Global UF Awards 2026）」において権威ある「最も信頼されるブローカー（Most Trusted Broker）」賞を受賞し、世界中のトレーダーにサービスを提供する、透明性が高く顧客重視のブローカーとしての評判をさらに強固なものにしました。  

2026年6月17日、キプロスのリマソールにあるCity of Dreams Mediterraneanリゾートで開催されたグローバルUFアワードは、「iFX EXPO International 2026」の注目のイベントの一つとして高い注目を集めています。フィンテックおよびオンライン取引業界を代表するブランドや専門家が一堂に会し、イノベーション、パフォーマンス、顧客サービスにおける卓越性を称える、業界で最も権威ある表彰の一つとして広く認知されています。

Continue Reading
UF Awards FP Markets
UF Awards FP Markets

「最も信頼されるブローカー」賞は、FP Marketsが世界中の事業において、信頼性、透明性、顧客サポートの高い水準を維持し続けていることを示すものであり、同社が長年にわたり獲得してきた80を超える業界賞の実績をさらに強化するものとなりました。

受賞について、FP Marketsの最高マーケティング責任者（CMO）であるJohn Lewis氏は次のように述べています。「グローバルUFアワードで『最も信頼されるブローカー』に選出されたことは、FP Marketsにとって重要な節目となります。信頼は、当社が提供するテクノロジーや取引条件から、お客様へのサポートや教育に至るまで、当社のあらゆる活動の根幹をなしています。今回の受賞は、当社のグローバルチームの献身的な取り組みを反映するものであり、世界中のトレーダーに引き続き卓越した取引体験を提供し続けるための原動力となっています。」

リマソールを拠点とするFP Marketsは、革新的な技術への投資を続けながら、トレーダーの変化するニーズに応えるために商品ラインナップを拡充しながら、グローバル展開をさらに拡大しています。新たな成長機会を追求する一方で、20年以上にわたる市場での実績を基盤に、世界中の顧客から信頼を獲得してきた透明性、信頼性、および顧客サポートの高い水準を維持することにも引き続き注力しています。

FP Marketsについて：

FP Marketsは、2005年にオーストラリアのシドニーで設立され、キプロスのリマソールに本社を置く、複数の規制当局による認可を受けた受賞歴のあるグローバルブローカーです。同社は、MetaTrader 4/5、TradingView、cTraderなどの業界を代表する取引プラットフォームを通じて、7つの資産クラスにわたる10,000以上のCFD商品を提供しています。 

FP Marketsは、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）、キプロス証券取引委員会（CySEC）、セーシェル金融サービス庁（FSA）、南アフリカ金融セクター行動監視機構（FSCA）、およびケニア資本市場庁（CMA）などからの規制監督下にあります。

詳細については、www.fpmarkets.comをご覧ください。

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2997184/UF_Awards_FPMarkets.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2997201/FP_Markets_Logo.jpg

SOURCE FP Markets

同じ情報源の記事

FP Markets：ロンドン・テック・ウィークが開幕、AIが引き続き主役に

FP Markets：ロンドン・テック・ウィークが開幕、AIが引き続き主役に

業界が重要な転換点を迎える中、欧州最大級で最も話題を集めているテクノロジーイベントの一つであるロンドン・テック・ウィーク2026（London Tech Week 2026）が今週、オリンピア・ロンドンで開幕し、6月8日から12日まで開催されています。...
FP Markets、トレーディング変革の20周年を祝し、新たな成長時代を展望

FP Markets、トレーディング変革の20周年を祝し、新たな成長時代を展望

グローバルなマルチアセット・ブローカーFP Marketsは今年、創立20周年を迎え、革新、パフォーマンス重視の技術、そしてトレーダー第一主義への取り組みを通じた、20年にわたるトレーディングの変革を祝いました。 2005年の創業以来、FP...
このソースからのその他のリリース

閲覧する

銀行・金融サービス

銀行・金融サービス

金融テクノロジー

金融テクノロジー

金融テクノロジー

金融テクノロジー

コンピューターと電子機器

コンピューターと電子機器

同様のトピックのニュースリリース