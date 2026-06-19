FP Markets、グローバルUFアワード2026で「最も信頼されるブローカー賞」を受賞

キプロス、リマソール, 2026年6月19日 /PRNewswire/ -- グローバルなマルチアセット対応の外国為替（FX）およびCFDブローカーであるFP Marketsは、「グローバルUFアワード2026（Global UF Awards 2026）」において権威ある「最も信頼されるブローカー（Most Trusted Broker）」賞を受賞し、世界中のトレーダーにサービスを提供する、透明性が高く顧客重視のブローカーとしての評判をさらに強固なものにしました。

2026年6月17日、キプロスのリマソールにあるCity of Dreams Mediterraneanリゾートで開催されたグローバルUFアワードは、「iFX EXPO International 2026」の注目のイベントの一つとして高い注目を集めています。フィンテックおよびオンライン取引業界を代表するブランドや専門家が一堂に会し、イノベーション、パフォーマンス、顧客サービスにおける卓越性を称える、業界で最も権威ある表彰の一つとして広く認知されています。

UF Awards FP Markets

「最も信頼されるブローカー」賞は、FP Marketsが世界中の事業において、信頼性、透明性、顧客サポートの高い水準を維持し続けていることを示すものであり、同社が長年にわたり獲得してきた80を超える業界賞の実績をさらに強化するものとなりました。

受賞について、FP Marketsの最高マーケティング責任者（CMO）であるJohn Lewis氏は次のように述べています。「グローバルUFアワードで『最も信頼されるブローカー』に選出されたことは、FP Marketsにとって重要な節目となります。信頼は、当社が提供するテクノロジーや取引条件から、お客様へのサポートや教育に至るまで、当社のあらゆる活動の根幹をなしています。今回の受賞は、当社のグローバルチームの献身的な取り組みを反映するものであり、世界中のトレーダーに引き続き卓越した取引体験を提供し続けるための原動力となっています。」

リマソールを拠点とするFP Marketsは、革新的な技術への投資を続けながら、トレーダーの変化するニーズに応えるために商品ラインナップを拡充しながら、グローバル展開をさらに拡大しています。新たな成長機会を追求する一方で、20年以上にわたる市場での実績を基盤に、世界中の顧客から信頼を獲得してきた透明性、信頼性、および顧客サポートの高い水準を維持することにも引き続き注力しています。

FP Marketsについて：

FP Marketsは、2005年にオーストラリアのシドニーで設立され、キプロスのリマソールに本社を置く、複数の規制当局による認可を受けた受賞歴のあるグローバルブローカーです。同社は、MetaTrader 4/5、TradingView、cTraderなどの業界を代表する取引プラットフォームを通じて、7つの資産クラスにわたる10,000以上のCFD商品を提供しています。

FP Marketsは、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）、キプロス証券取引委員会（CySEC）、セーシェル金融サービス庁（FSA）、南アフリカ金融セクター行動監視機構（FSCA）、およびケニア資本市場庁（CMA）などからの規制監督下にあります。

詳細については、www.fpmarkets.comをご覧ください。

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2997184/UF_Awards_FPMarkets.jpg

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SOURCE FP Markets