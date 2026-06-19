FP Markets gana el premio al Bróker más confiable en los Global UF Awards 2026

Limassol, Chipre, 19 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Bróker global de divisas y CFD con gestión de activos múltiples FP Markets fue galardonada con el prestigioso premio "Most Trusted Broker" (Bróker más confiable) en los Global UF Awards 2026, lo que refuerza aún más su reputación como bróker transparente y centrado en el cliente que presta servicio a operadores de todo el mundo.

UF Awards FP Markets

La ceremonia de los Global UF Awards, que se celebrará el 17 de junio de 2026 en el complejo City of Dreams Mediterranean de Limassol, Chipre, es uno de los eventos más esperados de la iFX EXPO International 2026, y reunirán a las principales marcas y a los profesionales del sector de la tecnología financiera y el trading en línea. Considerados por muchos como uno de los galardones más prestigiosos del sector, reconocen la excelencia en materia de innovación, rendimiento y atención al cliente.

El reconocimiento como "Bróker más confiable" destaca el compromiso constante de FP Markets con mantener altos estándares de confiabilidad, transparencia y atención al cliente en todas sus operaciones a nivel mundial, lo que refuerza el historial de la empresa, que cuenta con más de 80 premios del sector obtenidos a lo largo de los años.

Al referirse a este logro, John Lewis, director de Marketing de FP Markets, declaró: "Ser proclamado como 'Bróker más confiable' en los Global UF Awards supone un hito importante para FP Markets. La confianza es la base de todo lo que hacemos, desde la tecnología y las condiciones de trading que ofrecemos hasta la asistencia y la formación que brindamos a nuestros clientes. Este reconocimiento refleja la dedicación de nuestro equipo internacional y nos motiva a seguir ofreciendo una experiencia de trading excepcional a los operadores de todo el mundo".

FP Markets, con sede en Limassol continúa ampliando su presencia mundial e invierte en tecnologías innovadoras y adapta aún más su cartera de productos para satisfacer las necesidades cambiantes de los operadores. Mientras busca nuevas oportunidades de crecimiento, la empresa continúa centrándose en mantener los altos estándares de transparencia, confiabilidad y atención al cliente que le han valido la confianza de sus clientes en todo el mundo, respaldados por más de 20 años de presencia en el mercado.

Acerca de FP Markets:

FP Markets es un bróker internacional, sujeto a múltiples regulaciones y galardonado, con sede en Sídney, Australia en 2005 y con sede central en Limassol, Chipre. El bróker ofrece más de 10.000 instrumentos CFD distribuidos en siete clases de activos, disponibles en plataformas líderes del sector, como MetaTrader 4 y 5, TradingView y cTrader.

La presencia de FP Markets en el ámbito normativo incluye la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica, la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (CySEC) y la Autoridad de Mercados de Capitales (CMA) de Kenia.

Para más información, visite www.fpmarkets.com

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FUENTE FP Markets