FP arkets remporte le prix du « courtier le plus fiable » aux Global UF Awards 2026

LIMASSOL, Chypre, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- FP Markets, courtier international multi-actifs Forex et CFD, s'est vu décerner le prestigieux prix du « Courtier le plus fiable » lors des Global UF Awards 2026, renforçant ainsi sa réputation de courtier transparent et orienté client au service des traders du monde entier.

UF Awards FP Markets

Organisés le 17 juin 2026 au complexe hôtelier City of Dreams Mediterranean à Limassol, à Chypre, les Global UF Awards constituent un temps fort très attendu de l'iFX EXPO International 2026, qui rassemble les plus grandes marques et les professionnels des secteurs de la fintech et du trading en ligne. Largement considérées comme l'une des distinctions les plus prestigieuses du secteur, ces récompenses célèbrent l'excellence en matière d'innovation, de performance et de service client.

La distinction de « courtier le plus fiable » souligne l'engagement constant de FP Markets à maintenir des normes élevées en matière de fiabilité, de transparence et de service client dans l'ensemble de ses activités à l'échelle mondiale, venant ainsi renforcer le palmarès du courtier, qui compte déjà plus de 80 récompenses remportées au fil des ans.

Commentant cette réussite, John Lewis, directeur marketing chez FP Markets, a déclaré : « Le fait d'avoir été désigné "courtier le plus fiable" lors des Global UF Awards constitue une étape importante pour FP Markets. La confiance est au cœur de toutes nos activités, qu'il s'agisse des technologies et des conditions de trading que nous proposons ou de l'accompagnement et de la formation que nous offrons à nos clients. Cette reconnaissance témoigne de l'engagement de notre équipe internationale et nous motive à continuer d'offrir une expérience de trading exceptionnelle aux traders du monde entier. »

La société FP Markets, basée à Limassol, poursuit l'expansion de sa présence mondiale, en investissant dans des technologies innovantes et en adaptant davantage son offre de produits afin de répondre aux besoins en constante évolution des traders. Tout en recherchant de nouvelles opportunités de croissance, l'entreprise continue de mettre l'accent sur le maintien de normes élevées en matière de transparence, de fiabilité et d'accompagnement client, qui lui ont valu la confiance de ses clients à travers le monde, grâce à plus de 20 ans de présence sur le marché.

À propos de FP Markets :

FP Markets est un courtier international, soumis à plusieurs réglementations et primé, fondé à Sydney, en Australie, en 2005, et dont le siège social est situé à Limassol, à Chypre. Le courtier propose plus de 10 000 instruments CFD répartis dans sept catégories d'actifs, accessibles sur des plateformes de référence telles que MetaTrader 4/5, TradingView et cTrader.

La présence réglementaire de FP Markets comprend la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC), la Commission chypriote des valeurs mobilières et des échanges (CySEC), la Financial Services Authority (FSA) des Seychelles, la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) d'Afrique du Sud et la Capital Markets Authority (CMA) du Kenya.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.fpmarkets.com

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