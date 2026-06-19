FP 마켓츠, 글로벌 UF 어워즈 2026에서 가장 신뢰받는 브로커 상 수상

리마솔, 키프로스, 2026년 6월 19일 /PRNewswire/ -- 글로벌 멀티에셋 외환 및 CFD 브로커 FP 마켓츠(FP Markets)가 글로벌 UF 어워즈 2026(Global UF Awards 2026)에서 권위 있는 '가장 신뢰받는 브로커(Most Trusted Broker)' 상을 수상하며 전 세계 트레이더들에게 서비스를 제공하는 투명하고 고객 중심적인 브로커로서의 명성을 강화했다.

2026년 6월 17일 키프로스 리마솔의 시티 오브 드림스 메디테라니안(City of Dreams Mediterranean) 리조트에서 개최된 글로벌 UF 어워즈는 핀테크 및 온라인 트레이딩 분야의 선도적인 브랜드와 업계 전문가들이 한자리에 모이는 iFX EXPO 인터내셔널 2026(iFX EXPO International 2026)의 주요 행사다. 업계에서 가장 권위 있는 시상식 중 하나로 널리 인정받는 이 상은 혁신, 성과 및 고객 서비스 분야의 우수함을 기념한다.

UF Awards FP Markets

'가장 신뢰받는 브로커'라는 영예는 FP 마켓츠가 글로벌 운영 전반에 걸쳐 높은 수준의 신뢰성, 투명성 및 고객 지원을 유지하려는 지속적인 의지를 강조하며, 수년간 획득한 80개 이상의 업계 어워드 실적을 더욱 강화한다.

FP 마켓츠의 존 루이스(John Lewis) 최고 마케팅 책임자는 이번 수상에 대해 다음과 같이 말했다. "글로벌 UF 어워즈에서 가장 신뢰받는 브로커로 선정된 것은 FP 마켓츠에게 중요한 이정표이다. 신뢰는 우리가 제공하는 기술과 트레이딩 조건부터 고객에게 제공하는 지원과 교육에 이르기까지 우리가 하는 모든 것의 핵심이다. 이번 수상은 글로벌 팀의 헌신을 반영하며 전 세계 트레이더들에게 탁월한 트레이딩 경험을 계속 제공하도록 동기를 부여한다."

리마솔에 본사를 둔 FP 마켓츠는 혁신적인 기술에 투자하고 트레이더들의 진화하는 니즈를 충족하기 위해 제품 서비스를 더욱 맞춤화하며 글로벌 입지를 계속 확장하고 있다. 새로운 성장 기회를 추구하면서도 20년 이상의 시장 경험을 바탕으로 전 세계 고객들의 신뢰를 얻어온 높은 기준의 투명성, 신뢰성 및 고객 지원을 유지하는 데 계속 집중하고 있다.

FP 마켓츠 소개

FP 마켓츠는 2005년 호주 시드니에서 설립되고 키프로스 리마솔에 본사를 둔 글로벌 다중 규제 수상 경력의 브로커다. 메타트레이더(MetaTrader) 4/5, 트레이딩뷰(TradingView), 씨트레이더(cTrader)를 포함한 업계 선도적인 플랫폼에서 7개 자산 클래스에 걸쳐 1만 개 이상의 CFD 상품을 제공한다.

FP 마켓츠의 규제 기관에는 호주 증권투자위원회(Australian Securities and Investments Commission, ASIC), 키프로스 증권거래위원회(Cyprus Securities and Exchange Commission, CySEC), 세이셸 금융서비스청(Financial Services Authority, FSA), 남아프리카 금융부문행위감독청(Financial Sector Conduct Authority, FSCA), 케냐 자본시장청(Capital Markets Authority, CMA)이 포함된다.

www.fpmarkets.com에서 자세한 내용을 확인할 수 있다.

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2997184/UF_Awards_FPMarkets.jpg

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SOURCE FP Markets