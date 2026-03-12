Fundação Tony Elumelu nomeia três novos membros do Conselho Consultivo

LAGOS, Nigéria, 12 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Fundação Tony Elumelu (TEF), a principal organização filantrópica de capacitação de jovens empreendedores da África, anunciou hoje três novos membros distintos de seu Conselho Consultivo:

Professor Paul Gompers, Harvard Business School – um estudioso proeminente de capital de risco e empreendedorismo.

Per Heggenes, ex-CEO da IKEA Foundation, com cerca de duas décadas de experiência em doações globais e desenvolvimento sustentável.

Sua Excelência Badr Jafar, CEO da Crescent Enterprises e Enviado Especial para Negócios e Filantropia para os Emirados Árabes Unidos.

Ao comentar, Tony O. Elumelu, fundador da Fundação Tony Elumelu, disse:

"O empreendedorismo é o motor mais poderoso para a prosperidade a longo prazo de África.

Damos as boas-vindas a Sua Excelência Badr Jafar, Per Heggenes e ao Professor Paul Gompers ao nosso Conselho Consultivo.

A experiência da Badr em defender soluções inovadoras e filantropia estratégica será fundamental, à medida que escalamos nossa missão e conectamos a África com parceiros globais que compartilham nosso compromisso com a inclusão econômica. A experiência de carreira de Per será inestimável à medida que continuamos a escalar nosso impacto e fortalecer a capacidade institucional em apoio aos empreendedores africanos. O envolvimento acadêmico de longa data do professor Gompers com a Fundação Tony Elumelu, incluindo seu estudo de caso da Harvard Business School sobre o trabalho da TEF, reflete o reconhecimento global do empreendedorismo como o catalisador de desenvolvimento mais poderoso da África."

As nomeações refletem a capacidade da Fundação de reunir vozes globais e defender soluções africanas.

Ao comentar sobre sua nomeação, Sua Excelência Badr Jafar disse: "É um privilégio apoiar o trabalho da Fundação Tony Elumelu, em um momento em que a energia empreendedora da África está remodelando o futuro. Os Emirados Árabes Unidos surgiram como uma plataforma global de inovação e colaboração intersetorial, e estou ansioso para ajudar a construir pontes entre regiões, setores e gerações para gerar impacto sustentável em escala."

Ao comentar sobre sua nomeação, Per Heggenes disse:

"A Fundação Tony Elumelu construiu uma das plataformas de empreendedorismo mais ambiciosas e impactantes do mundo. Tenho o prazer de me juntar a nós em um momento em que os jovens empreendedores da África estão cada vez mais centrais para resolver desafios globais. Estou ansioso para apoiar a missão da Fundação de fortalecer o empreendedorismo como um caminho para a independência econômica, resiliência e crescimento inclusivo."

Comentando sobre sua nomeação, o professor Paul Gompers afirmou:

"O empreendedorismo é um fator crítico de inovação, criação de empregos e transformação econômica. A Fundação Tony Elumelu demonstrou o que é possível quando o capital, o treinamento e o compromisso de longo prazo estão alinhados. Tenho o prazer de me juntar ao Conselho Consultivo e contribuir para a missão da Fundação de aprofundar os ecossistemas empresariais de África e expandir as oportunidades em escala."

Para saber mais: Relatório Anual do TEF e Relatório de Impacto.

