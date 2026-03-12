La Fundación Tony Elumelu nombra a tres nuevos miembros para su Consejo Asesor

LAGOS, Nigeria, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La Fundación Tony Elumelu (TEF), la principal organización filantrópica de África que empodera a jóvenes emprendedores, anunció hoy tres nuevos y distinguidos miembros de su Consejo Asesor:

Profesor Paul Gompers, de la Escuela de Negocios de Harvard, destacado experto en capital riesgo y emprendimiento.

Per Heggenes, exconsejero delegado de la Fundación IKEA, con una trayectoria de aproximadamente dos décadas en la concesión de subvenciones globales y el desarrollo sostenible.

Su Excelencia Badr Jafar, consejero delegado de Crescent Enterprises y enviado especial para Negocios y Filantropía de los Emiratos Árabes Unidos.

Al comentar esto, Tony O. Elumelu, fundador de la Fundación Tony Elumelu, explicó:

"El espíritu emprendedor es el motor más poderoso para la prosperidad a largo plazo de África.

Damos la bienvenida a S.E. Badr Jafar, Per Heggenes y al profesor Paul Gompers a nuestro Consejo Asesor.

La experiencia de Badr en la promoción de soluciones innovadoras y filantropía estratégica será fundamental para ampliar nuestra misión y conectar a África con socios globales que comparten nuestro compromiso con la inclusión económica. La experiencia profesional de Per será invaluable para continuar ampliando nuestro impacto y fortaleciendo la capacidad institucional en apoyo a los emprendedores africanos. La larga trayectoria académica del profesor Gompers con la Fundación Tony Elumelu, incluyendo su estudio de caso de la Escuela de Negocios de Harvard sobre la labor de TEF, refleja el reconocimiento mundial del emprendimiento como el catalizador de desarrollo más poderoso de África".

Los nombramientos reflejan la capacidad de la fundación para convocar voces globales y defender soluciones africanas.

En cuanto a su nombramiento, S.E. Badr Jafar, afirmó: "Es un privilegio apoyar la labor de la Fundación Tony Elumelu, en un momento en que el dinamismo emprendedor de África está transformando el futuro. Los EAU se han consolidado como una plataforma global para la innovación y la colaboración intersectorial, y espero contribuir a tender puentes entre regiones, sectores y generaciones para impulsar un impacto sostenible a gran escala".

En cuanto a su nombramiento, Per Heggenes indicó: "La Fundación Tony Elumelu ha creado una de las plataformas de emprendimiento más ambiciosas e impactantes del mundo. Me complace unirme a ella en un momento en que los jóvenes emprendedores africanos son cada vez más importantes para resolver los desafíos globales. Espero apoyar la misión de la fundación de fortalecer el emprendimiento como vía hacia la independencia económica, la resiliencia y el crecimiento inclusivo".

En cuando a su nombramiento, el profesor Paul Gompers, destacó: "El emprendimiento es un motor fundamental de la innovación, la creación de empleo y la transformación económica. La Fundación Tony Elumelu ha demostrado lo que se puede lograr cuando se combinan capital, capacitación y compromiso a largo plazo. Me complace unirme al Consejo Asesor y contribuir a la misión de la fundación de fortalecer los ecosistemas emprendedores de África y ampliar las oportunidades a gran escala".

Para aprender más: Informe Anual e Informe de Impacto de TEF.

Contacto: [email protected]