Die Tony Elumelu Foundation ernennt drei neue Beiratsmitglieder

LAGOS, Nigeria, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Tony Elumelu Foundation (TEF), Afrikas führende Philanthropie, die junge Unternehmer unterstützt, gab heute drei bedeutende neue Mitglieder ihres Beirats bekannt:

Professor Paul Gompers, Harvard Business School - ein herausragender Wissenschaftler für Risikokapital und Unternehmertum.

Per Heggenes, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der IKEA-Stiftung, mit etwa zwei Jahrzehnten Erfahrung in der globalen Vergabe von Zuschüssen und nachhaltiger Entwicklung.

Seine Exzellenz Badr Jafar, CEO von Crescent Enterprises und Sonderbeauftragter für Wirtschaft und Philanthropie für die Vereinigten Arabischen Emirate.

Tony O. Elumelu, Gründer der Tony Elumelu Foundation, kommentierte dies mit den Worten:

„Das Unternehmertum ist der stärkste Motor für Afrikas langfristigen Wohlstand.

Wir begrüßen S.E. Badr Jafar, Per Heggenes und Professor Paul Gompers in unseren Beirat aufgenommen.

Badrs Erfahrung in der Förderung innovativer Lösungen und strategischer Philanthropie wird bei der Ausweitung unserer Mission und der Vernetzung Afrikas mit globalen Partnern, die unser Engagement für wirtschaftliche Eingliederung teilen, von großer Bedeutung sein. Per's berufliche Erfahrung wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Wirkung weiter ausbauen und die institutionellen Kapazitäten zur Unterstützung afrikanischer Unternehmer stärken. Professor Gompers' langjähriges akademisches Engagement für die Tony Elumelu Foundation, einschließlich seiner Fallstudie an der Harvard Business School über die Arbeit der TEF, spiegelt die weltweite Anerkennung des Unternehmertums als Afrikas stärkstem Entwicklungskatalysator wider".

Die Ernennungen spiegeln die Fähigkeit der Stiftung wider, globale Stimmen zu versammeln und sich für afrikanische Lösungen einzusetzen.

Zu seiner Ernennung sagte S.E. Badr Jafar sagte: „Es ist ein Privileg, die Arbeit der Tony Elumelu Foundation in einer Zeit zu unterstützen, in der Afrikas unternehmerische Energie die Zukunft neu gestaltet. Die VAE haben sich zu einer globalen Plattform für Innovation und sektorübergreifende Zusammenarbeit entwickelt, und ich freue mich darauf, dazu beizutragen, Brücken zwischen Regionen, Sektoren und Generationen zu bauen, um eine nachhaltige Wirkung in großem Maßstab zu erzielen."

Zu seiner Ernennung sagte Per Heggenes:

„Die Tony Elumelu Foundation hat eine der ehrgeizigsten und wirkungsvollsten Plattformen für Unternehmertum in der Welt aufgebaut. Ich freue mich, in einer Zeit zu arbeiten, in der Afrikas junge Unternehmer bei der Lösung globaler Herausforderungen eine immer größere Rolle spielen. Ich freue mich darauf, die Aufgabe der Stiftung zu unterstützen, das Unternehmertum als Weg zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit, Widerstandsfähigkeit und integrativem Wachstum zu stärken."

Professor Paul Gompers kommentierte seine Ernennung wie folgt:

„Unternehmerische Initiative ist ein entscheidender Motor für Innovation, die Schaffung von Arbeitsplätzen und den wirtschaftlichen Wandel. Die Tony Elumelu Foundation hat gezeigt, was möglich ist, wenn Kapital, Ausbildung und langfristiges Engagement aufeinander abgestimmt werden. Ich freue mich, dem Beirat beizutreten und zur Mission der Stiftung beizutragen, die unternehmerischen Ökosysteme Afrikas zu vertiefen und die Möglichkeiten in großem Umfang zu erweitern".

Weitere Informationen finden Sie unter: TEF-Jahresbericht und Wirkungsbericht.

