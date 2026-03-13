Tony Elumelu 基金會宣佈委任三位新顧問委員會成員

Tony Elumelu 基金會創辦人 Tony O. Elumelu 評論道：

「創業精神是推動非洲邁向長期繁榮的最大動力。

我們歡迎 Badr Jafar 閣下、Per Heggenes 和 Paul Gompers 教授加入我方顧問委員會。

隨著我們擴展使命，為非洲連繫更多秉持相同經濟包容理念的國際夥伴，Badr 在推動創新方案和策略性慈善工作上的經驗，將發揮關鍵作用。 我們將持續擴大影響力，並加強機構能力以支持非洲創業家，Per 的職業生涯經驗在此過程中將非常寶貴。 Gompers 教授長期與 Tony Elumelu 基金會保持學術交流，包括哈佛商學院關於 TEF 工作的案例研究，這也反映了國際社會普遍認同創業是推動非洲發展的最強動力。」

是次任命，彰顯基金會匯聚環球聲音、推動非洲本土方案的實力。

Badr Jafar 閣下談及其任命時表示：「此刻，非洲的創業活力正重塑未來，能夠支持 Tony Elumelu 基金會的工作，我深感榮幸。 阿聯酋已發展成為促進創新和跨界協作的全球平台，我期待能協助搭建橋樑，連繫不同地區、界別和世代，攜手締造可持續的龐大影響力。」

Per Heggenes 談及其任命時表示：

「Tony Elumelu 基金會建立了全球其中一個最具雄心且最具影響力的創業平台。 我很榮幸能在此刻加入，見證非洲年輕創業家逐步成為破解全球挑戰的中流砥柱。 我期待支持基金會，實踐其使命，讓創業成為邁向經濟自主、增強穩健發展，並實現包容增長的途徑。」

Paul Gompers 教授談及其任命時表示：

「創業精神是推動創新、創造就業和經濟轉型的核心力量。 Tony Elumelu 基金會證明當資本、培訓與長期承諾三者結合時所能實現的成就。 我很高興加入顧問委員會，期盼能為基金會的使命出一分力，共同深耕非洲創業生態系統，讓機遇遍地開花。」

有關更多詳情，請參閱《TEF 年度報告》及《影響力報告》。

聯絡方式：[email protected]

SOURCE The Tony Elumelu Foundation