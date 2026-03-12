La Fundación Tony Elumelu nombra a tres nuevos miembros de la Junta Asesora

LAGOS, Nigeria, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La Fundación Tony Elumelu (TEF, por sus siglas en inglés), la organización filantrópica líder en África que empodera a los jóvenes emprendedores, anunció hoy tres nuevos miembros distinguidos de su Consejo Asesor:

The Tony Elumelu Foundation Appoints Three New Advisory Board Members

El profesor Paul Gompers, de la Escuela de Negocios de Harvard, un destacado académico de capital de riesgo y emprendimiento.

Per Heggenes, ex director ejecutivo de la Fundación IKEA, con una trayectoria de aproximadamente dos décadas en la concesión de subvenciones globales y el desarrollo sostenible.

Su Excelencia Badr Jafar, CEO de Crescent Enterprises y Enviado Especial para Negocios y Filantropía para los Emiratos Árabes Unidos.

Al comentar, Tony O. Elumelu, fundador de la Fundación Tony Elumelu, dijo:

"El emprendimiento es el motor más poderoso para la prosperidad a largo plazo de África.

Damos la bienvenida a S.E. Badr Jafar, Per Heggenes y al profesor Paul Gompers a nuestro Consejo Asesor.

La experiencia de Badr en la defensa de soluciones innovadoras y filantropía estratégica será fundamental, ya que escalamos nuestra misión y unimos África con socios globales que comparten nuestro compromiso con la inclusión económica. La experiencia profesional de per será invaluable a medida que sigamos ampliando nuestro impacto y fortaleciendo la capacidad institucional en apoyo de los empresarios africanos. El compromiso académico de larga data del profesor Gompers con la Fundación Tony Elumelu, incluido su estudio de caso de la Escuela de Negocios de Harvard sobre el trabajo de TEF, refleja el reconocimiento mundial del espíritu empresarial como el catalizador de desarrollo más poderoso de África ".

Los nombramientos reflejan la capacidad de la Fundación para convocar voces globales y defender las soluciones africanas.

Al comentar sobre su nombramiento, el Excmo. Sr. Badr Jafar dijo: "Es un privilegio apoyar el trabajo de la Fundación Tony Elumelu, en un momento en que la energía empresarial de África está remodelando el futuro. Los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en una plataforma mundial para la innovación y la colaboración intersectorial, y espero ayudar a construir puentes entre regiones, sectores y generaciones para generar un impacto sostenible a escala ".

Al comentar sobre su nombramiento, Per Heggenes dijo:

"La Fundación Tony Elumelu ha construido una de las plataformas de emprendimiento más ambiciosas e impactantes del mundo. Me complace unirme en un momento en que los jóvenes empresarios de África son cada vez más fundamentales para resolver los desafíos globales. Espero apoyar la misión de la Fundación de fortalecer el espíritu empresarial como un camino hacia la independencia económica, la resiliencia y el crecimiento inclusivo ".

Al comentar sobre su nombramiento, el profesor Paul Gompers afirmó:

"El espíritu empresarial es un motor fundamental de la innovación, la creación de empleo y la transformación económica. La Fundación Tony Elumelu ha demostrado lo que es posible cuando el capital, la capacitación y el compromiso a largo plazo están alineados. Estoy encantado de unirme al Consejo Asesor y contribuir a la misión de la Fundación de profundizar en los ecosistemas empresariales de África y ampliar las oportunidades a escala ".

Para obtener más información: Informe Anual e Informe de Impacto de TEF.

Contacto: [email protected]

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FUENTE The Tony Elumelu Foundation