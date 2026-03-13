토니 엘루멜루 재단, 3명의 신임 자문위원 선임

라고스, 나이지리아, 2026년 3월 13일 /PRNewswire/ -- 12일 아프리카 청년 기업가들을 지원하는 선도적인 자선재단 토니 엘루멜루 재단(Tony Elumelu Foundation, TEF)이 자문위원회에 저명한 신임 위원 3인을 선임했다고 발표했다.

하버드 경영대학원의 폴 곰퍼스(Paul Gompers) 교수 - 벤처캐피털 및 기업가 정신 분야의 저명한 석학

이케아 재단(IKEA Foundation)의 페르 헤그네스(Per Heggenes) 전 최고경영자(CEO) - 약 20년에 걸친 글로벌 보조금 지원 및 지속 가능한 개발 분야 경력 보유

크레센트 엔터프라이즈(Crescent Enterprises)의 CEO인 바드르 자파르(Badr Jafar) 아랍에미리트 비즈니스 및 자선 특사

The Tony Elumelu Foundation Appoints Three New Advisory Board Members

이번 선임과 관련해 토니 엘루멜루 재단의 토니 O. 엘루멜루(Tony O. Elumelu) 설립자는 다음과 같이 말했다.

"기업가정신은 아프리카의 장기적 번영을 이끄는 가장 강력한 동력이다.

우리는 바드르 자파르, 페르 헤그네스, 그리고 폴 곰퍼스 교수를 자문위원회에 맞이하게 되어 기쁘게 생각한다.

혁신적인 해법과 전략적 자선활동을 이끌어온 바드르의 경험은 우리의 사명을 더욱 확장하고, 경제적 포용에 대한 공동의 의지를 지닌 글로벌 파트너들과 아프리카를 연결하는 데 중요한 역할을 할 것이다. 페르의 경력에서 축적된 경험은 아프리카 기업가를 지원하기 위해 영향력을 지속적으로 확대하고 제도적 역량을 강화해 나가는 데 매우 소중한 자산이 될 것이다. 하버드 경영대학원의 TEF 사례연구를 포함한 폴 곰퍼스 교수의 오랜 학문적 교류는 기업가 정신이 아프리카의 가장 강력한 발전 촉진제라는 점에 대한 글로벌 인식을 반영한다."

이번 선임은 글로벌 리더들의 목소리를 모으고 아프리카의 해법을 지지하는 재단의 역량을 반영하는 인사다.

선임과 관련해 바드르 자파르 특사는 다음과 같이 소감을 밝혔다. "아프리카의 기업가적 에너지가 미래를 재편하고 있는 이 시점에 토니 엘루멜루 재단의 활동을 지원하게 되어 영광이다. UAE는 혁신과 부문 간 협력을 위한 글로벌 플랫폼으로 부상했으며, 지역과 산업, 세대를 잇는 가교를 구축해 지속 가능한 영향력을 대규모로 창출하는 데 기여할 수 있기를 기대한다."

선임과 관련해 페르 헤그네스 CEO는 다음과 같이 소감을 밝혔다.

"토니 엘루멜루 재단은 세계에서 가장 야심 차고 영향력 있는 기업가 정신 플랫폼을 구축해 왔다. 아프리카의 청년 기업가들이 글로벌 과제 해결의 중심으로 부상하고 있는 시점에 합류하게 되어 기쁘다. 기업가 정신을 경제적 자립, 회복력, 포용적 성장으로 이어지는 경로로 강화하려는 재단의 사명을 지원할 수 있기를 기대한다."

선임과 관련해 폴 곰퍼스 교수는 다음과 같이 소감을 밝혔다.

"기업가 정신은 혁신, 일자리 창출, 경제 변혁을 이끄는 핵심 동력이다. 토니 엘루멜루 재단은 자본, 교육, 그리고 장기적 헌신이 결합할 때 무엇이 가능한지 보여줬다. 자문위원회에 합류해 아프리카의 기업가 생태계를 더욱 심화하고 기회를 대규모로 확장하려는 재단의 사명에 기여하게 되어 매우 기쁘다."

더 자세한 내용은 TEF 연례 보고서 및 영향 보고서에서 확인할 수 있다.

문의처: [email protected]

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2931787/Board_Announcement.jpg

SOURCE The Tony Elumelu Foundation