La Fondation Tony Elumelu nomme trois nouveaux membres de son conseil consultatif

LAGOS, Nigeria, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- La Fondation Tony Elumelu (TEF), la principale philanthropie africaine qui donne du pouvoir aux jeunes entrepreneurs, a annoncé aujourd'hui l'arrivée de trois nouveaux membres distingués au sein de son conseil consultatif :

Professeur Paul Gompers, Harvard Business School - un éminent spécialiste du capital-risque et de l'esprit d'entreprise.

Per Heggenes, ancien directeur général de la Fondation IKEA, avec une expérience d'environ deux décennies dans l'octroi de subventions mondiales et le développement durable.

Son Excellence Badr Jafar, PDG de Crescent Enterprises et envoyé spécial pour les affaires et la philanthropie aux Émirats arabes unis.

Tony O. Elumelu, fondateur de la Fondation Tony Elumelu, a déclaré à ce sujet :

« L'esprit d'entreprise est le moteur le plus puissant de la prospérité à long terme de l'Afrique.

Nous souhaitons la bienvenue à S.E. Badr Jafar, Per Heggenes et le professeur Paul Gompers à notre conseil consultatif.

L'expérience de Badr en matière de solutions innovantes et de philanthropie stratégique sera déterminante, car elle nous permettra d'élargir notre mission et de rapprocher l'Afrique de partenaires mondiaux qui partagent notre engagement en faveur de l'inclusion économique. L'expérience professionnelle de Per sera inestimable car nous continuons à accroître notre impact et à renforcer les capacités institutionnelles pour soutenir les entrepreneurs africains. L'engagement académique de longue date du professeur Gompers avec la Fondation Tony Elumelu, y compris son étude de cas à la Harvard Business School sur le travail de la TEF, reflète la reconnaissance mondiale de l'esprit d'entreprise comme le catalyseur de développement le plus puissant de l'Afrique. »

Ces nominations reflètent la capacité de la Fondation à rassembler des voix mondiales et à défendre des solutions africaines.

Commentant sa nomination, S.E.M. Badr Jafar a déclaré : « C'est un privilège de soutenir le travail de la Fondation Tony Elumelu, à un moment où l'énergie entrepreneuriale de l'Afrique est en train de remodeler l'avenir. Les Émirats arabes unis sont devenus une plateforme mondiale pour l'innovation et la collaboration intersectorielle, et je me réjouis de contribuer à jeter des ponts entre les régions, les secteurs et les générations afin d'obtenir un impact durable à grande échelle. »

Commentant sa nomination, Per Heggenes a déclaré :

« La Fondation Tony Elumelu a mis en place l'une des plateformes d'entrepreneuriat les plus ambitieuses et les plus efficaces au monde. Je suis heureux de rejoindre l'équipe à un moment où les jeunes entrepreneurs africains jouent un rôle de plus en plus important dans la résolution des problèmes mondiaux. Je me réjouis de soutenir la mission de la Fondation qui consiste à renforcer l'esprit d'entreprise en tant que voie vers l'indépendance économique, la résilience et la croissance inclusive. »

Commentant sa nomination, le professeur Paul Gompers a déclaré :

« L'esprit d'entreprise est un moteur essentiel de l'innovation, de la création d'emplois et de la transformation économique. La Fondation Tony Elumelu a démontré ce qu'il est possible de faire lorsque le capital, la formation et l'engagement à long terme sont alignés. Je suis ravi de rejoindre le conseil consultatif et de contribuer à la mission de la Fondation, qui est d'approfondir les écosystèmes entrepreneuriaux en Afrique et de développer les opportunités à grande échelle. »

Pour de plus amples renseignements : Rapport annuel du TEF et Rapport d'impact.

Contact : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2931787/Board_Announcement.jpg