مؤسسة توني إلوميلو تعيّن ثلاثة أعضاء جدد في مجلسها الاستشاري

لاغوس، نيجيريا، 13 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت مؤسسة توني إلوميلو (TEF)، المؤسسة الخيرية الرائدة في أفريقيا في مجال تمكين رواد الأعمال الشباب، اليوم عن تعيين ثلاثة أعضاء جدد بارزين في مجلسها الاستشاري:

The Tony Elumelu Foundation Appoints Three New Advisory Board Members

البروفيسور بول غومبرز، من كلية هارفارد للأعمال، وهو باحث بارز في مجال رأس المال الجريء وريادة الأعمال.

Per Heggenes ، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة ايكيا، ويتمتع بخبرة تمتد لنحو عقدين في مجال تقديم المنح على المستوى العالمي والتنمية المستدامة.

سعادة بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والمبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعليقاً على ذلك، قال توني أو. إلوميلو، مؤسس مؤسسة توني إلوميلو:

"تمثل ريادة الأعمال أقوى محرك لازدهار أفريقيا على المدى الطويل.

ونرحب بانضمام سعادة بدر جعفر وPer Heggenes والبروفيسور بول غومبرز إلى مجلسنا الاستشاري.

وستكون خبرة بدر جعفر في دعم الحلول المبتكرة والعمل الخيري الاستراتيجي محوريةً فيما نواصل توسيع نطاق رسالتنا ومد الجسور بين أفريقيا والشركاء العالميين الذين يشاركوننا التزامنا بالشمول الاقتصادي. كما ستكون الخبرة المهنية لـPer Heggenes بالغة الأهمية فيما نواصل توسيع أثرنا وتعزيز القدرات المؤسسية دعماً لرواد الأعمال الأفارقة. ويعكس الانخراط الأكاديمي الممتد للبروفيسور بول غومبرز مع مؤسسة توني إلوميلو، بما في ذلك دراسة حالة أعدتها كلية هارفارد للأعمال حول عمل TEF، ما تحظى به ريادة الأعمال من اعتراف عالمي بوصفها أقوى حافز للتنمية في أفريقيا."

وتعكس هذه التعيينات قدرة المؤسسة على جمع أصوات عالمية بارزة وتعزيز الحلول الأفريقية.

وتعليقاً على تعيينه، قال سعادة بدر جعفر: "إنه لشرف كبير أن أدعم عمل مؤسسة توني إلوميلو في وقت تعيد فيه الطاقة الريادية في أفريقيا تشكيل المستقبل. وقد برزت دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها منصة عالمية للابتكار والتعاون بين القطاعات، وأتطلع إلى المساعدة في بناء جسور بين المناطق والقطاعات والأجيال بما يحقق أثراً مستداماً على نطاق واسع."

وتعليقاً على تعيينه، قال Per Heggenes:

"لقد أرست مؤسسة توني إلوميلو إحدى أكثر منصات ريادة الأعمال طموحاً وتأثيراً في العالم. ويسعدني أن أنضم إليها في وقت يتزايد فيه دور رواد الأعمال الشباب في أفريقيا في مواجهة التحديات العالمية. وأتطلع إلى دعم مهمة المؤسسة لتعزيز ريادة الأعمال باعتبارها مساراً نحو الاستقلال الاقتصادي والقدرة على الصمود والنمو الشامل."

وتعليقاً على تعيينه، صرّح البروفيسور بول غومبرز قائلاً:

"تُعد ريادة الأعمال محركاً أساسياً للابتكار وخلق فرص العمل والتحول الاقتصادي. وقد برهنت مؤسسة توني إلوميلو على ما يمكن تحقيقه عندما تتكامل رؤوس الأموال والتدريب والالتزام طويل الأمد. ويسعدني الانضمام إلى المجلس الاستشاري والمساهمة في مهمة المؤسسة الرامية إلى تعميق منظومات ريادة الأعمال في أفريقيا وتوسيع نطاق الفرص."

لمعرفة المزيد: التقرير السنوي لمؤسسة توني إلوميلو وتقرير الأثر.

