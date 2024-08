FURNITURE CHINA 2024: De 10 a 13 de setembro, estabelecendo uma referência do setor, "UP" is Just in Time!

XANGAI, 30 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Organizada conjuntamente pela CNFA e pela Shanghai Sinoexpo Informa Markets, a 29ª Exposição Internacional de Móveis da China (Furniture China 2024) contará com o tema "UP" is Just in Time! que se concentra no comércio global a atacadista, facilita a circulação no mercado doméstico e internacional, cultiva a nova produtividade da indústria e desencadeia um novo impulso no comércio doméstico global.

Destaques do evento

Furniture China 2024

Enhanced Exhibition Curation

[ Furniture China (SNIEC) ]: O evento de 2024 será ainda maior e de nível mais alto do que as últimas edições, atraindo 200.000 profissionais de 160 países e regiões para Xangai Pudong, cobrindo 350.000 metros quadrados e apresentando inovações em mobiliário doméstico, destacando a força da China .

[ FMC China (FMC) & FMC Premium China (FMP) ]: Apresentando mais de 800 empresas líderes exibindo materiais avançados e técnicas de fabricação de alta precisão e foco em inovação sustentável com exposições das principais marcas chinesas e internacionais. Os eventos também promoverão a inovação ecológica e avançarão da "fabricação" para a "fabricação inteligente". "

[ Maison Shanghai (SWEECC) ]: Exposição B2P2C integrada que mostra estilos de vida modernos e novas tendências de varejo doméstico. Proporcionar uma experiência imersiva para compradores globais e gerações mais jovens com uma ampla gama de marcas de estilo de vida em decoração, iluminação, mobiliário de design de casas, e muito mais. O recém-criado Maison Buyer Festival e o New Retail Home Show deste ano ajudarão os designers a abrir projetos de compradores.

[ ]: O evento de 2024 será ainda maior e de nível mais alto do que as últimas edições, atraindo 200.000 profissionais de 160 países e regiões para Xangai Pudong, cobrindo 350.000 metros quadrados e apresentando inovações em mobiliário doméstico, destacando a força da . [ ]: Apresentando mais de 800 empresas líderes exibindo materiais avançados e técnicas de fabricação de alta precisão e foco em inovação sustentável com exposições das principais marcas chinesas e internacionais. Os eventos também promoverão a inovação ecológica e avançarão da "fabricação" para a "fabricação inteligente". " [ ]: Exposição B2P2C integrada que mostra estilos de vida modernos e novas tendências de varejo doméstico. Proporcionar uma experiência imersiva para compradores globais e gerações mais jovens com uma ampla gama de marcas de estilo de vida em decoração, iluminação, mobiliário de design de casas, e muito mais. O recém-criado Maison Buyer Festival e o New Retail Home Show deste ano ajudarão os designers a abrir projetos de compradores. Ferramenta Oficial de Fornecimento Digital

[ DTS ]: Usando plataformas multiterminais (PC, APP), ela se conecta aos compradores internacionais e fornecedores qualificados selecionados, aprimora os recursos de fornecimento de móveis, aumenta a eficiência e promove o comércio mundial de móveis. Através do APLICATIVO (ou seja, DTS FurnitureChina), os usuários compradores podem durante sua visita, planejar, explorar e interagir com facilidade antes e depois da exposição, como navegar por expositores e produtos, e muito mais.

[ ]: Usando plataformas multiterminais (PC, APP), ela se conecta aos compradores internacionais e fornecedores qualificados selecionados, aprimora os recursos de fornecimento de móveis, aumenta a eficiência e promove o comércio mundial de móveis. Através do APLICATIVO (ou seja, DTS FurnitureChina), os usuários compradores podem durante sua visita, planejar, explorar e interagir com facilidade antes e depois da exposição, como navegar por expositores e produtos, e muito mais. Noite dos Compradores Globais : Um modo noturno que abre após as 18 h, dá as boas-vindas aos expositores e comerciantes internacionais globais. Esta iniciativa cria uma atmosfera social descontraída para explorar novos recursos, networking e perspectivas de negócios. Além disso, uma área especial para compradores estrangeiros convidados oferece experiências culturais chinesas e espaços sociais exclusivos.

: Um modo noturno que abre após as 18 h, dá as boas-vindas aos expositores e comerciantes internacionais globais. Esta iniciativa cria uma atmosfera social descontraída para explorar novos recursos, networking e perspectivas de negócios. Além disso, uma área especial para compradores estrangeiros convidados oferece experiências culturais chinesas e espaços sociais exclusivos. Atividades Profissionais e Fóruns

A exposição realizará diversos eventos no local para discutir tópicos importantes do setor, romper barreiras de informação e compreender as tendências do mercado e do setor.

Aguardamos sua visita

Desfrute de uma entrada mais fácil na China com políticas de trânsito elegíveis sem visto e de 72/144 horas. Inscreva-se para participar da próxima Furniture China e Maison Shanghai, de 10 a 13 de setembro, em Pudong, Xangai!

Fique atento!

Site do evento: www.furniture-china.cn | www.maison-shanghai.cn

Portal B2B: dts.jiagle.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2470589/Furniture_China_2024.jpg

FONTE Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd.