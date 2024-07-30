FURNITURE CHINA 2024: 10-13 сентября задает стандарт отрасли -- «ПОДЪЕМ» как раз вовремя!

ШАНХАЙ, 30 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- 29-я Международная китайская выставка мебели (Furniture China 2024), организованная совместно CNFA и Shanghai Sinoexpo Informa Markets, будет посвящена теме «ПОДЪЕМ» как раз вовремя!, касающейся в первую очередь глобальной оптовой торговли, оживления внутреннего и международного рынка, выхода рынка на новую производительность в отрасли и использования нового импульса мировой торговли товарами для дома.

Ключевые факты о мероприятии

Furniture China 2024

Улучшенная организация выставки

[ Furniture China (SNIEC) ]: В 2024 году выставка станет еще масштабнее и будет организована на более высоком уровне, чем в предыдущие годы, привлечет 200 000 профессионалов из 160 стран и регионов в район Шанхая Пудун, расположившись на площади 350 000 квадратных метров и демонстрируя инновации в области домашней мебели, чтобы подчеркнуть силу Китая.

[ FMC China (FMC) и FMC Premium China (FMP) ]: Будут представлены свыше 800 ведущих компаний с передовыми материалами и технологиями высокоточного производства, при этом основное внимание будет уделяться экологичным инновациям с демонстрацией возможностей ведущих китайских и международных брендов. Мероприятия также будут способствовать внедрению природоохранных инноваций и переходу от «производства» к «интеллектуальному производству».

[ Maison Shanghai (SWEECC) ]: На интегрированной выставке с использованием модели B2P2C будут показаны современный образ жизни и новые тенденции розничной торговли товарами для дома. На покупателей со всего мира и представителей молодого поколения произведут захватывающее впечатление широкий спектр брендов стиля жизни, предлагающих предметы домашнего декора, освещения, дизайнерской мебели и многого другого. Недавно состоявшиеся в этом году мероприятия Maison Buyer Festival (фестиваль товаров для дома для покупателей) и New Retail Home Show (демонстрация новых товаров для дома в розничной продаже) помогут дизайнерам приступить к новым проектам для покупателей.

[ ]: В 2024 году выставка станет еще масштабнее и будет организована на более высоком уровне, чем в предыдущие годы, привлечет 200 000 профессионалов из 160 стран и регионов в район Шанхая Пудун, расположившись на площади 350 000 квадратных метров и демонстрируя инновации в области домашней мебели, чтобы подчеркнуть силу Китая. [ ]: Будут представлены свыше 800 ведущих компаний с передовыми материалами и технологиями высокоточного производства, при этом основное внимание будет уделяться экологичным инновациям с демонстрацией возможностей ведущих китайских и международных брендов. Мероприятия также будут способствовать внедрению природоохранных инноваций и переходу от «производства» к «интеллектуальному производству». [ ]: На интегрированной выставке с использованием модели B2P2C будут показаны современный образ жизни и новые тенденции розничной торговли товарами для дома. На покупателей со всего мира и представителей молодого поколения произведут захватывающее впечатление широкий спектр брендов стиля жизни, предлагающих предметы домашнего декора, освещения, дизайнерской мебели и многого другого. Недавно состоявшиеся в этом году мероприятия Maison Buyer Festival (фестиваль товаров для дома для покупателей) и New Retail Home Show (демонстрация новых товаров для дома в розничной продаже) помогут дизайнерам приступить к новым проектам для покупателей. Официальный цифровой инструмент поиска поставщиков

[ DTS ]: Используя многотерминальные платформы (компьютер, приложение), он связывается с покупателями из разных стран и отобранными поставщиками, отвечающими установленным требованиям, расширяет возможности поиска поставщиков мебели, повышает эффективность и способствует развитию мировой торговли мебелью. Через приложение (а именно, DTS FurnitureChina ) пользователи-покупатели смогут с легкостью планировать свое посещение, исследовать и взаимодействовать до и после выставки, например выполнять поиск по участникам выставки и их товарам и многое другое.

[ ]: Используя многотерминальные платформы (компьютер, приложение), он связывается с покупателями из разных стран и отобранными поставщиками, отвечающими установленным требованиям, расширяет возможности поиска поставщиков мебели, повышает эффективность и способствует развитию мировой торговли мебелью. Через ) пользователи-покупатели смогут с легкостью планировать свое посещение, исследовать и взаимодействовать до и после выставки, например выполнять поиск по участникам выставки и их товарам и многое другое. Всемирная ночь покупателей : Ночной режим, начинающийся после 18:00, тепло приветствует экспонентов и глобальных трансграничных трейдеров. Эта инициатива создает непринужденную социальную атмосферу для изучения новых ресурсов, общения и поиска потенциальных бизнес-партнеров. Кроме того, специальная зона для приглашенных зарубежных покупателей обеспечит уникальное ощущение китайской культуры и пространство для общения.

: Ночной режим, начинающийся после 18:00, тепло приветствует экспонентов и глобальных трансграничных трейдеров. Эта инициатива создает непринужденную социальную атмосферу для изучения новых ресурсов, общения и поиска потенциальных бизнес-партнеров. Кроме того, специальная зона для приглашенных зарубежных покупателей обеспечит уникальное ощущение китайской культуры и пространство для общения. Профессиональная деятельность и форумы

В рамках выставки будут проводиться различные мероприятия, позволяющие обсудить актуальные темы отрасли, преодолеть информационные барьеры и понять тенденции рынка и отрасли.

С нетерпением ждем вас

Посетители из стран, на которые распространяются правила безвизового въезда и 72-/144-часового транзита, смогут воспользоваться упрощенным въездом в Китай. Зарегистрируйтесь, чтобы принять участие в предстоящих выставках Furniture China и Maison Shanghai, которые пройдут в Пудуне (Шанхай) с 10 по 13 сентября!

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Веб-сайт мероприятия: www.furniture-china.cn | www.maison-shanghai.cn

Портал B2B: dts.jiagle.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2470589/Furniture_China_2024.jpg