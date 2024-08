معرض الصين الدولي للأثاث لعام 2024: تحت شعار !is Just in Time "UP" يضع معايير جديدة لصناعة الأثاث في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر

شانغهاي, 30 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- سيقام معرض الصين الدولي للأثاث (Furniture China 2024) في دورته التاسعة والعشرين، بتنظيم مشترك بين جمعية الأثاث الوطنية الصينية (CNFA) وشركة Shanghai Sinoexpo Informa Markets، تحت شعار !is Just in Time "UP"، ويهدف المعرض إلى تعزيز التجارة السائبة العالمية، وتسهيل تداول السلع في الأسواق المحلية والدولية، وتعزيز الإنتاجية في الصناعات الجديدة، وإطلاق زخم جديد لتجارة الأثاث العالمية.

أبرز فعاليات المعرض

Furniture China 2024

معارض مُصممة بدقة

[ معرض الصين الدولي للأثاث ( SNIEC )]: ستشهد نسخة 2024 من المعرض توسعاً أكبر ومستوى أعلى مقارنة بالنسخ السابقة، حيث ستجذب 200,000 متخصص من 160 دولة ومنطقة إلى منطقة بودونغ بمدينة شنغهاي، لتغطي مساحة 350,000 متر مربع وعرض أحدث الابتكارات في مجال الأثاث المنزلي، مسلطة الضوء على قوة الصين في هذا المجال.

[ معرض الصين لتصنيع وتوريد الأثاث ( FMC ) ومعرض تصنيع الأثاث الصيني الراقي ( FMP ) ]: المعرضان يضمان أكثر من 800 شركة رائدة تعرض مواد متقدمة وتقنيات تصنيع عالية الدقة، مع التركيز على الابتكار المستدام من خلال معروضات من العلامات التجارية الصينية والدولية الرائدة. كما سيعزز المعرضان الابتكار الصديق للبيئة وعملية الانتقال من "التصنيع" إلى "التصنيع الذكي".

[ معرض مايسون شنغهاي ( SWEECC )]: معرض متكامل يجمع بين الأعمال التجارية والترويج المباشر للمستهلك B2P2C ، ويستعرض أحدث صيحات الحياة العصرية وتوجهات تجارة التجزئة المنزلية الجديدة. ويقدم المعرض تجربة غامرة للمشترين العالميين والأجيال الشابة من خلال مجموعة واسعة من العلامات التجارية المتخصصة في الديكور المنزلي والإضاءة والأثاث التصميمي وغيرها. سيشمل معرض هذا العام مهرجان Maison Buyer ومعرض Retail Home Show الجديد لمساعدة المصممين في فتح مشاريع مشتريات جديدة.

أداة التسوق الرقمية الرسمية

[ DTS ]: تُسهّل أداة التسوق الرقمية على المشترين العالميين والموردين المؤهلين التواصل الفعال من خلال منصات متعددة (سواء من خلال أجهزة الكمبيوتر الشخصية PC أو تطبيقات الهاتف المحمول APP )، وتعزز قدرات شراء الأثاث، وترفع الكفاءة، وتدعم التجارة العالمية للأثاث. من خلال تطبيق DTS FurnitureChina ، يمكن للمشترين التخطيط لزيارتهم واستكشاف المعرض والتفاعل بسهولة قبل وبعد المعرض، مثل تصفح الشركات العارضة والمنتجات وغيرهم المزيد.

ليلة المشترين العالميين : بأسلوب ليلي يبدأ بعد الساعة 6 مساءً، يرحب المعرض بحرارة بالشركات العارضة والتجار الدوليين. وتوفر هذه المبادرة أجواءً اجتماعية مريحة لاستكشاف الموارد الجديدة، وبناء العلاقات، وتعزيز آفاق الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص منطقة خاصة للمشترين الدوليين المدعوين لتقديم تجارب ثقافية صينية فريدة ومساحات اجتماعية.

الأنشطة والمنتديات المهنية

سيستضيف المعرض مجموعة متنوعة من الفعاليات لمناقشة الموضوعات الساخنة في الصناعة، وكسر الحواجز المعلوماتية، واستيعاب توجهات السوق والصناعة.

نتطلع إلى زيارتكم

استمتع بدخول سهل إلى الصين مع سياسات الإعفاء من التأشيرة وخدمة الترانزيت لمدة 72/144 ساعة للأشخاص المؤهلين لتلقي هذه الخدمات. سجل الآن لحضور معرض الصين الدولي للأثاث ومعرض مايسون شنغهاي، من 10 إلى 13 سبتمبر في منطقة بودونغ بمدينة شنغهاي!

