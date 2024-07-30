معرض الصين الدولي للأثاث لعام 2024: تحت شعار !is Just in Time "UP" يضع معايير جديدة لصناعة الأثاث في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر

معارض مُصممة بدقة



[

(

SNIEC

)]:

ستشهد نسخة 2024 من المعرض توسعاً أكبر ومستوى أعلى مقارنة بالنسخ السابقة، حيث ستجذب 200,000 متخصص من 160 دولة ومنطقة إلى منطقة بودونغ بمدينة شنغهاي، لتغطي مساحة 350,000 متر مربع وعرض أحدث الابتكارات في مجال الأثاث المنزلي، مسلطة الضوء على قوة الصين في هذا المجال.



[

]:

المعرضان يضمان أكثر من 800 شركة رائدة تعرض مواد متقدمة وتقنيات تصنيع عالية الدقة، مع التركيز على الابتكار المستدام من خلال معروضات من العلامات التجارية الصينية والدولية الرائدة. كما سيعزز المعرضان الابتكار الصديق للبيئة وعملية الانتقال من "التصنيع" إلى "التصنيع الذكي".



[

(

SWEECC

)]:

معرض متكامل يجمع بين الأعمال التجارية والترويج المباشر للمستهلك

B2P2C

، ويستعرض أحدث صيحات الحياة العصرية وتوجهات تجارة التجزئة المنزلية الجديدة. ويقدم المعرض تجربة غامرة للمشترين العالميين والأجيال الشابة من خلال مجموعة واسعة من العلامات التجارية المتخصصة في الديكور المنزلي والإضاءة والأثاث التصميمي وغيرها. سيشمل معرض هذا العام مهرجان

Maison Buyer

ومعرض

Retail Home Show

الجديد لمساعدة المصممين في فتح مشاريع مشتريات جديدة.