FURNITURE CHINA 2024: del 10 al 13 de septiembre, para establecer un punto de referencia de la industria, "UP" is Just in Time!

SHANGHÁI, 30 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- Organizada de manera conjunta por la Asociación Nacional de Muebles de China (CNFA, por sus siglas en inglés) y Shanghai Sinoexpo Informa Markets, la 29.ª Exposición Internacional de Muebles de China (Furniture China 2024) presentará el tema "UP" is Just in Time! que al centrarse en el comercio mundial mayorista, facilita la circulación en el mercado nacional e internacional, cultiva una nueva productividad de la industria y aprovecha un nuevo impulso en el comercio interno mundial.

Lo más destacado del evento

Furniture China 2024

Curaduría mejorada de exposiciones

[ Furniture China (SNIEC) ]: el evento de 2024 será aún más grande y de mayor nivel que los de ediciones anteriores, y atraerá a 200.000 profesionales de 160 países y regiones hasta Pudong, en Shanghái; se cubrirán 350.000 metros cuadrados y se mostrarán innovaciones en muebles para el hogar, lo que será una evidencia de la fortaleza de China en este sector.

[ FMC China (FMC) y FMC Premium China (FMP) ]: cuentan con más de 800 empresas líderes que trabajan con materiales avanzados y técnicas de fabricación de alta precisión, y se centran en la innovación sostenible con exposiciones de las principales marcas chinas e internacionales. Los eventos también promoverán la innovación ecológica y la transición de la "fabricación" a la "fabricación inteligente". "

[ Maison Shanghai (SWEECC) ]: exposición B2P2C (para el fabricante/negocio, el profesional y el consumidor) integrada que muestra estilos de vida modernos y nuevas tendencias de venta minorista para el hogar. Proporcionamos una experiencia inmersiva para compradores globales y generaciones más jóvenes con una amplia gama de marcas de estilo de vida en decoración del hogar, iluminación, mobiliario de diseño y mucho más. El nuevo Maison Buyer Festival y el New Retail Home Show de este año ayudarán a los diseñadores a abrir proyectos de compradores.

[ DTS ]: mediante el uso de plataformas multiterminales (PC, APP), se vincula con compradores internacionales y proveedores calificados seleccionados, mejora las capacidades de abastecimiento de muebles, aumenta la eficiencia y promueve el comercio mundial de muebles. A través de la APLICACIÓN (específicamente, DTS FurnitureChina), los usuarios compradores podrán planificar, explorar e interactuar fácilmente en su visita antes y después de la exposición, explorar expositores y productos, y mucho más.

: un modo nocturno que abre después de las 6:00 p. m., da una calurosa bienvenida a los expositores y operadores transfronterizos globales. Esta iniciativa crea un ambiente social relajado para explorar nuevos recursos, contactos y perspectivas comerciales. Además, un área especial para compradores extranjeros invitados ofrece experiencias culturales y espacios sociales chinos únicos. Actividades profesionales y foros

La exposición organizará diversos eventos en el lugar para analizar temas candentes de la industria, romper las barreras de información y comprender las tendencias del mercado y de la industria.

Esperamos su visita

Disfrute de una entrada más fácil a China con políticas de tránsito elegibles sin visado y de 72/144 horas. ¡Regístrese para asistir a la próxima Furniture China y Maison Shanghai, del 10 al 13 de septiembre, en Pudong, Shanghái!

¡Manténgase atento!

Sitio web del evento: www.furniture-china.cn | www.maison-shanghai.cn

Portal entre empresas: dts.jiagle.com

