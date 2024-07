FURNITURE CHINA 2024：9月10日から13日まで業界の基準を打ち立てるイベントを開催、"UP" is Just in Time!

上海、2024年7月30日 /PRNewswire/ -- CNFAとShanghai Sinoexpo Informa Marketsが共同で主催する第29回China International Furniture Expo(中国国際家具博覧会、英文略称Furniture China 2024)は、「"UP" is Just in Time!」をテーマとし、グローバルな一括取引に焦点を当て、国内外の市場流通を促進し、新たな産業の生産性を育成し、世界中の住宅取引に新たな勢いをもたらします。

イベントのハイライト

Furniture China 2024

訪問をお待ちしております

対象となるビザ不要および72/144時間のトランジット・ポリシーにより、中国への入国が簡便化されます。9月10日から13日まで上海の浦東で開催されるFurniture ChinaとMaison Shanghaiに登録してご参加ください。

お楽しみに!

イベントのウェブサイト:www.furniture-china.cn | www.maison-shanghai.cn

B2Bポータル:dts.jiagle.com

SOURCE Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd.