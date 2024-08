제29회 중국국제가구박람회 9월 10~13일 상하이 푸동서 개최

-- '지금이 적기!'라는 주제로 열리는 본 행사는 업계 벤치마크 설정 역할

상하이 2024년 7월 30일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 제29회 중국국제가구박람회(Furniture China 2024)가 '지금이 적기!("UP" is Just in Time!)라는 주제로 9월 10일부터 13일까지 상하이 푸동에 위치한 신국제엑스포센터(SNIEC)에서 개최된다.

중국국제가구협회(CNFA)와 상하이 시노엑스포 인포마 마켓이 공동으로 주최하는 이번 박람회는 글로벌 대량 무역, 국내외 시장 유통 촉진, 신산업 생산성 육성, 글로벌 가정용 무역에 새로운 모멘텀을 불어넣는 데 초점을 맞출 예정이다.

박람회의 하이라이트는 다음과 같다.

- 강화된 전시 큐레이션

Furniture China 2024

[중국국제가구박람회(SNIEC)][http://www.furniture-china.cn/en?utm_source=PRNewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=2024JulyRelease02 ]: 2024년 행사는 지난 행사보다 규모를 늘리고 수준을 높여 진행된다. 총 160개 국가와 지역에서 20만 명의 전문가가 모여 35만 평방미터의 면적에 걸쳐 혁신적인 가정용 가구를 선보이며 중국의 강점을 부각시킬 예정이다.

[FMC 차이나(FMC) 및 FMC 프리미엄 차이나(FMP)][https://www.furniture-china.cn/en/about-fur/fmc-fmp?utm_source=PRNewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=2024JulyRelease02 ]: 첨단 소재와 고정밀 제조 기술을 보유한 800여 개 선도기업이 참여해 중국과 해외 일류 브랜드를 전시하며 지속가능한 혁신을 보여줄 이 행사는 친환경 혁신과 '전통적인 제조 방식'에서 '지능형 제조 방식'으로 발전의 마중물 역할을 할 것으로 기대된다.

[메종 상하이(SWEECC)][http://www.maison-shanghai.cn/en?utm_source=PRNewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=2024JulyRelease02 ]: 현대적 라이프스타일과 새로운 홈 소매 트렌드를 선보일 통합 B2P2C 전시회다. 홈 데코, 조명, 디자인 가구 등 다양한 라이프스타일 브랜드를 통해 글로벌 바이어와 젊은 세대에게 몰입형 경험을 선사할 것이다. 올해 새롭게 큐레이팅된 메종 바이어 페스티벌(Maison Buyer Festival)과 뉴 리테일 홈 쇼(New Retail Home Show)는 바이어 프로젝트를 시작하는 디자이너에게 도움을 줄 것이다.

- 공식 디지털 소싱 도구

[DTS][https://dts.jiagle.com/?utm_source=PRNewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=2024JulyRelease02 ]: 멀티 터미널 플랫폼(PC, 앱)을 사용해 해외 바이어 및 엄선된 자격을 갖춘 공급업체와 연결하고, 가구 소싱 역량을 강화하,고 효율성을 높이고, 전 세계 가구 무역을 촉진해준다. 바이어 사용자는 DTS FurnitureChina 앱[https://www.furniture-china.cn/en/dtsapp?utm_source=PRNewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=2024JulyRelease02 ]을 통해 박람회 전후에 참가업체 및 제품 검색에 대한 방문과 탐색 및 교류 계획을 세울 수 있다.

- 글로벌 바이어의 밤: 오후 6시 이후에 열리는 야간 행사로 전시업체와 글로벌 해외 거래자들을 환대하는 시간이다. 이 행사는 새로운 리소스 발굴, 네트워킹 구축 및 비즈니스 전망 탐색을 촉진할 편안한 사교 분위기를 조성해줄 것이다. 또한 초청된 해외 바이어를 위한 특별 공간에서는 독특한 중국 문화 체험 기회와 사교 공간이 제공된다.

- 전문 활동 및 포럼

이번 박람회에서는 업계의 핫이슈를 논의하고 정보 장벽을 허물면서 시장 및 업계 동향을 파악할 수 있는 다양한 이벤트가 현장에서 개최된다

여러분의 방문을 환영한다!

무비자 및 72/144시간 환승[https://www.furniture-china.cn/en/visitor/visa-invitation?utm_source=PRNewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=2024JulyRelease02 ] 정책으로 박람회 참여를 원하는 사람은 보다 쉽게 중국에 입국할 수 있다. 9월 10일부터 13일까지 상하이 푸동에서 열리는 중국국제가구박람회 및 메종 상하이에 참가하려면 지금 바로 등록하면 된다.

업데이트되는 정보는 아래 사이트에서 확인할 수 있다.

이벤트 웹사이트: www.furniture-china.cn | www.maison-shanghai.cn

B2B 포털: dts.jiagle.com

SOURCE Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd.