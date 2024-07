FURNITURE CHINA 2024: Del 10 al 13 de septiembre, "UP" is Just in Time! marca un hito en la industria

SHANGHAI, 30 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- Organizada conjuntamente por la CNFA y Shanghai Sinoexpo Informa Markets, la 29ª Exposición Internacional de Muebles de China (Furniture China 2024) tendrá como tema "UP" is Just in Time! que se centra en el comercio global a granel, facilita la circulación en el mercado nacional e internacional, cultiva la productividad de la nueva industria y desencadena un nuevo impulso en el comercio mundial del hogar.

Lo más destacado del evento

Furniture China 2024

Mejora de la organización de la exposición

[ Furniture China (SNIEC) ]: El evento de 2024 será aún más grande y de mayor nivel que las ediciones anteriores, atraerá a 200.000 profesionales de 160 países y regiones a Shanghai Pudong, cubriendo 350.000 metros cuadrados y mostrando innovaciones en muebles para el hogar, destacando la fortaleza de China .

[ FMC China (FMC) & FMC Premium China (FMP) ]: Contará con más de 800 empresas líderes con materiales avanzados y técnicas de fabricación de alta precisión y se centrará en la innovación sostenible con exposiciones de las principales marcas chinas e internacionales. Los eventos también promoverán la innovación respetuosa con el medio ambiente y el avance de la "fabricación" a la "fabricación inteligente".

[ Maison Shanghai (SWEECC) ]: Exposición B2P2C integrada que muestra estilos de vida modernos y nuevas tendencias de venta al por menor de artículos para el hogar. Ofrecerá una experiencia de inmersión a compradores de todo el mundo y a las generaciones más jóvenes con una amplia gama de marcas de estilo de vida en decoración del hogar, iluminación, mobiliario de diseño y mucho más. El nuevo Maison Buyer Festival y el New Retail Home Show de este año ayudarán a los diseñadores a abrir proyectos de compradores.

[ DTS ]: A través de plataformas multiterminales (PC, APP), enlaza con compradores internacionales y proveedores cualificados seleccionados, mejora la capacidad de abastecimiento de muebles, aumenta la eficiencia y promueve el comercio mundial de muebles. A través de la APP (es decir DTS FurnitureChina), los usuarios compradores pueden planificar, explorar e interactuar su visita con facilidad antes y después de la exposición, como navegar por los expositores y productos, y mucho más.

La exposición acogerá diversos actos in situ para debatir temas candentes del sector, romper barreras informativas y captar las tendencias del mercado y la industria.

Esperamos su visita

Disfrute de una entrada más sencilla a China con políticas de tránsito de 72/144 horas y sin visado. Regístrese para asistir a la próxima feria Furniture China y Maison Shanghai, del 10 al 13 de septiembre en Pudong, Shanghái.

¡Esté atento!

Sitio web del evento: www.furniture-china.cn | www.maison-shanghai.cn

B2B Portal: dts.jiagle.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2470589/Furniture_China_2024.jpg