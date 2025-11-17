L'avenir avec U : Phemex célèbre son 6e anniversaire avec une croissance de 66 % du nombre d'utilisateurs et une vision partagée

Points clés :

10 millions d'utilisateurs dans le monde, soit une croissance de 66 % en 2025

d'utilisateurs dans le monde, soit une croissance de en 2025 Le volume des transactions au comptant a augmenté de 122 % , grâce à une plus grande liquidité et à l'engagement des utilisateurs

, grâce à une plus grande liquidité et à l'engagement des utilisateurs Le volume des échanges de contrats à terme a progressé de 26 % en glissement annuel

en glissement annuel Réalisation de mises à niveau majeures du système en maintenant une disponibilité de 99,999 %

Renouvellement total de l'image de marque pour renforcer la mission de Phemex, centrée sur l'utilisateur

APIA, Samoa, 17 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La plateforme d'échange de cryptomonnaies axée sur l'utilisateur Phemex célèbre son 6e anniversaire dans une campagne placée sous le thème « L'avenir avec U ». Cette étape fait suite à une année marquée par des évolutions décisives : changement complet de l'identité de marque, croissance record du nombre d'utilisateurs et renforcement de la sécurité de la plateforme, qui symbolisent la transformation de Phemex en une marque tournée vers l'avenir, résiliente et centrée sur l'humain.

2025 : une année de résilience et de croissance

L'année 2025 a été une année charnière pour Phemex. En réponse à l'évolution des conditions du marché et à des défis opérationnels internes, la plateforme d'échange a procédé à une révision globale de son système afin de consolider ses fondements techniques et de sécurité. Mises en œuvre en maintenant une disponibilité de 99,999 %, les mises à niveau ont porté sur la protection multicouche des portefeuilles, la surveillance pilotée par l'IA et des mécanismes améliorés de reprise après sinistre.

Cette infrastructure renouvelée a jeté les bases d'une solide performance commerciale. Le nombre d'utilisateurs au niveau mondial a augmenté de 66 %, le volume des transactions au comptant a plus que doublé, affichant une augmentation de 122 %, et les échanges de contrats à terme ont progressé de 26 % par rapport à l'année précédente. Ces réussites témoignent de la capacité de Phemex à transformer la résilience en croissance, renforçant ainsi sa position de plateforme d'échange parmi les plus fiables et les plus efficaces du secteur.

Une nouvelle image pour l'avenir : « Pour vous. Pour demain. »

Cet anniversaire s'inscrit également dans la suite de la refonte complète de l'image de marque de Phemex. La nouvelle identité de marque définit ce que Phemex représente : une plateforme efficace, transparente et novatrice, qui permet aux utilisateurs de construire plus intelligemment leur liberté financière. L'image de marque renouvelée, le langage visuel et l'approche narrative contribuent à établir un lien plus étroit avec les opérateurs du monde entier.

L'avenir avec U : une campagne sur le progrès partagé

La campagne anniversaire célèbre six années de cocréation entre Phemex et sa communauté. Elle met en avant la manière dont les commentaires des utilisateurs ont constamment façonné l'innovation de la plateforme, de la négociation multi-actifs aux outils de revenus sur la chaîne, et prévoit de nouvelles initiatives qui rendront la finance numérique encore plus efficace et plus inclusive.

2026 : construire ensemble pour aller de l'avant

Alors que Phemex s'apprête à entrer dans l'année 2026, elle reste déterminée à consolider les fondations de son infrastructure. L'investissement dans l'innovation au service de la sécurité se poursuivra l'année prochaine. Phemex améliorera encore l'expérience globale des utilisateurs, l'évolutivité et la fiabilité du système en garantissant des performances optimales et la quasi-absence d'interruptions, même en cas d'intensification des opérations mondiales.

Au-delà de l'infrastructure, Phemex vise à étendre son écosystème grâce à des produits innovants et au développement de la marque. En 2026, la société affinera son offre de base : transactions au comptant et à terme, copie de positions ouvertes et instruments de revenus, tout en intégrant davantage d'outils sur la chaîne et de fonctions de gestion d'actifs croisés. Au niveau de la marque, Phemex continuera à renforcer sa présence à travers des campagnes locales, un contenu éducatif et un engagement au sein de la communauté, en apportant sur les marchés du monde entier sa philosophie centrée sur l'utilisateur.

Federico Variola, directeur général de Phemex, a commenté : « Cette année, notre parcours a réaffirmé un principe fondamental : la véritable résilience est celle que l'on conçoit, pas celle dont on hérite. Nous avons pris la décision stratégique de traiter chaque défi comme un catalyseur. Cette transformation interne, reflétée à l'extérieur par le changement de notre image de marque, a été le socle de notre croissance record. Notre "avenir avec U" n'est pas seulement un thème, c'est notre plan opérationnel, qui signifie que nos plus grandes innovations continueront à émerger de la résolution, avec une fiabilité de niveau institutionnel, de problèmes d'utilisateurs réels. »

À venir : l'histoire se poursuit

Six ans plus tard, Phemex se trouve sur une nouvelle ligne de départ. Le changement d'identité de marque et l'anniversaire posent bien plus que des jalons : ils marquent le début d'un mouvement plus large vers un avenir plus inclusif, plus intelligent et plus humain dans le secteur des cryptoactifs. Phemex invite sa communauté mondiale à participer à la construction de l'avenir dans les campagnes et célébrations à venir tout au long de la saison.

À propos de Phemex

Fondée en 2019, Phemex est une plateforme d'échange de cryptomonnaies axée sur l'utilisateur, plébiscitée par plus de 10 millions d'opérateurs dans le monde entier. La plateforme propose des opérations au comptant et sur produits dérivés, la copie de positions ouvertes et des produits de gestion de patrimoine, conçus pour donner la priorité à l'expérience des utilisateurs, à la transparence et à l'innovation. Sur la base d'une approche avant-gardiste et d'un engagement en faveur de l'autonomisation des utilisateurs, Phemex propose des outils fiables, un accès inclusif et des possibilités d'évolution permettant aux opérateurs de se développer et de réussir, quel que soit leur niveau.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://phemex.com/.

