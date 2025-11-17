Future With U -- Phemex отмечает свою 6-ю годовщину, демонстрируя рост числа пользователей на 66 % и общность взглядов

Основные показатели:

  • 10 миллионов пользователей по всему миру, что означает рост на 66 % в 2025 году
  • Объем спотовой торговли вырос на 122 % благодаря повышению ликвидности и вовлеченности пользователей
  • Объем торговли фьючерсами вырос на 26 % год к году
  • 99,999 % времени безотказной работы поддерживается за счет крупных обновлений системы
  • Полный ребрендинг, подчеркивающий миссию Phemex — ориентированность на пользователя

АПИА, Самоа, 17 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Phemex, ориентированная на пользователя криптобиржа, отмечает свое 6-летие под девизом «Future With U». Это знаменательное событие следует за решающим годом трансформации — от полномасштабного ребрендинга до рекордного роста числа пользователей и повышения безопасности платформы — символизируя эволюцию Phemex в перспективный, устойчивый и ориентированный на пользователя бренд.

2025 — Год устойчивости и роста

2025 год стал поворотным для Phemex. В ответ на изменение рыночных условий и внутренние операционные вызовы биржа провела комплексную перестройку системы для укрепления своей технической базы и безопасности. Обновления включали многоуровневую защиту кошелька, мониторинг на основе ИИ и расширенные механизмы аварийного восстановления — все это было реализовано при сохранении времени безотказной работы 99,999%.

Эта обновленная инфраструктура заложила основу высокой эффективности бизнеса. Глобальное число пользователей выросло на 66 %, объем спотовой торговли вырос более чем в два раза — на 122 %, а торговля фьючерсами выросла на 26 % в годовом исчислении. Эти достижения отражают способность Phemex превращать устойчивость в рост, укрепляя свои позиции в качестве одной из самых надежных и эффективных бирж в отрасли.

Ребрендинг во имя будущего: «For You. For Tomorrow.»

Эта годовщина также следует за всеобъемлющим ребрендингом Phemex. Ребрендинг определил, что такое Phemex. Это — эффективная, прозрачная и прогрессивная платформа, которая дает пользователям более «умную» финансовую свободу. Обновленная айдентика, визуальный язык и подход в стиле сторителлинга более глубоко связывают бренд с трейдерами по всему миру.

Future With U — кампания о совместном прогрессе

Юбилейная кампания отмечает шесть лет со-творчества Phemex и ее сообщества. В ней подчеркивается, как отзывы пользователей постоянно формировали инновации платформы — от торговли несколькими активами до инструментов заработка «ончейн» — и рассматриваются новые инициативы, которые сделают цифровые финансы еще более эффективными и инклюзивными.

2026 — строим будущее вместе

По мере приближения 2026 года биржа Phemex остается преданной делу укрепления основ своей инфраструктуры. В наступающем году инвестиции в инновации в области безопасности будут продолжены. Phemex продолжит улучшать общий пользовательский опыт, масштабируемость и надежность системы, обеспечивая пиковую производительность и почти нулевое время простоя даже в условиях растущей глобальной торговой активности.

Помимо инфраструктуры, Phemex стремится расширить свою экосистему за счет инноваций продуктов и развития бренда. В 2026 году компания усовершенствует свои основные предложения — спот, фьючерсы, копитрейдинг и earn-продукты — при одновременной интеграции большего количества ончейн-инструментов и функций управления разнообразными активами. На уровне бренда Phemex продолжит укреплять свое присутствие посредством локализованных кампаний, образовательного контента и вовлечения сообщества, привнося свою философию, ориентированную на пользователя, на рынки по всему миру.

Федерико Вариола (Federico Variola), генеральный директор Phemex, прокомментировал: «Наша работа в этом году подтвердила базовый принцип — истинная устойчивость создается, а не наследуется. Мы приняли стратегическое решение рассматривать каждый вызов как катализатор. Эта внутренняя трансформация, отраженная в нашем внешнем ребрендинге, стала базой, благодаря которой мы достигли рекордного роста. Наше «Future With U» — это не просто лозунг, это наш операционный план, означающий, что величайшие инновации будут продолжать появляться в результате решения реальных проблем пользователей с надежностью институционального уровня».

Взгляд в будущее — история продолжается

Шесть лет спустя Phemex стоит на новой стартовой линии. Ребрендинг и юбилей вместе означают больше, чем важные этапы — они знаменуют собой начало более широкого движения к более инклюзивному, интеллектуальному будущему криптоиндустрии, ориентированному на человека. С предстоящими кампаниями и торжественными мероприятиями в течение всего сезона Phemex приглашает свое мировое сообщество присоединиться к формированию того, что будет дальше.

О компании Phemex

Основанная в 2019 году, криптобиржа Phemex всегда ставить потребности пользователей на первое место. Ей доверяют более 10 миллионов трейдеров по всему миру. Платформа предлагает продукты для спотового трейдинга и операций с деривативами, копирования сделок и продукты для управления капиталом, обеспечивающие в первую очередь удобство пользователя, прозрачность и инновационность. Благодаря дальновидному подходу и стремлению к созданию для пользователей дополнительных возможностей Phemex предоставляет надежные инструменты, инклюзивный доступ и развивающиеся возможности для роста и успеха трейдеров всех уровней.

Дополнительную информацию см. на сайте: https://phemex.com/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2823484/Phemex_photo.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg

