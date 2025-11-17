Aspectos más destacados:

10 millones de usuarios en todo el mundo, lo que indica un crecimiento del 66 % en 2025

de usuarios en todo el mundo, lo que indica un crecimiento del en 2025 El volumen de operaciones al contado subió un 122 % , impulsado por una mayor liquidez y la participación de los usuarios

, impulsado por una mayor liquidez y la participación de los usuarios El volumen de trading de futuros aumentó un 26 % interanual

interanual 99,999 % de tiempo de actividad mantenido mediante actualizaciones importantes del sistema

de tiempo de actividad mantenido mediante actualizaciones importantes del sistema Renovación completa de la marca que consolida la misión de Phemex de dar prioridad al usuario

APIA, Samoa, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, una bolsa de criptomonedas centrada en el usuario, celebra su sexto aniversario con el tema de campaña "Future With U" ("Futuro contigo"). El hito llega tras un año decisivo de transformación, desde una renovación de marca a gran escala hasta un crecimiento récord de usuarios y una mayor seguridad en la plataforma, que simboliza la evolución de Phemex hacia una marca con visión de futuro, resiliente y centrada en las personas.

2025: Un año de resiliencia y crecimiento

Future With U: Phemex celebra su sexto aniversario con un incremento de usuarios del 66 % y una visión compartida

El año 2025 fue crucial para Phemex. En respuesta a las cambiantes condiciones del mercado y los desafíos operativos internos, la bolsa llevó a cabo una revisión integral del sistema para fortalecer su base técnica y de seguridad. Las mejoras incluyeron protección de billetera de múltiples capas, monitoreo basado en IA y mecanismos mejorados de recuperación ante incidentes, todo esto implementado mientras se mantiene un tiempo de actividad del 99,999 %.

Esta infraestructura renovada sentó las bases para un sólido desempeño comercial. El número de usuarios a nivel mundial se disparó un 66 %, el volumen de operaciones al contado se duplicó con creces, con un aumento del 122 %, y el trading de futuros aumentó un 26 % interanual. Estos logros reflejan la capacidad de Phemex para convertir la resiliencia en crecimiento, consolidando su posición como una de las bolsas más confiables y eficientes de la industria.

Renovación de marca para el futuro: "Para ti. Para el futuro".

Este aniversario también sigue a la renovación integral de marca de Phemex. La renovación de marca definió lo que representa Phemex: una plataforma eficiente, transparente y con visión de futuro que empodera a los usuarios mediante una libertad financiera más inteligente. La identidad renovada, el lenguaje visual y el enfoque narrativo conectan la marca más profundamente con los operadores de todo el mundo.

"Future With U": Una campaña sobre progreso compartido

La campaña de aniversario celebra seis años de cocreación entre Phemex y su comunidad. Destaca cómo los aportes de los usuarios han dado forma continuamente a la innovación de la plataforma, desde el trading de activos múltiples hasta las herramientas de ganancias en la cadena, y prevé nuevas iniciativas que harán que las finanzas digitales sean aún más eficientes e inclusivas.

2026: Construyendo juntos el futuro

A medida que Phemex avanza hacia 2026, la bolsa se mantiene firme en el fortalecimiento de la base de su infraestructura. El próximo año veremos una inversión continua en innovación de seguridad. Phemex mejorará aún más la experiencia general del usuario, la escalabilidad y la confiabilidad del sistema, lo que garantizará el máximo rendimiento y un tiempo de inactividad cercano a cero, incluso en medio de la creciente actividad comercial mundial.

Más allá de la infraestructura, Phemex tiene como objetivo expandir su ecosistema mediante la innovación de productos y el desarrollo de marca. En 2026, la empresa perfeccionará sus ofertas principales (spot, futuros, copy trading y ganancias) al tiempo que integrará más herramientas en la cadena y funciones de gestión de activos cruzados. A nivel de marca, Phemex continuará el fortalecimiento de su presencia a través de campañas localizadas, contenido educativo y participación de la comunidad, llevando su filosofía centrada en el usuario a los mercados de todo el mundo.

Federico Variola, director ejecutivo de Phemex, comentó: "Nuestro recorrido este año reafirmó un principio fundamental: la verdadera resiliencia se construye, no se hereda. Tomamos la decisión estratégica de abordar cada desafío como un catalizador. Esta transformación interna, reflejada por nuestro cambio de marca externo, fue la base sobre la que logramos un crecimiento récord. Nuestro "Futuro contigo" no es solo un tema, es nuestro plan operativo, lo que significa que nuestras mayores innovaciones surgirán de la resolución de problemas reales de los usuarios con confiabilidad de nivel institucional".

Mirando hacia el futuro: La historia continúa

Seis años después, Phemex se encuentra en una nueva línea de partida. La renovación de marca y el aniversario juntos son más que hitos: marcan el comienzo de un movimiento más amplio hacia un futuro criptográfico más inclusivo, inteligente y humano. Con las próximas campañas y celebraciones a lo largo de la temporada, Phemex invita a su comunidad global a unirse para dar forma a lo que viene a continuación.

Acerca de Phemex

Phemex fue fundada en 2019 y es la primera bolsa de criptomonedas que cuenta con la confianza de 10 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece operaciones al contado y con derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque innovador y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas confiables, acceso inclusivo y oportunidades en evolución para que los operadores de todos los niveles crezcan y tengan éxito.

