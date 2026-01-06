Phemex impulsiona o dinamismo do mercado em 2026 com duas iniciativas estratégicas para capacitar os traders

APIA, Samoa, 6 de janeiro de 2026 /PRNewswire/-- A Phemex, uma corretora de criptomoedas que prioriza o usuário, revelou um programa estratégico de duas vertentes elaborado para reforçar o ecossistema de trading em meio a um cenário de criptomoedas ressurgente no início de 2026. Ao lançar simultaneamente a Apex Competition Season 3 e o New Year Futures Boost, a corretora reforça seu compromisso de promover um ambiente de trading meritocrático e resiliente para traders profissionais e emergentes.

Uma competição recorrente e exclusiva da Phemex, a Apex Season 3 rompe com o modelo tradicional de "o vencedor leva tudo", frequentemente dominado por grandes investidores com muito capital. Por meio de um sofisticado sistema de classificação de várias faixas — abrangendo tabelas de classificação diárias, semanais e mensais — a competição iguala as oportunidades. Esta estrutura inclusiva, com uma premiação total de US$ 450.000, garante que o sucesso seja definido pela perspicácia nas operações, e não pelo nível de capital, permitindo que os operadores verdadeiramente perspicazes conquistem o prestígio e as recompensas que merecem, independentemente do tamanho de sua carteira.

Complementando a arena competitiva, o New Year Futures Boost atua como uma incubadora de novos talentos. Apoiada por um fundo de mitigação de risco de US$ 200.000, esta iniciativa reduz as barreiras psicológicas à entrada por meio de mecanismos de otimização de lucros e proteção contra perdas. Isso permite que os traders mais novos ganhem experiência no mercado real e criem confiança, preparando-os para participar de futuras competições.

O New Year Futures Boost vai até 19 de janeiro, enquanto a Apex Competition continua até 1º de fevereiro de 2026. Juntas, elas refletem a filosofia mais ampla de produto e plataforma da Phemex: projetar ambientes de trading que se adaptem às diferentes necessidades dos usuários, níveis de experiência e perfis de risco. A Phemex pretende criar um ecossistema de trading mais acessível, sustentável e centrado no usuário, consistente com seu posicionamento como uma plataforma construída para priorizar os usuários.

Sobre a Phemex

Fundada em 2019, a Phemex é uma corretora de criptomoedas que prioriza o usuário e conta com a confiança de mais de 10 milhões de traders em todo o mundo. A plataforma oferece trading à vista e de derivativos, copy trading e produtos de gestão de patrimônio projetados para priorizar a experiência do usuário, a transparência e a inovação. Com uma abordagem voltada para o futuro e um compromisso com a capacitação do usuário, a Phemex oferece ferramentas confiáveis, acesso inclusivo e oportunidades em evolução para que os traders de todos os níveis cresçam e tenham sucesso.

