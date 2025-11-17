Future With U: Phemex viert zijn 6e verjaardag met 66% gebruikersgroei en gedeelde visie

Hoogtepunten:

APIA, Samoa, 17 november 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, een cryptobeurs die de gebruiker vooropstelt, viert zijn 6e verjaardag met de campagne onder het thema "Future With U". De mijlpaal volgt op een beslissend jaar van transformatie - van een volledige rebranding tot een recordbrekende gebruikersgroei. Met een grotere platformbeveiliging symboliseert het de evolutie van Phemex tot een toekomstgericht, veerkrachtig en mensgericht merk.

2025: Een jaar van veerkracht en groei

Future With U: Phemex Celebrates its 6th Anniversary with 66% User Growth and Shared Vision

Het jaar 2025 was cruciaal voor Phemex. Als reactie op veranderende marktomstandigheden en interne operationele uitdagingen voerde de beurs een uitgebreide systeemherziening uit om het technische en beveiligingsfundament te versterken. De upgrades omvatten meerlaagse portefeuillebescherming, AI-gestuurde bewaking en verbeterde mechanismen voor noodherstel - allemaal geïmplementeerd met behoud van 99,999% uptime.

Deze vernieuwde infrastructuur legde de basis voor sterke bedrijfsprestaties. Het wereldwijde aantal gebruikers steeg met 66%, het volume van de spothandel verdubbelde met 122% en de futureshandel steeg met 26% j-o-j. Deze prestaties weerspiegelen het vermogen van Phemex om veerkracht om te zetten in groei, waardoor het bedrijf zijn positie als een van de meest betrouwbare en efficiënte beurzen in de sector versterkt.

Rebranding voor de toekomst: "For You. For Tomorrow."

Deze verjaardag volgt ook op de uitgebreide rebranding van Phemex. De rebranding definieerde waar Phemex voor staat - een efficiënt, transparant en vooruitstrevend platform dat gebruikers in staat stelt slimmere financiële vrijheid te realiseren. De opgefriste identiteit, visuele taal en storytelling benadering verbinden het merk dieper met handelaars wereldwijd.

"Future With U": Een campagne over gedeelde vooruitgang

De jubileumcampagne viert zes jaar co-creatie tussen Phemex en zijn gemeenschap. Het belicht hoe feedback van gebruikers de innovatie van het platform voortdurend heeft vormgegeven - van multi-asset trading tot on-chain earning tools - en kijkt vooruit naar nieuwe initiatieven die digitaal financieren nog efficiënter en inclusiever zullen maken.

2026: Samen verder bouwen

Terwijl Phemex 2026 ingaat, blijft de beurs standvastig in het versterken van de basis van zijn infrastructuur. Het bedrijf zet het komende jaar zijn investeringen in innovatie op het gebied van beveiliging voort. Phemex zal de algehele gebruikerservaring, systeem­schaalbaarheid en betrouwbaarheid verder verbeteren, zodat topprestaties en vrijwel geen downtime gegarandeerd zijn, zelfs bij een sterke toename van wereldwijde handelsactiviteit.

Naast infrastructuur wil Phemex zijn ecosysteem uitbreiden door middel van productinnovatie en merkontwikkeling. In 2026 zal het bedrijf zijn kernaanbiedingen - spot, futures, kopieerhandel en verdienen - verfijnen, terwijl het meer on-chain tools en functies voor cross-assetbeheer integreert. Op merk­niveau zal Phemex zijn aanwezigheid blijven versterken via gelokaliseerde campagnes, educatieve content en betrokkenheid van de community, waarbij het zijn gebruikersgerichte filosofie wereldwijd naar de markt brengt.

Federico Variola, CEO van Phemex, zegt: "Onze reis dit jaar bevestigt opnieuw een kernprincipe: echte veerkracht wordt ontwikkeld, niet geërfd. We hebben een strategische beslissing genomen om elke uitdaging als een katalysator te beschouwen. Deze interne transformatie, weerspiegeld in onze externe rebranding, vormde de basis waarop we een recordgroei realiseerden. Onze "Future With U" is niet alleen een thema - het is onze operationele blauwdruk. Het geeft aan dat onze grootste innovaties zullen blijven voortkomen uit het oplossen van echte gebruikersproblemen met betrouwbaarheid op institutioneel niveau."

Vooruitkijken: Het verhaal gaat verder

Na zes jaar staat Phemex opnieuw in de startblokken. De rebranding en het jubileum zijn meer dan mijlpalen - ze markeren het begin van een bredere beweging naar een meer inclusieve, intelligente en menselijke cryptotoekomst. Met aankomende campagnes en vieringen gedurende het hele seizoen nodigt Phemex zijn wereldwijde gemeenschap uit om mee vorm te geven aan wat komen gaat.

Over Phemex

Phemex, opgericht in 2019, is een cryptobeurs die de gebruiker vooropstelt en die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen handelaren wereldwijd. Het platform biedt spot- en derivatenhandel, copy trading en vermogensbeheerproducten waarbij gebruikerservaring, transparantie en innovatie voorop staan. Met een toekomstgerichte aanpak en een streven naar empowerment van gebruikers, levert Phemex betrouwbare tools, toegang voor iedereen en evoluerende mogelijkheden voor traders op elk niveau om te groeien en succes te boeken.

